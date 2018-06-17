Волгоград и Нижний Новгород принимают ЧМ-2018. LIVE

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа считает свою команду аутсайдером ЧМ-2018. «Я считаю нас не фаворитом турнира, а просто одним из лучших аутсайдеров. Все начинается с веры в то, что мы можем побеждать. У нас она есть», — приводит слова Куртуа пресс-служба ФИФА. Как уже было сказано, сегодня подопечные Роберто Мартинеса сыграют с командой Панамы в рамках первого тура мирового первенства. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.