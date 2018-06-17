Только после вас: Неймар и Германия стартуют на ЧМ-2018

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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30
01
02
03
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11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.8 X–3.3 П2–1.85
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.43 X–4.55 П2–7.7
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.37 X–5 П2–10.2
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.7 X–4.8 П2–1.43
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.6
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.55 X–3.85 П2–6.55
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.12 X–9 П2–20
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–22 X–7 П2–1.16
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.8 X–3.6 П2–4.6
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.37 X–4.7 П2–9
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.3 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.5 X–4.3 П2–1.45
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10.5 X–5 П2–1.32
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Артём Дзюба
1
1
5
Альфред Финнбогасон
1
1
6
Александр Головин
1
1
7
Поль Погба
1
1
8
Серхио Агуэро
1
1
9
Хосе Игнасио Начо
1
1
10
Хосе Мария Хименес
1
1
11
Юрий Газинский
1
1
12
Юссуф Поульсен
1
1
13
Антуан Гризманн
1
1
14
Лука Модрич
1
1
15
Майл Единак
1
1
Только после вас: Неймар и Германия стартуют на ЧМ-2018

Германия и Бразилия стартуют на ЧМ-2018

Долгожданный дебют Германии и Бразилии, Мексика после скандальной вечеринки, а также интригующая битва Коста-Рики с Сербией — «Газета.Ru» представляет превью четвертого игрового дня чемпионата мира по футболу в России.

Коста-Рика — Сербия, «Самара Арена» (Самара), 15.00 мск

Откроется день матчем с не самой громкой (в сравнении, конечно), но крайне примечательной вывеской — ЧМ-2018 в Самару привезут сборные Коста-Рики и Сербии. Обе команды, максимально уверенно справившиеся с квалификацией (европейцы стали первыми в секстете с Уэльсом, Ирландией и Австрией, тогда как подопечные Оскара Рамиреса финишировали вторыми в отборе КОНКАКАФ, попутно оставив без мундиаля американцев) и рвущиеся в плей-офф понимают: отсутствие очков после первого тура едва ли не гарантирует «счастливчику» невыход из группы, в которой также выступают монструозные бразильцы и мастеровитые швейцарцы.

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Сборная Сербии (именно Сербии, а не Сербии и Черногории или Югославии) лишь единожды выходила в финальный раунд чемпионата мира — было это в 2010 году, когда европейцы бесславно стали одной из худших команд группового этапа. Что касается Коста-Рики, то тут статистика куда радужнее — коллектив четырежды бывал в решающей стадии планетарного форума и ровно в половине случаев пробивался в плей-офф.

Еще одна плохая новость для подопечных Младена Крстаича — костариканцы лишь раз стартовали на ЧМ не с победы.

Справедливости ради, на этом позитив для представителей Центральной Америки и заканчивается: сборная ужасно показала себя в последних товарищеских матчах, да и состав у команды назвать звездным, мягко говоря, трудно — в отличие от тех же сербов, способных похвастаться топ-футболистами почти во всех линиях. В общем, должно быть интересно и — главное — непредсказуемо: по крайней мере, здесь нет явного фаворита, как в двух других поединках дня.

Германия — Мексика, «Лужники» (Москва), 18.00 мск

Действующим чемпионам мира немцам предстоит начинать ЧМ-2018 матчем в Москве против завсегдатая плей-офф мундиаля Мексики, что уже достаточно лестно характеризует уровень гегемона зоны КОНКАКАФ. Возможно, именно по причине приевшейся легкости бытия на групповой стадии мексиканцы прямиком перед стартом первенства угодили в громкий скандал — достоянием общественности стала массовая вечеринка сборной с девушками легкого поведения и прочими прелестями профессионального спорта, которую позднее попытались замаскировать под скромное празднество дня рождения одного из отдыхавших.

У Бундестим подобных проблем по понятным причинам нет: подопечные Йоахима Лёва спокойно готовятся к очередному выходу в полуфинал (в последний раз немцев не было в 1/2 крупного международного форума еще в начале нулевых), за которым должно последовать что-то более значимое.

О мощи команды не стоит и лишний раз заикаться — достаточно вспомнить, что тренерский штаб позволил себе отцепить от турнира одного из лидеров невероятного «Манчестер Сити» Лероя Сане, и особой критики в связи с этим не было.

Условную репетицию завтрашнего поединка визави провели почти ровно год назад, когда сошлись в Сочи в рамках полуфинала Кубка Конфедераций — и тогда разгромной виктории добилась Германия (4:1), выступавшая на полутоварищеском турнире вторым составом. Примерно такую же беспечную «прогулку» европейцам сулят и в воскресенье — лишь добавляет уверенности данным рассуждениям выздоровление неприкосновенного голкипера Мануэля Нойера, а также огромные кадровые проблемы мексиканцев в обороне, вызванные эпидемией повреждений.

Особо значимым предстоящий матч будет для личных поклонников живой легенды дортмундской «Боруссии» Марко Ройса и, естественно, самого футболиста — один из самых талантливых игроков поколения, из-за жуткой травматичности выбывавший из состава сборной в 2014-м и перед Евро-2016 (в обоих случаях прямиком перед стартом), наконец-то может дебютировать в основном раунде мундиаля, где имеет все шансы стать ключевым игроком и без того почти идеального нападения Бундестим.

Бразилия — Швейцария, «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), 21.00 мск

Стартует на ЧМ-2018 17 июня и сборная Бразилии, жертва бессердечности и мощи немцев четырехлетней давности. В Россию уставшие от приставки «пента» южноамериканцы едут в статусе настоящих фаворитов, и на сей раз это действительно так — в отличие от того же мундиаля-2014, где сборной заранее отдавали трофей по абсолютно субъективным причинам, словно забывая, что состав претендентов нельзя назвать даже близким к идеальному, ныне бразильцы и правда располагают настоящей чемпионской обоймой, умело обрамленной грамотной работой тренерского штаба.

Венчает же картину чудесный Неймар, еще в феврале откровенно плюнувший на остаток сезона в «ПСЖ» (там, впрочем, уже и так все было явно) и тем самым пошедший на жертву во имя идеальной формы на планетарном первенстве.

Собственно, вся серьезность намерений и самого 222-миллионного вингера, и его команды была продемонстрирована в контрольных матчах, в которых пентакампеоны катком проехались по вполне себе качественным соперникам, показав фантастический по качеству и уверенности футбол.

По воле жребия начинать против Бразилии выпало Швейцарии, не самой плохой европейской сборной, последние поколения которой привыкли оказываться в плей-офф крупных международных турниров. Нынешняя команда швейцарцев, что примечательно, славится в основном своими оборонительными умениями и неуступчивостью — так что их более именитым визави из Южной Америки легко сегодня не придется точно, а уж если фавориты еще и занервничают от слишком долгого пребывания нулей на табло, у европейцев и вовсе будет шанс на три сенсационных очка.

Тем более побеждать бразильцев красно-белые умеют — в последнем очном поединке, прошедшем еще в 2013 году, минимальную викторию одержали именно они. В составе пентакампеонов тогда, что интересно, играли знакомые поклонникам чемпионата России Жо и Халк. На ЧМ-2018 их, к сожалению, не вызвали.

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