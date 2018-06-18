Туман вокруг Салаха: России нельзя расслабиться

Позволим себе пойти вразрез с поразившим многих позитивным настроем. Нет, игра с Египтом точно не сложится для россиян легко. Эмоции толпы подчинены сейчас разгромной победе подопечных Станислава Черчесова над Саудовской Аравией (5:0). Однако видимая легкость выигрыша не отражает суть. В переполненных «Лужниках» россиянам в немалой степени повезло. Так уж случилось, что мяч залетал в сетку аравийских ворот после пяти ударов из шести.

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То есть, о каскаде опасных моментов говорить в данном случае не приходится. Просто реализация в кои-то веки получилась высокой. Ну и вратарь с защитниками соперников, прямо скажем, не творили чудеса.

Возьмем на себя смелость утверждать: против саудовцев россияне в целом действовали ничуть не качественнее, чем в недавнем «товарняке» с австрийцами.

Просто у тех есть топ-исполнитель Марко Арнаутович, а «азиатские бразильцы» плохо знакомы с понятием «комбинационный футбол». Каждый из них может пройти, иногда даже — пробросить мяч мимо соперника на скорости, и пробить. Все. Большему тамошний чемпионат не учит.

Совсем другое дело, Египет. Начнем с того, что каждый сборник, прежде чем перебраться в Европу, проходит неплохую обкатку в очень сильной по африканским меркам национальной лиге. Едва ли не половина состава выступает в Англии. Здесь и помимо Мохамеда Салаха хватает ярких личностей. Тем не менее, партнеры главной звезды, кажется, не очень хорошо знакомы россиянам. И это тревожит.

Игорь Акинфеев, например, на предматчевой пресс-конференции не смог назвать хотя бы одно имя, кроме Салаха, сформулировав так: 20 египтян. Как бы после матча в Питере России (вынужденно) не пришлось учить новые фамилии...

Вокруг Салаха много тумана. Против Уругвая в Екатеринбурге самый главный «фараон» не сыграл. И в бессилии упал на скамейку, когда партнеры в концовке пропустили роковой гол. Выйдет ли против россиян: если да, то в «старте», или на замену? Насколько готов физически? А психологически? Состояние Салаха – главная интрига первой игры второго тура ЧМ.

Положа руку на сердце, сборной России было бы выгодно его отсутствие, как бы ни пытался Черчесов убедить в обратном. Мол, мы никого не боимся, готовы сражаться с сильнейшими. Салах в любой форме может подставить ногу под прострел или, напротив, отдать точный последний пас. Мастерство-то никуда за этот месяц не улетучилось. Салах обязательно задаст жару Сергею Игнашевичу и Илье Кутепову — хромой, больной, голодный. Сыграет ли? Скорее, да. И с первых минут. Для главного тренера Эктора Купера это сейчас матч всей карьеры. И если Салах жив, его необходимо задействовать.

Египет не выигрывал уйму времени. С октября 2017-го, если быть точными, или семь матчей. Данное обстоятельство не может не расхолаживать.

Однако российские игроки обязаны помнить, что и у них только что случилась ровно такая же серия. Оборвалась она на слабой Саудовской Аравии, в то время как египтяне 90 минут на равных сражались с классным Уругваем.

Кстати, с этой командой нашим именно во втором туре было бы встретиться даже предпочтительнее. Уругвайцы сейчас «сыты» и добры, имея в багаже драгоценные три очка. Египтяне же — злы. И против россиян выйдут в образе раненого зверя. Который готов вцепиться в горло мертвой хваткой, ведь отступать уже некуда.

С уругвайцами мы провели контрольный матч шесть лет назад в Москве. Игнашевич и Юрий Жирков наверняка помнят и расскажут остальным нюансы поведения соперника. Такое зачастую не видно зрителю, но очень чувствуется самими участниками игры.

Не секрет, что почти каждая сборная имеет свои «фишки». Дело здесь не в конкретных личностях, манера передается из поколения в поколение.

А с Египтом наши не играли. Вообще. Поэтому могут оценивать особенности этих парней лишь по «картинке». Хотя такой опыт — бесценная вещь. Саркастически улыбаетесь? Тогда спросите Андрея Аршавина, который ответил на провокацию и глупо удалился в матче с андоррцами в отборе к Евро-2008.

Зато общеизвестно, что представители Северной (или арабской) Африки россиянам неприятны. Это не вальяжные раздолбаи — черные африканцы, которые девальвируют талант и уникальные природные данные вечными склоками и пренебрежением к дисциплине. Египтяне относительно вымуштрованы. Тактически грамотны. Физически активны.

Египет — наш третий соперник из этого региона на ЧМ (в российские времена). В Японии-2002 мы не без труда одолели Тунис. А четыре года назад упустили победу с Алжиром и поехали домой, тогда как соперник отправился в плей-офф.

Эти ребята будут настырны, ведь прерывать российский вояж досрочно им ой как не хочется.

Команду Черчесова в стратегическом плане устроит и ничья. Понимание этого рискует сыграть с ней злую шутку. Уж сколько раз обжигались: больно проигрывали, когда ситуация предусматривала в качестве положительного и другой результат, кроме победы. Вот когда наши прижаты к стенке — тогда способны на подвиг. Во вторник в этом качестве будет Египет.

Как бы не аукнулась россиянам травма Алана Дзагоева...

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