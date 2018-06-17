За того парня: обидчики Италии и США вступают в борьбу

Пятый игровой день чемпионата мира по футболу примечателен тем, что с этого момента в мундиаль вступят все российские города. Первые матчи турнира примут Нижний Новгород и Волгоград.

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Швеция — Южная Корея, Нижний Новгород, 15.00 мск

Сборная Швеции — та самая команда, которая заставила страдать миллионы болельщиков по всему мира. Именно футболисты «тре крунур» не пустили на мундиаль национальную команду Италии во главе с легендарным голкипером Джанлуиджи Буффоном.

Первый стыковой матч с чемпионами мира — 2006 скандинавы завершили своей победой — 1:0, а во втором сумели сыграть вничью — 0:0.

Групповой этап квалификации для шведов тоже был тяжелым, они пропустили вперед Францию, однако обыграли Нидерланды и Болгарию.

Важно, что «тре крунур» умудрились преодолеть все отборочные барьеры без своей главной звезды — Златана Ибрагимовича, который завершил международную карьеру в 2016 году. После того как команда все же заработала путевку в Россию, нападающий захотел вернуться в сборную, но было уже поздно. Тренер Янне Андерссон, несмотря на намеки игрока, вызывать на чемпионат его не стал.

Приятным фактом для российских болельщиков является наличие двух игроков «Краснодара» в сборной Швеции — Андреаса Гранквиста (он, правда, в следующем сезоне уже не будет представлять «быков») и Виктора Классона.

Более того, все тот же Гранквист, который является капитаном «тре крунур», в 2017 году был признан лучшим игроком своей страны.

Путь сборной Южной Кореи на чемпионат мира тоже был тяжелым. В третьем раунде азиатского отбора подопечные Син Тэ Ена заняли второе место в группе A, отстав от Ирана и едва не пропустив вперед Сирию и Узбекистан.

Корейцы не обладают сильным составом — большинство игроков выступают во внутреннем чемпионате страны. Однако у «азиатских тигров» есть настоящая звезда — нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

Этот матч станет первым для Нижнего Новгорода на чемпионате. Всего же местный одноименный стадион примет шесть поединков, включая игру 1/8 финала и четвертьфинал.

Бельгия – Панама, Сочи, 18.00 мск

Матч, где, на первый взгляд, все очевидно. Сборную Бельгии многие называют теневым фаворитом этого чемпионата мира. И не случайно — «красные дьяволы» занимают третью строчку в рейтинге ФИФА, а их состав — чуть ли не самый звездный на турнире.

При этом и на мундиале в Бразилии бельгийцам пророчили победу, но сборная тогда смогла дойти только до четвертьфинала, где проиграла Аргентине.

Теперь же игроки набрались опыта, заматерели и готовы штурмовать российские поля.

Лидерами «красных дьволов» на мундиале должны стать чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне и лучший игрок «Челси» Эден Азар.

Бельгийские ворота будет защищать голкипер «пенсионеров» Тибо Куртуа. Забетонируют защиту Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба — «Тоттенхэм»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Тома Менье («ПСЖ») и Томас Вермален («Барселона»). На острие атаки получат шанс проявить себя Миши Батшуайи из «Челси», Ромелу Лукаку из «Манчестер Юнайтед» и форвард «Наполи» Дрис Мертенс.

О силе команды говорят и результаты отборочного этапа, где Бельгия одержала девять побед из десяти, и в еще одном матче сыграла вничью.

Кроме того, «красные дьяволы» отобрались на чемпионат мира первыми среди всех участников квалификации из Европы.

Панама заскочила на свой первый в истории мундиаль в самый последний момент. На 88-й минуте матча забив победный мяч в ворота Коста-Рики, команда Эрнана Дарио Гомеса оставила позади Гондурас и США.

По составу Панама — одна из самых слабых сборных чемпионата мира, однако на центральноамериканскую команду ничего не давит. Футболисты будут просто играть в свое удовольствие, и, возможно, сочинская атмосфера подарит нам увлекательную игру, как это было в случае с противостоянием Испании и Португалии.

Тунис — Англия, Волгоград, 21.00 мск

Среди фаворитов чемпионата мира эксперты и болельщики бесконечно перечисляют Испанию, Бразилию, Аргентину, Германию, Францию, Бельгию. Возникает ощущение, что все забыли про Англию. Да, с последнего и единственного золота «Трех львов» на мундиале прошло уже больше 50-ти лет, но Гарету Саутгейту все же удалось привести в Россию крепкую, молодую и боеспособную команду.

Во главе английской дружины стоит талантливый нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Если бы не Мохамед Салах, то игрок лондонской команды вполне мог стать лучшим игроком завершившегося чемпионата АПЛ.

За футбольный год Кейн записал к себе в актив 41 гол.

Добавим к Гарри его одноклубника Деле Алли, Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед», чемпионов Англии Рахима Стерлинга, Джона Стоунза и Фабиана Делфа и увидим, что компания у британцев собралась неплохая. Учитывая, что в группе Н выступают Польша, Бельгия, Колумбия и Япония, шансы у «трех львов» на выход в четвертьфинал очень большие.

Но для начала им нужно будет обыграть Тунис. «Карфенгенским орлам» откровенно повезло в квалификации. В решающем раунде африканского отбора им достались не самые серьезные соперники — Ливия, ДР Конго и Гвинея. Тунису удалось занять первое место, опередив конголезцев на одно очко.

У сборной Туниса нет явного лидера, а лучшим бомбардиром отборочного турнира у команды стал Юссеф Мсакни из катарского клуба «Лехвия». На его счету четыре мяча.

Матч Тунис — Англия станет первым для Волгорада на чемпионате мира. Этот город последним вступит в мундиаль.

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