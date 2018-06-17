Фавориты в деле: Германия и Бразилия восхищают мундиаль. LIVE

Диего Марадона, который вчера наблюдал за матчем между командами Аргентины и Исландии с сигарой в руках, извинился за свое поведение.

«Я, честно, не знал, что на стадионах запрещено курить. Я приношу свои извинения всем болельщикам и организаторам», — написал Марадона.

Также футболист поддержал аргентинцев, которые не смогли победить сборную Исландии.