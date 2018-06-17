Волгоград и Нижний Новгород принимают ЧМ-2018. LIVE

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Виктория Лопырева попросила президента России Владимира Путина помочь национальной команде в матче против Египта. Игра состоится 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург».
Также поблагодарил Россию на гостеприимство наставник сборной Бразилии по футболу Тите. «Большое спасибо за радушный прием. Поле здесь — как мягкий ковер, на котором очень приятно играть. Мы были очень радушно приняты гражданами, болельщиками», — сказал тренер после игры против Швейцарии (1:1).
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа считает свою команду аутсайдером ЧМ-2018. «Я считаю нас не фаворитом турнира, а просто одним из лучших аутсайдеров. Все начинается с веры в то, что мы можем побеждать. У нас она есть», — приводит слова Куртуа пресс-служба ФИФА. Как уже было сказано, сегодня подопечные Роберто Мартинеса сыграют с командой Панамы в рамках первого тура мирового первенства. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.
Президент Панамы Хуан Карлос Варела: «Выражаю абсолютное восхищение Россией, ее президентом и правительством». Об этом глава государства сказал после посещения матча открытия чемпионата мира — 2018.
Тем временем стало известно, что нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес расплакался после победы над Германией. Также форвард не сдержал слез и во время звучания национального гимна.
Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» следит за развитием событий в пятый день чемпионата мира по футболу! Сегодня на мундиале в России состоятся три матча — в 15.00 мск Швеция сыграет с Южной Кореей, в 18.00 мск Бельгия попытается не повторить «подвиги» других фаворитов против Панамы, а уже в 21.00 мск старт возьмет поединок между Англией и Тунисом. Подробнее об этих играх читайте в превью «Газеты.Ru».