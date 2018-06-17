Только после вас: Неймар и Германия стартуют на ЧМ-2018

Коста-Рика — Сербия, «Самара Арена» (Самара), 15.00 мск

Откроется день матчем с не самой громкой (в сравнении, конечно), но крайне примечательной вывеской — ЧМ-2018 в Самару привезут сборные Коста-Рики и Сербии. Обе команды, максимально уверенно справившиеся с квалификацией (европейцы стали первыми в секстете с Уэльсом, Ирландией и Австрией, тогда как подопечные Оскара Рамиреса финишировали вторыми в отборе КОНКАКАФ, попутно оставив без мундиаля американцев) и рвущиеся в плей-офф понимают: отсутствие очков после первого тура едва ли не гарантирует «счастливчику» невыход из группы, в которой также выступают монструозные бразильцы и мастеровитые швейцарцы.

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Сборная Сербии (именно Сербии, а не Сербии и Черногории или Югославии) лишь единожды выходила в финальный раунд чемпионата мира — было это в 2010 году, когда европейцы бесславно стали одной из худших команд группового этапа. Что касается Коста-Рики, то тут статистика куда радужнее — коллектив четырежды бывал в решающей стадии планетарного форума и ровно в половине случаев пробивался в плей-офф.

Еще одна плохая новость для подопечных Младена Крстаича — костариканцы лишь раз стартовали на ЧМ не с победы.

Справедливости ради, на этом позитив для представителей Центральной Америки и заканчивается: сборная ужасно показала себя в последних товарищеских матчах, да и состав у команды назвать звездным, мягко говоря, трудно — в отличие от тех же сербов, способных похвастаться топ-футболистами почти во всех линиях. В общем, должно быть интересно и — главное — непредсказуемо: по крайней мере, здесь нет явного фаворита, как в двух других поединках дня.

Германия — Мексика, «Лужники» (Москва), 18.00 мск

Действующим чемпионам мира немцам предстоит начинать ЧМ-2018 матчем в Москве против завсегдатая плей-офф мундиаля Мексики, что уже достаточно лестно характеризует уровень гегемона зоны КОНКАКАФ. Возможно, именно по причине приевшейся легкости бытия на групповой стадии мексиканцы прямиком перед стартом первенства угодили в громкий скандал — достоянием общественности стала массовая вечеринка сборной с девушками легкого поведения и прочими прелестями профессионального спорта, которую позднее попытались замаскировать под скромное празднество дня рождения одного из отдыхавших.

У Бундестим подобных проблем по понятным причинам нет: подопечные Йоахима Лёва спокойно готовятся к очередному выходу в полуфинал (в последний раз немцев не было в 1/2 крупного международного форума еще в начале нулевых), за которым должно последовать что-то более значимое.

О мощи команды не стоит и лишний раз заикаться — достаточно вспомнить, что тренерский штаб позволил себе отцепить от турнира одного из лидеров невероятного «Манчестер Сити» Лероя Сане, и особой критики в связи с этим не было.

Условную репетицию завтрашнего поединка визави провели почти ровно год назад, когда сошлись в Сочи в рамках полуфинала Кубка Конфедераций — и тогда разгромной виктории добилась Германия (4:1), выступавшая на полутоварищеском турнире вторым составом. Примерно такую же беспечную «прогулку» европейцам сулят и в воскресенье — лишь добавляет уверенности данным рассуждениям выздоровление неприкосновенного голкипера Мануэля Нойера, а также огромные кадровые проблемы мексиканцев в обороне, вызванные эпидемией повреждений.

Особо значимым предстоящий матч будет для личных поклонников живой легенды дортмундской «Боруссии» Марко Ройса и, естественно, самого футболиста — один из самых талантливых игроков поколения, из-за жуткой травматичности выбывавший из состава сборной в 2014-м и перед Евро-2016 (в обоих случаях прямиком перед стартом), наконец-то может дебютировать в основном раунде мундиаля, где имеет все шансы стать ключевым игроком и без того почти идеального нападения Бундестим.

Бразилия — Швейцария, «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), 21.00 мск

Стартует на ЧМ-2018 17 июня и сборная Бразилии, жертва бессердечности и мощи немцев четырехлетней давности. В Россию уставшие от приставки «пента» южноамериканцы едут в статусе настоящих фаворитов, и на сей раз это действительно так — в отличие от того же мундиаля-2014, где сборной заранее отдавали трофей по абсолютно субъективным причинам, словно забывая, что состав претендентов нельзя назвать даже близким к идеальному, ныне бразильцы и правда располагают настоящей чемпионской обоймой, умело обрамленной грамотной работой тренерского штаба.

Венчает же картину чудесный Неймар, еще в феврале откровенно плюнувший на остаток сезона в «ПСЖ» (там, впрочем, уже и так все было явно) и тем самым пошедший на жертву во имя идеальной формы на планетарном первенстве.

Собственно, вся серьезность намерений и самого 222-миллионного вингера, и его команды была продемонстрирована в контрольных матчах, в которых пентакампеоны катком проехались по вполне себе качественным соперникам, показав фантастический по качеству и уверенности футбол.

По воле жребия начинать против Бразилии выпало Швейцарии, не самой плохой европейской сборной, последние поколения которой привыкли оказываться в плей-офф крупных международных турниров. Нынешняя команда швейцарцев, что примечательно, славится в основном своими оборонительными умениями и неуступчивостью — так что их более именитым визави из Южной Америки легко сегодня не придется точно, а уж если фавориты еще и занервничают от слишком долгого пребывания нулей на табло, у европейцев и вовсе будет шанс на три сенсационных очка.

Тем более побеждать бразильцев красно-белые умеют — в последнем очном поединке, прошедшем еще в 2013 году, минимальную викторию одержали именно они. В составе пентакампеонов тогда, что интересно, играли знакомые поклонникам чемпионата России Жо и Халк. На ЧМ-2018 их, к сожалению, не вызвали.

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