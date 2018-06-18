«Навсегда запомню «Лужники» — здесь мы одолели чемпионов мира»

Невероятный матч Германии и Мексики, в котором записные аутсайдеры по всем статьям переиграли действующих чемпионов мира (1:0), завершился длительным общением с футболистами в микст-зоне «Лужников». Немцы показались в зале первыми и, несмотря на обескураживающий результат, уделили внимание журналистам.

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Первым возле корреспондента «Газеты.Ru» остановился Жером Боатенг, который в очках с золотой оправой выглядел, как прилежный студент консерватории. И словно студент, проваливший экзамен, защитник мюнхенской «Баварии» постоянно вставлял в свои ответы фразу о том, как ждет следующей встречи, чтобы все исправить.

— Как вам Россия?

— В России нам очень нравится, это впечатляющая страна с красивыми городами. Жаль, что в первом матче здесь нам немного не повезло, но мы уже ждем следующей игры группового этапа со Швецией.

— Тренировочная база ЦСКА в Ватутинках вас устраивает?

— Там все прекрасно организованно, так что мы чувствуем себя хорошо. Впереди нас ждет сложный матч, и мы уже думаем о нем.

— А что произошло в этой игре?

— В общем-то мексиканцы нас ничем не удивили — просто им удалось провести отличный первый тайм, и нам было необходимо сыграть гораздо лучше во втором, чтобы переломить ход встречи. Мы действительно начали действовать несколько лучше, однако все же допустили слишком много ошибок — а так нельзя играть в любом матче чемпионата мира, если ты хочешь рассчитывать на победу.

Что ж, теперь нам необходимо выигрывать в двух оставшихся встречах группового этапа, но лично меня это не пугает. Да и чего тут бояться? Это футбол.

Надо лишь тщательно проанализировать сегодняшнюю ситуацию и приложить все усилия, чтобы этого не повторилось.

Произнеся своим высоковатым голосом эту проповедь, Боатенг развернулся и, чуть сгорбившись, направился прочь из микст-зоны. Серьезный взгляд из-под круглых стекол очков показывал, что защитник мыслями уже где-то очень далеко. Должно быть, на матче со Швецией, где немцам предстоит исправлять осечку поражения от Мексики.

Жером Боатенг (справа) / РИА Новости

Нападающий Тимо Вернер, который провел на поле 86 минут, но так и не помог своей команде забить, напротив, выглядел довольно безмятежно, хотя и говорил примерно те же вещи, что и его старший товарищ.

— Результат по игре?

— Ну, что тут сказать, Мексика провела отличный матч — особенно в первом тайме, когда они были невероятно быстры. Мы же в стартовые 45 минут оказывали на них слишком слабое давление, а сами допускали досадные ошибки.

Возможно, именно из-за слабого первого тайма мы и упустили весь матч.

Что ж, ради наших фанатов и нас самих мы должны выиграть все оставшиеся матчи. Конечно, после такой первой встречи давления не избежать, но мы уверены в себе, потому что мы — Германия. Мы способны победить в любом матче и любого соперника.

К тому же — чрезмерно сильного психологического давления мы не испытываем, потому что знаем свои силы. У нас собраны футболисты очень высокого уровня.

— Первый крупный турнир, в котором вы поучаствовали в составе сборной Германии, был Кубок конфедераций — 2017 в России. Многое здесь изменилось с тех пор?

— Ух, сложный вопрос… Про изменения в Москве я, боюсь, сказать не смогу: на Кубке конфедераций мы играли в других городах, так что я сейчас в столице России в первый раз. Москва — классный город, жаль, что я совсем немного смог посмотреть. Знаете, мы ведь живем в… Ва-ту-тин-ки, верно?

— Все правильно.

— Это где-то за городом, так что мы наслаждались видами Москвы только из автобуса по дороге на матч.

В любом случае в России нам очень комфортно. Нас отлично встретили, когда мы только приехали сюда. Столько людей приехало в аэропорт… Лично для меня это стало приятным сюрпризом.

Тимо Вернер / РИА Новости

Полузащитник Юлиан Брандт, как раз и заменивший Вернера на 86-й минуте, выглядел еще безмятежнее и предпочитал радоваться жизни.

— Москва — очень красивый город, и кажется, что все люди здесь счастливы при виде нас.

Когда мы только приехали, встречавшие нас на тренировочной базе ребята танцевали (смеется).

Вскоре мы пошли на тренировочное поле — и там тоже все оказалось прекрасно. Так что нас приняли в России очень здорово, — заверил полузащитник леверкузенского «Байера».

При вопросе об игре у Юлиана, на удивление, не исчезла улыбка с лица, хотя и стала более ироничной. Он спокойно признал глупые ошибки в обороне и превосходство Мексики конкретно в этом матче.

Юлиан Брандт / РИА Новости

Было похоже, что в раздевалке немцы уже обстоятельно обговорили произошедшее, и причины поражения высказывались одни и те же — собственная расслабленность в обороне и молниеносные контратаки соперника.

Мексиканцы в свою очередь отвечали с большим простором для творчества. Например, полузащитник Хесус Гальярдо, отыгравший на поле от звонка до звонка, честно признался корреспонденту «Газеты.Ru» в том, что плакал после финального свистка в раздевалке.

— Как отметили победу?

— Очень эмоционально! У некоторых появились слезы на глазах, а потом мы плакали все вместе — и я в том числе.

Мы одержали эту победу ради всего, во что мы верим, чего добиваемся, так что слезы у нас смешались с радостью. После победы сразу позвонил маме — она сейчас радуется за меня в Испании.

— Мексика очень смело играла против Германии. Таков и был ваш изначальный план на матч против чемпионов мира — при любой возможности идти в атаку?

— Да! Мы знали, что немцы сами любят ходить вперед, а вот с защитой не очень дружат, так что тренер сказал нам, что мы должны резко атаковать, и Германия позволит это сделать.

Всю неделю мы готовились с этой мыслью в голове — немцам сложно отступать в оборону. По этой причине тренер отправил нескольких очень быстрых игроков вперед, чтобы они создали кучу проблем сборной Германии.

— Гениально!

— Спасибо (смеется)!

— «Лужники» — лучший стадион, на котором вы играли?

— Не знаю, лучший ли он или, может быть, самый большой, на котором мне доводилось играть, но

совершенно точно «Лужники» врежутся мне в память, потому что здесь мы одолели чемпионов мира. Это те чувства, что я унесу отсюда с собой. Ну и, конечно, никогда не забуду о России то, насколько люди здесь к нам приветливы.

Нас очень хорошо встретили в Москве.

Хесус Гальярдо (справа) / РИА Новости

Согласился поговорить и живая легенда «ацтеков» Рафаэль Маркес — 39-летний защитник, который провел семь лет в «Барселоне», а сейчас заканчивает карьеру в чемпионате Мексики, но все еще продолжает играть важную роль в сборной. К слову, Маркес — самый возрастной защитник чемпионата мира (даже старше Сергея Игнашевича).

— Это ваш пятый чемпионат мира…

— Я не особо задумываюсь над этим, а просто стараюсь наслаждаться. Но, конечно, это просто фантастика — быть здесь и делать важное дело вместе с командой. Когда я выходил на замену, тренер попросил меня обеспечить больше контроля над мячом, отдавать партнерам надежные пасы и внимательно защищаться.

— И вам это удалось — Мексика сохранила победный счет 1:0.

— Да, здесь важно то, что мы довольно хорошо изучили нашего соперника. Профессор (так 39-летний Маркес с уважением называет главного тренера команды Хуана Карлоса Осорио. — «Газета.Ru») проделал тщательную работу, а мы справились с тем, чтобы воплотить все это на поле. Было важно так построить нашу игру, чтобы не только успешно защищаться, но и постоянно наносить ущерб их обороне.

И это у нас получилось, а ведь победить действующего чемпиона мира — нелегкая задача.

Немалую роль сыграла и поддержка болельщиков — в «Лужниках» мы чувствовали себя как дома.

Столько людей приехало поддержать нас, и мы очень рады, что сумели подарить им такую радость.

Кроме того, матч проходил в блестящих условиях. Если сравнивать с Кубком конфедераций, в России все стало более организованно, и у городов теперь более привлекательный внешний вид. На мой взгляд, вы очень здорово подготовились к мундиалю.

— На родине верили в победу сборной Мексики над немцами после слабо проведенных товарищеских матчей в преддверии чемпионата мира?

— В Мексике многие были настроены пессимистично и не верили в нас. Таков наш менталитет — на родине ругают больше, чем в других странах. Но мы продолжим работать, чтобы исправить это.

— С такой игрой уже можно думать о выходе из группы?

— Мы хотели бы идти шаг за шагом. Работа еще не закончена. Теперь нам нужно думать о следующем матче — с Южной Кореей. Мне кажется, корейцы тоже могут доставить неприятностей. И да — нам нужно постараться сохранить тот уровень игры, который мы продемонстрировали в матче против Германии.

Рафаэль Маркес / РИА Новости

Защитник сборной Мексики и испанской «Севильи» Мигель Лаюн посетовал на то, что его команда не сумела забить бундестим больше одного гола, хотя имела на это все шансы.

— Немцы удивили вас тем, что позволили создавать столько моментов?

— Нет, думаю, Германия провела отличный матч — такой же, как на Кубке конфедераций, когда в полуфинале они разгромили нас 4:1. Однако мы спрогрессировали и отлично отработали в этой встрече, проведя ее практически без ошибок.

Думаю, тут надо признать нашу заслугу: мы стойко терпели в обороне, когда это было необходимо, и, как только предоставлялся момент, мчались в атаку. Мы пытались контролировать мяч, если у нас было на это время. Но и Германии стоит отдать должное: под конец они заставили нас помучиться.

— У вас было несколько отличных возможностей забить и сделать счет более уверенным, чем 1:0, однако никак не удавалось…

— Да, я упустил некоторые шансы и, конечно, у меня остается некоторый осадок от мысли, что я мог провести не один гол. Однако в то же время я чувствую большую радость от победы. Самое важное для меня то, как команда выложилась в матче против Германии, мы проделали колоссальную работу. Коллективный успех для меня важнее личных неудач.

— Какие у вас впечатления от России?

— К счастью, мне удалось сыграть в вашей стране и на Кубке конфедераций, а теперь — и на мундиале. Оба эти турнира — самого высокого уровня, это самые важные соревнования во всем мировом футболе, так что я просто наслаждаюсь пребыванием здесь.

Кстати, когда мы играли на Кубке конфедераций, еще можно было заметить, что многие вещи находятся в стадии подготовки. Сейчас же, когда мы приезжаем на стадионы, они поражают нас своим великолепием. Все готово, все доделано. Да и атмосфера просто невероятная.

В прошлом году на матчи не ходило столько людей — ни фанатов сборной Мексики, ни других стран. А сейчас Россия переживает настоящую лихорадку чемпионата мира.

Мигель Лаюн (слева) / РИА Новости

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