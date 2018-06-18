«Навсегда запомню «Лужники» — здесь мы одолели чемпионов мира»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
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21
22
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01
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12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.1 X–3.05 П2–4.1
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.17 X–7 П2–17.5
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–9.3 X–4.35 П2–1.45
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.7 X–3.55 П2–5.5
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.3 X–3.1 П2–3.35
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.2 X–3.2 П2–3.9
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–3.8 П2–6
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.13 X–8.5 П2–20
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–23.5 X–7.8 П2–1.17
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.8 X–3.55 П2–4.5
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.45 X–4.4 П2–7.2
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.5 X–4.05 П2–1.52
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.37 X–4.75 П2–8.6
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13 X–6.15 П2–1.22
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Южная КореяЮ. Корея
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ГерманияГермания
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Артём Дзюба
1
1
5
Ирвин Лосано
1
1
6
Альфред Финнбогасон
1
1
7
Александар Коларов
1
1
8
Александр Головин
1
1
9
Серхио Агуэро
1
1
10
Стивен Цубер
1
1
11
Филиппе Коутиньо
1
1
12
Хосе Игнасио Начо
1
1
13
Хосе Мария Хименес
1
1
14
Юрий Газинский
1
1
15
Юссуф Поульсен
1
1
16
Антуан Гризманн
1
1
17
Лука Модрич
1
1
18
Майл Единак
1
1
«Навсегда запомню «Лужники» — здесь мы одолели чемпионов мира»

Игрок сборной Мексики: все плакали после победы над Германией на ЧМ

После сенсационного поражения сборной Германии от Мексики на чемпионате мира — 2018 защитник «Баварии» Жером Боатенг в интервью «Газете.Ru» поделился впечатлениями от тренировок на базе ЦСКА в Ватутинках, нападающий Тимо Вернер рассказал о красотах Москвы, увиденных из окна автобуса, а полузащитник Юлиан Брандт удивился танцам россиян. С мексиканской стороны экс-защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес рассказал о своем пятом чемпионате мира в карьере, а полузащитник Хесус Гальярдо признался, что рыдал в раздевалке, и объяснил, почему никогда не забудет «Лужники».

Невероятный матч Германии и Мексики, в котором записные аутсайдеры по всем статьям переиграли действующих чемпионов мира (1:0), завершился длительным общением с футболистами в микст-зоне «Лужников». Немцы показались в зале первыми и, несмотря на обескураживающий результат, уделили внимание журналистам.

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Первым возле корреспондента «Газеты.Ru» остановился Жером Боатенг, который в очках с золотой оправой выглядел, как прилежный студент консерватории. И словно студент, проваливший экзамен, защитник мюнхенской «Баварии» постоянно вставлял в свои ответы фразу о том, как ждет следующей встречи, чтобы все исправить.

— Как вам Россия?

— В России нам очень нравится, это впечатляющая страна с красивыми городами. Жаль, что в первом матче здесь нам немного не повезло, но мы уже ждем следующей игры группового этапа со Швецией.

— Тренировочная база ЦСКА в Ватутинках вас устраивает?

— Там все прекрасно организованно, так что мы чувствуем себя хорошо. Впереди нас ждет сложный матч, и мы уже думаем о нем.

— А что произошло в этой игре?

— В общем-то мексиканцы нас ничем не удивили — просто им удалось провести отличный первый тайм, и нам было необходимо сыграть гораздо лучше во втором, чтобы переломить ход встречи. Мы действительно начали действовать несколько лучше, однако все же допустили слишком много ошибок — а так нельзя играть в любом матче чемпионата мира, если ты хочешь рассчитывать на победу.

Что ж, теперь нам необходимо выигрывать в двух оставшихся встречах группового этапа, но лично меня это не пугает. Да и чего тут бояться? Это футбол.

Надо лишь тщательно проанализировать сегодняшнюю ситуацию и приложить все усилия, чтобы этого не повторилось.

Произнеся своим высоковатым голосом эту проповедь, Боатенг развернулся и, чуть сгорбившись, направился прочь из микст-зоны. Серьезный взгляд из-под круглых стекол очков показывал, что защитник мыслями уже где-то очень далеко. Должно быть, на матче со Швецией, где немцам предстоит исправлять осечку поражения от Мексики.

Жером Боатенг (справа) / РИА Новости
Жером Боатенг (справа) / РИА Новости

Нападающий Тимо Вернер, который провел на поле 86 минут, но так и не помог своей команде забить, напротив, выглядел довольно безмятежно, хотя и говорил примерно те же вещи, что и его старший товарищ.

— Результат по игре?

— Ну, что тут сказать, Мексика провела отличный матч — особенно в первом тайме, когда они были невероятно быстры. Мы же в стартовые 45 минут оказывали на них слишком слабое давление, а сами допускали досадные ошибки.

Возможно, именно из-за слабого первого тайма мы и упустили весь матч.

Что ж, ради наших фанатов и нас самих мы должны выиграть все оставшиеся матчи. Конечно, после такой первой встречи давления не избежать, но мы уверены в себе, потому что мы — Германия. Мы способны победить в любом матче и любого соперника.

К тому же — чрезмерно сильного психологического давления мы не испытываем, потому что знаем свои силы. У нас собраны футболисты очень высокого уровня.

— Первый крупный турнир, в котором вы поучаствовали в составе сборной Германии, был Кубок конфедераций — 2017 в России. Многое здесь изменилось с тех пор?

— Ух, сложный вопрос… Про изменения в Москве я, боюсь, сказать не смогу: на Кубке конфедераций мы играли в других городах, так что я сейчас в столице России в первый раз. Москва — классный город, жаль, что я совсем немного смог посмотреть. Знаете, мы ведь живем в… Ва-ту-тин-ки, верно?

— Все правильно.

— Это где-то за городом, так что мы наслаждались видами Москвы только из автобуса по дороге на матч.

В любом случае в России нам очень комфортно. Нас отлично встретили, когда мы только приехали сюда. Столько людей приехало в аэропорт… Лично для меня это стало приятным сюрпризом.

Тимо Вернер / РИА Новости
Тимо Вернер / РИА Новости

Полузащитник Юлиан Брандт, как раз и заменивший Вернера на 86-й минуте, выглядел еще безмятежнее и предпочитал радоваться жизни.

— Москва — очень красивый город, и кажется, что все люди здесь счастливы при виде нас.

Когда мы только приехали, встречавшие нас на тренировочной базе ребята танцевали (смеется).

Вскоре мы пошли на тренировочное поле — и там тоже все оказалось прекрасно. Так что нас приняли в России очень здорово, — заверил полузащитник леверкузенского «Байера».

При вопросе об игре у Юлиана, на удивление, не исчезла улыбка с лица, хотя и стала более ироничной. Он спокойно признал глупые ошибки в обороне и превосходство Мексики конкретно в этом матче.

Юлиан Брандт / РИА Новости
Юлиан Брандт / РИА Новости

Было похоже, что в раздевалке немцы уже обстоятельно обговорили произошедшее, и причины поражения высказывались одни и те же — собственная расслабленность в обороне и молниеносные контратаки соперника.

Мексиканцы в свою очередь отвечали с большим простором для творчества. Например, полузащитник Хесус Гальярдо, отыгравший на поле от звонка до звонка, честно признался корреспонденту «Газеты.Ru» в том, что плакал после финального свистка в раздевалке.

— Как отметили победу?

— Очень эмоционально! У некоторых появились слезы на глазах, а потом мы плакали все вместе — и я в том числе.

Мы одержали эту победу ради всего, во что мы верим, чего добиваемся, так что слезы у нас смешались с радостью. После победы сразу позвонил маме — она сейчас радуется за меня в Испании.

— Мексика очень смело играла против Германии. Таков и был ваш изначальный план на матч против чемпионов мира — при любой возможности идти в атаку?

— Да! Мы знали, что немцы сами любят ходить вперед, а вот с защитой не очень дружат, так что тренер сказал нам, что мы должны резко атаковать, и Германия позволит это сделать.

Всю неделю мы готовились с этой мыслью в голове — немцам сложно отступать в оборону. По этой причине тренер отправил нескольких очень быстрых игроков вперед, чтобы они создали кучу проблем сборной Германии.

— Гениально!

— Спасибо (смеется)!

— «Лужники» — лучший стадион, на котором вы играли?

— Не знаю, лучший ли он или, может быть, самый большой, на котором мне доводилось играть, но

совершенно точно «Лужники» врежутся мне в память, потому что здесь мы одолели чемпионов мира. Это те чувства, что я унесу отсюда с собой. Ну и, конечно, никогда не забуду о России то, насколько люди здесь к нам приветливы.

Нас очень хорошо встретили в Москве.

Хесус Гальярдо (справа) / РИА Новости
Хесус Гальярдо (справа) / РИА Новости

Согласился поговорить и живая легенда «ацтеков» Рафаэль Маркес — 39-летний защитник, который провел семь лет в «Барселоне», а сейчас заканчивает карьеру в чемпионате Мексики, но все еще продолжает играть важную роль в сборной. К слову, Маркес — самый возрастной защитник чемпионата мира (даже старше Сергея Игнашевича).

— Это ваш пятый чемпионат мира…

— Я не особо задумываюсь над этим, а просто стараюсь наслаждаться. Но, конечно, это просто фантастика — быть здесь и делать важное дело вместе с командой. Когда я выходил на замену, тренер попросил меня обеспечить больше контроля над мячом, отдавать партнерам надежные пасы и внимательно защищаться.

— И вам это удалось — Мексика сохранила победный счет 1:0.

— Да, здесь важно то, что мы довольно хорошо изучили нашего соперника. Профессор (так 39-летний Маркес с уважением называет главного тренера команды Хуана Карлоса Осорио. — «Газета.Ru») проделал тщательную работу, а мы справились с тем, чтобы воплотить все это на поле. Было важно так построить нашу игру, чтобы не только успешно защищаться, но и постоянно наносить ущерб их обороне.

И это у нас получилось, а ведь победить действующего чемпиона мира — нелегкая задача.

Немалую роль сыграла и поддержка болельщиков — в «Лужниках» мы чувствовали себя как дома.

Столько людей приехало поддержать нас, и мы очень рады, что сумели подарить им такую радость.

Кроме того, матч проходил в блестящих условиях. Если сравнивать с Кубком конфедераций, в России все стало более организованно, и у городов теперь более привлекательный внешний вид. На мой взгляд, вы очень здорово подготовились к мундиалю.

— На родине верили в победу сборной Мексики над немцами после слабо проведенных товарищеских матчей в преддверии чемпионата мира?

— В Мексике многие были настроены пессимистично и не верили в нас. Таков наш менталитет — на родине ругают больше, чем в других странах. Но мы продолжим работать, чтобы исправить это.

— С такой игрой уже можно думать о выходе из группы?

— Мы хотели бы идти шаг за шагом. Работа еще не закончена. Теперь нам нужно думать о следующем матче — с Южной Кореей. Мне кажется, корейцы тоже могут доставить неприятностей. И да — нам нужно постараться сохранить тот уровень игры, который мы продемонстрировали в матче против Германии.

Рафаэль Маркес / РИА Новости
Рафаэль Маркес / РИА Новости

Защитник сборной Мексики и испанской «Севильи» Мигель Лаюн посетовал на то, что его команда не сумела забить бундестим больше одного гола, хотя имела на это все шансы.

— Немцы удивили вас тем, что позволили создавать столько моментов?

— Нет, думаю, Германия провела отличный матч — такой же, как на Кубке конфедераций, когда в полуфинале они разгромили нас 4:1. Однако мы спрогрессировали и отлично отработали в этой встрече, проведя ее практически без ошибок.

Думаю, тут надо признать нашу заслугу: мы стойко терпели в обороне, когда это было необходимо, и, как только предоставлялся момент, мчались в атаку. Мы пытались контролировать мяч, если у нас было на это время. Но и Германии стоит отдать должное: под конец они заставили нас помучиться.

— У вас было несколько отличных возможностей забить и сделать счет более уверенным, чем 1:0, однако никак не удавалось…

— Да, я упустил некоторые шансы и, конечно, у меня остается некоторый осадок от мысли, что я мог провести не один гол. Однако в то же время я чувствую большую радость от победы. Самое важное для меня то, как команда выложилась в матче против Германии, мы проделали колоссальную работу. Коллективный успех для меня важнее личных неудач.

— Какие у вас впечатления от России?

— К счастью, мне удалось сыграть в вашей стране и на Кубке конфедераций, а теперь — и на мундиале. Оба эти турнира — самого высокого уровня, это самые важные соревнования во всем мировом футболе, так что я просто наслаждаюсь пребыванием здесь.

Кстати, когда мы играли на Кубке конфедераций, еще можно было заметить, что многие вещи находятся в стадии подготовки. Сейчас же, когда мы приезжаем на стадионы, они поражают нас своим великолепием. Все готово, все доделано. Да и атмосфера просто невероятная.

В прошлом году на матчи не ходило столько людей — ни фанатов сборной Мексики, ни других стран. А сейчас Россия переживает настоящую лихорадку чемпионата мира.

Мигель Лаюн (слева) / РИА Новости
Мигель Лаюн (слева) / РИА Новости

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