«Сборная Сербии болеет за Россию»

Сборная Сербии очень долго не покидала раздевалку после игры. Уже давно прошли костариканцы, а победителей все не было. Наконец — спустя более двух часов после финального свистка — они вышли. Корреспондент «Газеты.Ru» переговорил с ассистентом главного тренера «Белых орлов» Миланом Обрадовичем.

Реклама

Этот 40-летний специалист знаком российским любителям футбола по выступлениям за московский «Локомотив» в начале века. С Обрадовичем в составе «железнодорожники» в 2002 году впервые завоевали чемпионский титул. Впоследствии серб долго играл на Украине за харьковский «Металлург» и киевский «Арсенал», где улучшил уровень владения русским языком. Вполне сносно изъясняется он и сегодня.

— Сербские футболисты покидали стадион с грустными лицами. Неужели наставник Младен Крстаич устроил разнос после победной игры?

— Вовсе нет, никаких особых бесед не было. Просто мы долго ждали Бранислава Ивановича с допинг-контроля. Хотели отправиться все вместе. Первый матч на таком турнире — всегда очень сложный. Победа получилась по-настоящему тяжелой.

До последнего момента исход висел на волоске. Теперь требуется нормальный отдых. Сегодня и завтра мы будем отмечать — в нашем, спортивной смысле, конечно.

Получаем поздравления из Сербии и со всего мира. Но уже надо думать о будущем. Поэтому досконально разберем встречу швейцарцев с бразильцами.

— Все футболисты дружно сказали: Швейцария – это матч года.

— Да, так и есть. Счастливчику достанется путевка в плей-офф, что станет отличным результатом для каждого из соперников. Нам важно проанализировать свои сегодняшние действия и исправить допущенные ошибки. Больше их не повторять и двигаться вперед.

— Сербы не реализовали много голевых моментов. Это вас тревожит?

— Есть такое. Но со скамейки уже ничего не сделаешь. Радует, что у нас очень позитивная атмосфера в коллективе. Причем так пошло прямо с первого дня, когда мы собрались.

Желания проявить себя на самом высоком уровне, мотивации у игроков хоть отбавляй. Это здорово на самом деле.

— Игра получилась очень эмоциональной, а под ее конец футболисты едва не пошли стенка на стенку. Какие именно качества помогли сербам победить?

— Индивидуальное мастерство игроков и воля к победе. Мне показалось, мы больше хотели выиграть. Желание зашкаливало.

— Самара страстно болела за Сербию. Надо полагать, вас не удивило такое отношение?

— Вы знаете, к нам просто замечательно относятся на базе в Светлогорске. Там созданы идеальные условия, мы чувствуем себя как дома. Вокруг нас — позитивная энергия. Улыбки. Благодарен за такой прием! Сборная Сербии сильно болела за Россию в стартовом матче чемпионата с Саудовской Аравией. Еще тогда нам хотелось, чтобы частичка поддержки россиян обратилась к нам в качестве ответного жеста. Спасибо всем, мы будем стараться показывать хорошую игру.

— Сербия живет на самой окраине ЧМ, вдалеке от основных событий. Это мешает прочувствовать атмосферу футбольного праздника?

— Зато у нас тихо и спокойно. Это хорошо.

— Из чемпионского «Локо»-2002 с кем-то поддерживаете отношения?

— К сожалению, все связи потеряны. Однако я внимательно слежу за российским чемпионатом и знаю, что «Локомотив» снова чемпион. Смотрите, как получается. Я уезжал из России, когда клуб владел титулом. Вернулся — и ситуация та же.

Поздравляю всю команду и особенно Юрия Семина. Желаю им еще больших успехов в Лиге чемпионов.

Защитник Душко Тошич в свою очередь признался, что вся сербская нация сейчас живет ожиданием встречи со швейцарцами. Эту команду «Белые орлы» считают своим главным соперником в борьбе за выход из группы. Бразильцев тактично не упоминают, хотя те дележкой очков со Швейцарией до предела запутали турнирные расклады. Шансы на плей-офф пока сохраняют все четыре сборные. Даже для Коста-Рики ничего не потеряно.

— Мы замечательно начали чемпионат мира, однако впадать в эйфорию не стоит, — заявил Тошич. — Еще ничего не сделано, жизненно важным станет для нас матч против Швейцарии. Он, словно лакмусовая бумажка, покажет, чего мы в действительности стоим.

Игра с Коста-Рикой — это отдельная история. Сравнивать не нужно, швейцарцы действуют в принципиально иной манере.

Будем целенаправленно к ним готовиться, ничего другого и не остается. Считаю Швейцарию очень хорошей командой. Нам будет сложно, но ничего невозможного нет. Не согласен, что в нашем исполнении были два разных тайма. Моментов действительно создали предостаточно, но мы спешили в завершающей стадии. Мы в каждом матче стремимся только к победе, у сербов такой менталитет.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».