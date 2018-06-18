Туман вокруг Салаха: России нельзя расслабиться

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.72 X–3.5 П2–5.3
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.3 X–3.1 П2–3.35
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.15 X–3.2 П2–4
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.65 X–3.7 П2–5.8
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.14 X–8 П2–19
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–23.5 X–7.8 П2–1.17
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.8 X–3.55 П2–4.5
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.5 X–4.3 П2–6.5
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.15 X–7.4 П2–21.5
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.23 X–6.1 П2–13
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.5 X–4.05 П2–1.52
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.85 П2–9
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
1
1
7
Ирвин Лосано
1
1
8
Дрис Мертенс
1
1
9
Альфред Финнбогасон
1
1
10
Александар Коларов
1
1
11
Александр Головин
1
1
12
Серхио Агуэро
1
1
13
Стивен Цубер
1
1
14
Филиппе Коутиньо
1
1
15
Хосе Игнасио Начо
1
1
16
Хосе Мария Хименес
1
1
17
Юрий Газинский
1
1
18
Юссуф Поульсен
1
1
19
Антуан Гризманн
1
1
20
Андреас Гранквист
1
1
21
Лука Модрич
1
1
22
Майл Единак
1
1
23
Фержани Сасси
1
1
Туман вокруг Салаха: России нельзя расслабиться

Сборная России сыграет с Египтом на ЧМ-2018

Сборная России начнет вторничный матч второго тура групповой стадии чемпионата мира — 2018 с командой Египта в роли фаворита, что может сыграть с ней злую шутку. Эхо крупной победы над Саудовской Аравией не должно заслонять очевидного. Игра россиян по-прежнему далека от идеала.

Позволим себе пойти вразрез с поразившим многих позитивным настроем. Нет, игра с Египтом точно не сложится для россиян легко. Эмоции толпы подчинены сейчас разгромной победе подопечных Станислава Черчесова над Саудовской Аравией (5:0). Однако видимая легкость выигрыша не отражает суть. В переполненных «Лужниках» россиянам в немалой степени повезло. Так уж случилось, что мяч залетал в сетку аравийских ворот после пяти ударов из шести.

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То есть, о каскаде опасных моментов говорить в данном случае не приходится. Просто реализация в кои-то веки получилась высокой. Ну и вратарь с защитниками соперников, прямо скажем, не творили чудеса.

Возьмем на себя смелость утверждать: против саудовцев россияне в целом действовали ничуть не качественнее, чем в недавнем «товарняке» с австрийцами.

Просто у тех есть топ-исполнитель Марко Арнаутович, а «азиатские бразильцы» плохо знакомы с понятием «комбинационный футбол». Каждый из них может пройти, иногда даже — пробросить мяч мимо соперника на скорости, и пробить. Все. Большему тамошний чемпионат не учит.

Совсем другое дело, Египет. Начнем с того, что каждый сборник, прежде чем перебраться в Европу, проходит неплохую обкатку в очень сильной по африканским меркам национальной лиге. Едва ли не половина состава выступает в Англии. Здесь и помимо Мохамеда Салаха хватает ярких личностей. Тем не менее, партнеры главной звезды, кажется, не очень хорошо знакомы россиянам. И это тревожит.

Игорь Акинфеев, например, на предматчевой пресс-конференции не смог назвать хотя бы одно имя, кроме Салаха, сформулировав так: 20 египтян. Как бы после матча в Питере России (вынужденно) не пришлось учить новые фамилии...

Вокруг Салаха много тумана. Против Уругвая в Екатеринбурге самый главный «фараон» не сыграл. И в бессилии упал на скамейку, когда партнеры в концовке пропустили роковой гол. Выйдет ли против россиян: если да, то в «старте», или на замену? Насколько готов физически? А психологически? Состояние Салаха – главная интрига первой игры второго тура ЧМ.

Положа руку на сердце, сборной России было бы выгодно его отсутствие, как бы ни пытался Черчесов убедить в обратном. Мол, мы никого не боимся, готовы сражаться с сильнейшими. Салах в любой форме может подставить ногу под прострел или, напротив, отдать точный последний пас. Мастерство-то никуда за этот месяц не улетучилось. Салах обязательно задаст жару Сергею Игнашевичу и Илье Кутепову — хромой, больной, голодный. Сыграет ли? Скорее, да. И с первых минут. Для главного тренера Эктора Купера это сейчас матч всей карьеры. И если Салах жив, его необходимо задействовать.

Египет не выигрывал уйму времени. С октября 2017-го, если быть точными, или семь матчей. Данное обстоятельство не может не расхолаживать.

Однако российские игроки обязаны помнить, что и у них только что случилась ровно такая же серия. Оборвалась она на слабой Саудовской Аравии, в то время как египтяне 90 минут на равных сражались с классным Уругваем.

Кстати, с этой командой нашим именно во втором туре было бы встретиться даже предпочтительнее. Уругвайцы сейчас «сыты» и добры, имея в багаже драгоценные три очка. Египтяне же — злы. И против россиян выйдут в образе раненого зверя. Который готов вцепиться в горло мертвой хваткой, ведь отступать уже некуда.

С уругвайцами мы провели контрольный матч шесть лет назад в Москве. Игнашевич и Юрий Жирков наверняка помнят и расскажут остальным нюансы поведения соперника. Такое зачастую не видно зрителю, но очень чувствуется самими участниками игры.

Не секрет, что почти каждая сборная имеет свои «фишки». Дело здесь не в конкретных личностях, манера передается из поколения в поколение.

А с Египтом наши не играли. Вообще. Поэтому могут оценивать особенности этих парней лишь по «картинке». Хотя такой опыт — бесценная вещь. Саркастически улыбаетесь? Тогда спросите Андрея Аршавина, который ответил на провокацию и глупо удалился в матче с андоррцами в отборе к Евро-2008.

Зато общеизвестно, что представители Северной (или арабской) Африки россиянам неприятны. Это не вальяжные раздолбаи — черные африканцы, которые девальвируют талант и уникальные природные данные вечными склоками и пренебрежением к дисциплине. Египтяне относительно вымуштрованы. Тактически грамотны. Физически активны.

Египет — наш третий соперник из этого региона на ЧМ (в российские времена). В Японии-2002 мы не без труда одолели Тунис. А четыре года назад упустили победу с Алжиром и поехали домой, тогда как соперник отправился в плей-офф.

Эти ребята будут настырны, ведь прерывать российский вояж досрочно им ой как не хочется.

Команду Черчесова в стратегическом плане устроит и ничья. Понимание этого рискует сыграть с ней злую шутку. Уж сколько раз обжигались: больно проигрывали, когда ситуация предусматривала в качестве положительного и другой результат, кроме победы. Вот когда наши прижаты к стенке — тогда способны на подвиг. Во вторник в этом качестве будет Египет.

Как бы не аукнулась россиянам травма Алана Дзагоева...

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