Фавориты в деле: Германия и Бразилия восхищают мундиаль. LIVE

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- 287200 просмотров Онлайн-трансляция второго игрового дня ЧМ-2018.
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Корреспонденты «Газеты.Ru» с места событий сообщают, что на матч Коста-Рики и Сербии доступна куча билетов.
Очереди за билетами огромные!
Все, у кого есть личные самолеты, можете вылетать, у вас есть шанс.
Диего Марадона, который вчера наблюдал за матчем между командами Аргентины и Исландии с сигарой в руках, извинился за свое поведение.
«Я, честно, не знал, что на стадионах запрещено курить. Я приношу свои извинения всем болельщикам и организаторам», — написал Марадона.
Также футболист поддержал аргентинцев, которые не смогли победить сборную Исландии.
Форвард сборной Испании Диего Коста признался, что хотел бы быть таким, как Криштиану Роналду.
«Я хотел бы быть таким, как он. Мне нужно упорно работать и держать рот на замке», — цитирует Косту Football Espana.
Что ж, у каждого должна быть мечта...
После матча с Нигерией защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука признался, что на данный момент на чемпионате мира по футболу 2018 года его больше всего впечатлила национальная команда России.
Оно и понятно, ведь футболисту здесь еще жить.
Сегодня капитан сборной Бразилии в матче со Швейцарией будет Марсело.
«Конечно, я рад быть капитаном сборной. Мы с детства мечтаем о том, чтобы играть за сборную Бразилии. А выйти в качестве капитана — бесценно», — цитирует Марсело Globo.
Матч пройдет в Ростове-на-Дону и начнётся в 21:00. Ссылка на трансляцию «Газеты.Ru» внизу!
Вчера, швейцарские болельщики, планировавшие посетить матч чемпионата мира по футболу между сборной своей страны и Бразилией в Ростове-на-Дону, случайно попали в Донбасс.
Интересно, что любители футбола из Швейцарии не знали, что на юго-востоке Украины идут боевые действия.
К счастью, волонтер помогла швейцарцам выехать из зоны конфликта и найти более безопасный путь в Россию.
В ожидании интереснейших игр вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.
Сегодня в борьбу за самый престижный кубок в мировом футболе вступают сборные Германии и Мексики (группа F), а также Коста-Рики и Сербии и Бразилии и Швейцарии (все эти команды — в группе Е). Прочитать обо всех интересных фактах грядущих противостояний можно в подробном превью «Газеты.Ru» к этому игровому дню.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции четвертого игрового дня чемпионата мира по футболу 2018 года в России.