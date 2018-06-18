Роналду и два россиянина: 7 лучших игроков ЧМ-2018

Денис Черышев (Россия)

Сборная России на сегодняшний день остается лучшей командой чемпионата мира по футболу. Пять мячей на турнире еще никто не забивал (да что там — даже четыре). И самый большой голевой вклад в победу хозяев турнира над Саудовской Аравией внес Денис Черышев. Причем игрок даже не попал в стартовый состав сборной: полузащитник испанского «Вильярреала» оказался на поле на 24-й минуте после травмы хавбека Алана Дзагоева.

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За три четверти игры Черышев сумел отметиться двумя голами. И оба получились очень красивыми.

%Первый мяч Денис забил в концовке первого тайма, получив пас от Романа Зобнина, легко обыграв двух защитников соперника и неотразимо пробив в верхнюю девятку.

Второй гол Черышева пришелся на самую концовку.

Атакующий хавбек влетел в штрафную саудовцев и внешней стороной стопы положил мяч в дальний верхний угол.

Многие специалисты отмечали, что любой из двух голов может спокойно претендовать на звание самого красивого по итогам всего чемпионате мира.

Сам Черышев вполне заслуженно получил звание лучшего игрока матча.

Александр Головин (Россия)

С решением дать Черышеву этот приз категорично не согласился президент московского «Локомотива» Илья Геркус.

«Мне показалось, лучшим все-таки был Александр Головин. Он проявил себя настоящим мотором команды. Был ее сердцем. Отдал бы номинацию ему, если бы голосовал. Считаю, Головин был просто бесподобен»,

— заявил Геркус после матча в интервью «Газете.Ru».

Действительно, Головин начинал почти все результативные атаки, пахал в центре поля и нейтрализовывал соперников.

В самой концовке встречи Александр забил сам, поразив переполненные «Лужники» блестящим ударом со штрафного.

Сейчас — это самый дорогой футболист сборной России. Его рыночная стоимость составляет почти €20 млн. За ним охотится несколько ведущих клубов Европы, главным претендентом на 22-летнего таланта является «Ювентус». Итальянские газеты после матча открытия выглядели примерно так:

Остается лишь надеяться, что Головин не потеряется в матчах с более серьезными соперниками.

Криштиану Роналду (Португалия)

Единственный из главных мировых звезд, кто сумел зажечь в первом туре. Более того — Криштиану с ходу возглавил гонку бомбардиров чемпионата, оформив хет-трик в матче против сборной Испании. Забить три мяча в ворота чемпионов мира — 2010 и одних из главных фаворитов нынешнего мундиаля дорого стоит.

Уже на четвертой минуте сочинского матча Роналду реализовал пенальти, который сам и заработал. В эпизоде со вторым голом форварду «Реала» явно помог голкипер соперника Давид де Хеа, не сумевший зафиксировать мяч после не самого сложного удара португальца.

Действующие чемпионы Европы проигрывали со счетом 2:3, однако идеальное исполнение штрафного от Роналду принесло им столь важную ничью. Причем стандарт также заработал сам Криштиану.

После матча с испанцами форвард «Реала» стал четвертым игроком в истории, который отличился на четырех чемпионатах мира.

Подобным достижением — помимо самого КриРо — могут похвастаться лишь немцы Уве Зеелер и Мирослав Клозе , а также великий бразилец Пеле.

Диего Коста (Испания)

Еще один автор дубля. Диего Коста тащил за собой испанскую команду в матче против португальцев. В середине тайма с действующими чемпионами Европы форвард сравнял счет — игрок «Атлетико» выиграл силовую борьбу у защитника, зацепился за мяч, после чего пробил из пределов штрафной в левый нижний угол. Во втором тайме Коста отличился во второй раз после блестяще разыгранного штрафного удара.

Диего мог вполне оформить и хет-трик, если бы не был заменен во втором тайме. Впрочем, и без того старт ЧМ-2018 у таранного форварда вышел практически выдающимся.

Ханнес Халлдорссон (Исландия)

Сборная самой маленькой страны в истории чемпионатов мира сенсационно сыграла вничью с одним из главных фаворитов — национальной командой Аргентины.

Южноамериканцы нанесли восемь ударов в створ ворот соперника, но забить смогли лишь однажды. Более того, Халлдорссон отбил пенальти после удара самого Лионеля Месси.

Футболист выступает за скромный датский клуб «Раннерс», причем зарабатывает на жизнь он не только игрой в мяч. Халлдорссон является режиссером нескольких короткометражных фильмов и видеоклипов, в том числе и на песню Греты Салоуме и Йоунси «Never forget», представлявшую Исландию на Евровидении-2012.

Его выдающиеся спасения доказали, что на чемпионате мира могут блистать не только признанные звезды футбола.

Ромелу Лукаку (Бельгия)

Сборная Бельгия не стала поддерживать массовое неудачное выступление фаворитов и обыграла Панаму в рамках группы G. Однако «красным дьяволам», которых многие считают теневыми претендентами на золото, пришлось попотеть в матче с дебютантами чемпионатов мира — первый тайм проходившего в Сочи матча завершился со счетом 0:0.

Впрочем, во втором игровом отрезке за дело принялся Лукаку, и в итоге бельгийцы победили счетом 3:0: на счету нападающего «Манчестер Юнайтед» оказались второй и третий голы европейской команды.

За дубль в матче с панамцами Ромелу логично признали лучшим игроком поединка.

Гарри Кейн (Англия)

Тунис дал бой англичанам: «три льва» безуспешно штурмовали оборону североафриканской сборной на протяжении всего второго тайма, и спас британцев от бесславной ничьей лишь гол Гарри Кейна в добавленное время, когда нападающий «Тоттенхэма» оформил дубль.

Таким образом, Кейн оправдал возложенные на него надежды, ведь 24-летний игрок на этом чемпионате — аж третий футболист по трансферной стоимости после Неймара и Лео Месси. Если Гарри удастся сохранить свой запал, то можно будет смело поздравить молодую сборную Англии с тем, что она обрела настоящего лидера на поле — человека, которого «трем львам» так не хватало.

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