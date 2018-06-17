«Локомотив» дал мне возможность сыграть на ЧМ»

Матч сборных Дании и Перу венчал программу первого тура группы С. За несколько часов до этого поединка Франция с трудом победила Австралию со счетом 2:1.

Реклама

Южноамериканская команда доминировала на протяжении всего матча и имела отличный шанс уйти на перерыв с преимуществом в счете. После видеоповтора в ворота датчан был назначен пенальти, однако полузащитник Кристиан Куэва невообразимым образом пробил выше ворот.

Во втором тайме европейская сборная наказала перуанцев за расточительность. Юссуф Поульсен открыл счет в матче после быстрой контратаки и выхода «три в три».

До конца матча южноамериканцы имели несколько отличных возможностей уйти от поражения, однако всякий раз им чего-то не хватало. На 84-й минуте голевой момент упустил нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, который вышел на поле с первых минут.

Перуанские футболисты после матча были невероятно расстроены, однако действующий чемпион России и обладатель Кубка страны Фарфан нашел в себе силы ответить на несколько вопросов от «Газеты.Ru». Для 33-летнего игрока это был первый матч в карьере на чемпионате мира по футболу.

— Насколько выступления в «Локомотиве» помогли вам вырасти до основного игрока сборной Перу?

— Футбол в Перу и России очень различается. Естественно, любой опыт выступления за клуб из другой страны помогает тебе развиваться. Так что те полтора года, которые я уже успел провести в составе «железнодорожников», стали настоящим толчком для моей карьеры.

Да, мне пришлось постараться, чтобы вернуться в строй. Но в команде под руководством Юрия Семина я приобрел много полезных навыков, которые позволили мне выйти в стартовом составе сборной Перу.

Но я не буду скрывать, что мне хотелось бы в дальнейшем вернуться к себе домой. Все же на родине играть комфортнее.

— Чем отличаются методы работы Семина от стиля главного тренера сборной Рикардо Гареки?

— Они оба — прекрасные специалисты со своими особенностями работы. Не хотелось бы их сравнивать. Это будет неправильно. Однако

я хочу сказать большое спасибо Семину за то, что он сумел сделать меня сильнее.

Также благодарю болельщиков «Локомотива» за поддержку — я ее чувствую.

— Насколько тяжело вам будет оправиться после этого обидного поражения?

— Да, поражения бывают, но теперь нам нужно взять и подумать о Франции, забыть этот матч и начать с нуля.

— Согласны с тем, что поражение — незаслуженный результат?

— Сложно это комментировать. Но, хочу заметить, что мы атаковали весь матч! Осаждали ворота датчан со всех сторон. На протяжении 90 минут подряд мы нападали и нападали. Да, проигрывать обидно. Но важно отметить, что мы боролись до конца.

Несмотря на поражение, мы провели отличный матч. Очень сложно и больно принимать факт победы датчан.

Надеюсь, в следующем матче все будет лучше. Цена ошибки на чемпионате мира невероятно высока. И больше ошибаться нам нельзя.

— Что скажете про поддержку болельщиков сборной Перу?

— Было очень круто! Возникло ощущение, будто мы играем не в Саранске, а у себя на родине. Хочется сказать большое спасибо перуанским фанатам. Болельщики не умолкали весь матч и гнали нас вперед.

— Как вам готовность России к чемпионату мира?

— Я давно знал, что Россия проведет мундиаль прекрасно. Нынешняя организация матчей только в лишний раз это подтверждает. Турнир проходит на высочайшем уровне.

Свой следующий матч сборная Перу проведет против Франции 21 июня в Екатеринбурге. Игра начнется в 18.00 по московскому времени. Дания и Австралия в этот же день сыграют в Самаре в 15.00. «Газета.Ru» будет следить за встречами в текстовых онлайн-трансляциях.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».