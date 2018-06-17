Закат Америки: Аргентина и Перу потеряли очки

Группа С. Франция – Австралия – 2:1

Первыми в самый насыщенный день первых двух туров чемпионата мира (единственный, когда состоялись четыре матча) на поле вышли команды Франции и Австралии.

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Фаворит в противостоянии был очевиден, хотя в единственной официальной игре этих сборных в истории успех праздновали австралийцы, давным-давно победившие со счетом 1:0 в рамках Кубка Конфедераций.

Дидье Дешам обладает просто фантатически талантливым подбором игроков. Наставник «трехцветных» оставил дома таких футболистов, как Адриен Рабьо, Александр Ляказетт и Кингсли Коман, не говоря уже о давно преданном анафеме победителю трех последних розыгрышей Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Кариме Бензема.

В матче с «кенгуру» французский тренер оставил на скамейке запасных Набиля Фекира, Оливье Жиру и Тома Лемара, выпустив в стартовом составе вместе с Антуаном Гризманном и Килианом Мбаппе проведшего крайне противоречивый дебютный сезон в «Барселоне» Усмана Дембеле.

Надо сказать, по игре французы совсем не впечатлили. Уже первые 45 минут в их исполнении заставили болельщиков сборной напрячься — скромная Австралия выглядела ничуть не хуже и защищалась вполне уверенно. Для этого Берту ван Марвейку было достаточно избрать простой, но эффективный оборонительный план на игру.

Но если первая половина встречи обошлась без голов, то после перерыва стало повеселее. И во многом этому поспособствовала система видеопомощи арбитрам VAR. Не будь ее на этом турнире, наверняка арбитр Андрес Кунья не поверил бы падению Гризманна в штрафной «соккеруз» после подката Джоша Рисдона.

А так судья дождался остановки игры, пошел посмотреть повторы с разных планов и решительно указал на точку. Сам Гризманн и исполнил приговор, с одиннадцатиметровой отметки не промахнувшись.

Правда, всего через четыре минуты никакого видео не понадобилось, чтобы увидеть, как Самуэль Умтити зачем-то сыграл рукой в собственной штрафной, и теперь уже Майлз Йединак реализовал пенальти в ворота Уго Льориса.

Наверное, дело так бы и закончилось для вице-чемпионов грустно, если бы не несколько шальной, как показалось, удар Поля Погба, перекинувшего голкипера, и все та же система VAR, просигнализировавшая рефери, что мяч от перекладины отскочил за линию ворот Мэтта Райана.

Франция начала турнир с победы, очень важной в плане борьбы в не самой простой группе, но по игре совсем не убедила, хотя Фекир с Жиру, выйдя на поле по ходу матча, все же добавили команде класса.

Группа D. Аргентина – Исландия – 1:1

Но еще более неоднозначное впечатление оставила Аргентина, которая весь матч провела на половине поля дерзкой и удалой Исландии, но не смогла завоевать победу.

Наставник «альбиселесте» Хорхе Сампаоли оставил на скамейке запасных Гонсало Игуаина и Пауло Дибалу (не вышел вовсе), сделав ставку на связку вроде бы плохо сочетаемых Серхио Агуэро с Лионелем Месси.

Вокруг Месси привычно крутилась вся созидательная игра южноамериканцев, а Агуэро и вовсе стал автором первого в матче гола, идеально разобравшись в штрафной после ставшего в итоге голевым пасом дальнего удара экс-спартаковца Маркоса Рохо.

Учитывая, что давление аргентинцев было мощным, показалось, что на этом Исландия рассыплется, но вместо этого северяне взяли и отыгрались всего через четыре минуты. Ровно на экваторе первого тайма размашистая атака исландцев посеяла панику в аргентинской штрафной, чему в первую очередь поддался голкипер Вилли Кабальеро. Дело в итоге закончилось ударом Альфреда Финнбогасона по пустым воротам.

Во втором тайме шикарный шанс вывести свою сборную вперед был у Месси, однако капитан бесхитростно пробил пенальти, заработанный Макси Месой, позволив угадавшему направление удара Ханнесу Халльдоурссону отбить.

В оставшееся время Аргентина висела на исландских воротах, но самоотдача полевых игроков, поймавший кураж Халльдоурссон и сумасшедшая поддержка прекрасных болельщиков позволила исландцам выстоять и добиться важнейшей ничьей, закрутив интригу в группе до предела с первого же матча.

Группа С. Перу — Дания — 0:1

Но самый огненный матч дня состоялся в Саранске, где встретилась попавшая впервые за 36 лет на мундиаль сборная Перу и игравшая на мировом форуме в ЮАР восемь лет назад Дания.

При этом трибуны поддерживали южноамериканцев, причем в едином порыве с по-хорошему бешеными десятками тысяч перуанцев слились и российские болельщики.

Начало «инки» выдали такое, что показалось — датчан просто сметут. 20 минут Каспер Шмейхель крутился в воротах белкой в колесе, но так и не пропустил. После этого игра выровнялась, и уже «викинги» смотрелись получше.

Правда, в концовке тайма в их ворота был назначен пенальти. Кристиан Куэва заработал одиннадцатиметровый (который был назначен снова только после видеопросмотра) и сам же его… не реализовал, запустив мяч значительно выше ворот.

А во втором тайме европейцы поймали свой шанс, воспользовавшись ошибкой перуанской обороны. Главная звезда Дании Кристиан Эриксен протолкнул мяч на Юссуфа Поульсена, а тот исправился за привезенный в свои ворота пенальти, реализовав выход один на один.

Мощный штурм Перу в последние полчаса, усилившийся с выходом на замену лучшего нападающего страны Паоло Герреро, так и не увенчался успехом. Лучшие шансы упустили сам Герреро и его друг детства, нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

Перу начинает с поражения, которое может дорого стоить южноамериканцам. Теперь встреча второго тура с Францией превращается в битву не на жизнь, а на смерть!

Группа D. Хорватия – Нигерия – 2:0

Последний матч игрового дня, первый для Калининграда на этом чемпионате мира – 2018 года, полностью поддержал тренд игрового дня.

Разве что система VAR осталась без работы, но только потому что арбитр и сам увидел нарушение правил в нигерийской штрафной, где захватом в замок повалили Марио Манджукича.

В итоге во всех четырех матчах игрового дня были назначены одиннадцатиметровые удары. Пять пенальти на четыре матча, из которых забиты были только три.

Но Лука Модрич свою работу сделал и развел голкипера и мяч по разным углам, удвоив перевес своей команды. Еще в первом тайме после его подачи с углового и удара головой «рыбкой» Манджукича в свои ворота переправил мяч Огенекаро Этебо.

Нигерия очень старалась, но хорваты были мощнее и увереннее и могли выиграть даже крупнее. Впрочем, африканцы, за которых сыграли Брайан Идову из «Амкара» (весь матч) и проведший последние полгода в ЦСКА Ахмед Муса (вышел на замену), наверняка еще попортят крови и исландцам, с которыми встречаются во втором туре, и Аргентине.

Швейцарцы в Донбассе

Удивительное происшествие случилось с швейцарскими болельщиками, направлявшимися в Россию на чемпионат мира на машине. Они случайно попали в зону боевых действий в Донбассе.

«Навигатор проложил путь через Донецк. Ночевать болельщики планировали в отеле в Амвросиевке!» — написала в своем фейсбуке журналист и украинский волонтер Анна Домбровская.

При этом сами швейцарцы не знали о том, что на юго-востоке Украины идут боевые действия.

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