Мешает только Салах: Россия мчит навстречу испанцам

Курсы валют$ 63.15 (+0.039) 73.29 (-0.009)
Москва: +22°C
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 0:0 1 тайм
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.15 X–3.15 П2–2.4
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.55 X–3.25 П2–1.9
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.47 X–4.3 П2–7.3
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.75 П2–7.75
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.7 X–4.8 П2–1.43
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.2 X–3.2 П2–3.85
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.55 X–3.85 П2–6.55
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.12 X–9 П2–20
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–22 X–7 П2–1.16
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.67 X–3.65 П2–5.55
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.4 X–4.5 П2–8.3
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.3 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–6.8 X–3.85 П2–1.55
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:0–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
АвстралияАвстралия
0:0
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Артём Дзюба
1
1
5
Александр Головин
1
1
6
Хосе Игнасио Начо
1
1
7
Хосе Мария Хименес
1
1
8
Юрий Газинский
1
1
Мешает только Салах: Россия мчит навстречу испанцам

Роналду был признан лучшим игроком матча Португалия — Испания

Сборная России может досрочно выйти в 1/8 финала чемпионата мира уже по итогам второго матча в группе против Египта. При таком развитии событий подопечных Станислава Черчесова с большой долей вероятности будет ждать в плей-офф Испания или Португалия. «Газета.Ru» рассуждает, с кем из звездных соперников лучше встретиться отечественной команде.

События, разворачивающиеся на чемпионате мира в группе B, приковывают внимание абсолютно всех болельщиков мундиаля. В этом квартете собрались победители мирового первенства 2010 года испанцы, действующие чемпионы Европы португальцы во главе с Криштиану Роналду, крепкие марокканцы и неуступчивые иранцы под предводительством Сердара Азмуна.

Реклама

Фавориты группы очевидны, однако и два условных аутсайдера могут дать серьезный бой любому сопернику, так что наблюдать за первыми матчами этой «фантастической четверки» было безумно интересно.

На сочинском стадионе «Фишт», где сошлись Испания и Португалия (3:3), даже был установлен рекорд посещаемости — 43 866 зрителей. Столько не было во время церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр — 2014.

Для российских фанатов группа В имеет особенное значение не только из-за высокого класса собравшихся там команд, но и по той причине, что с кем-то из этого квартета мы встретимся в 1/8 финала, если сможем туда пройти.

Такой вариант, кстати, представляется не то чтобы очень фантастическим. Если подопечным Станислава Черчесова удастся продемонстрировать тот же напор и динамичность, что и в матче открытия мундиаля с Саудовской Аравией (5:0), то у них будут все шансы одолеть во втором туре Египет, который без Мохамеда Салаха превращается из «темной лошадки» в очевидного аутсайдера.

А ведь Салах из-за травмы не принимал участия в предыдущем матче со сборной Уругвая. Не факт, что восстановится и к следующей игре, а если восстановится, то большой вопрос, в какой он будет форме.

Если во втором туре Россия победит «фараонов», а Уругвай сыграет хотя бы вничью с Саудовской Аравией (вероятность чего равняется почти 100%), то отечественная дружина досрочно обеспечит себе выход в плей-офф чемпионата мира.

В таком случае у подопечных Черчесова будет шесть очков, у египтян — ноль, а у саудовцев — одно либо тоже ничего. За один оставшийся тур в плей-офф отыграть такое отставание будет уже невозможно, и второе место в группе от России точно никуда не денется.

Если все пойдет по этому плану, то в 1/8 финала отечественная сборная с большой долей вероятности попадет на Испанию или Португалию, поскольку первые два места группы А встречаются с командами, занявшими аналогичные позиции в квартете B, крест-накрест: победитель А с «вице-чемпионом» B и наоборот.

Неудивительно, что многие российские болельщики, затаив дыхание, следили за сумасшедшим матчем испанцев и португальцев в первом туре группового этапа — а там было на что посмотреть.

Главной звездой вечера стал, безусловно, Криштиану Роналду. Обладатель пяти «Золотых мячей» единолично тащил свою команду вперед — как в финальной части Евро-2016, который португальцы выиграли.

Он своим коронным финтом заработал пенальти, который хладнокровно реализовал уже на четвертой минуте встречи.

Он цеплялся за все, даже абсолютно кривые забросы партнеров на 50 метров вперед, умело раздавал передачи, начинал атаки и креативил — и все это под активным прессингом испанцев, которые по своему обыкновению вступали в жесткий отбор на каждом участке поля.

Партнеры отчаянно пытались, но никак не могли пробить Давида Де Хеа, и Роналду вновь брал игру на себя.

Только перед ним один из самых звездных вратарей мира ощущал дрожь в коленках и допускал нелепые ошибки, то опасно выходя из ворот, то выпуская мяч из рук в самый неподходящий момент. Именно так пришел второй гол португальца — голкипер, казалось, уже зафиксировал снаряд, но затем просто выронил его.

«Мистер меня поддержал, команда тоже. Я спокоен. С каждым вратарем может случиться подобное. Все ошибаются. На самом деле, удар Роналду был не таким простым, как кажется», — оправдывался после матча Де Хеа.

Несмотря на странные действия голкипера, испанцы не теряли уверенности и на дубль португальца отвечали голами Диего Косты.

Ожидать иного было бы странно, ведь на всех позициях, кроме, пожалуй, позиции Роналду, «Красная фурия» превосходила соперника по составу. К концу встречи подопечные Фернандо Йерро даже вели в счете 3:2 после потрясающего гола защитника «Реала» Начо из-за пределов штрафной, но затем в дело вновь вступил Криштиану.

Выиграл верховую борьбу за мяч, подставился под фол, заработал опасный «стандарт» и сам же реализовал его, пробив поверх «стенки» в правую «девятку» — Де Хеа даже не дернулся. Так был оформлен первый хет-трик чемпионата мира — 2018.

Счет, который был зафиксирован на табло по окончании встречи, вполне можно было описать как «Роналду — Испания — 3:3».

«Я счастлив, это моя лучшая игра на чемпионатах мира, — говорил главный герой матча вскоре после финального свистка. — Я счастлив вместе с командой, потому что мы сыграли хорошо. Мы дважды вели, но в конце концов должны были бороться за ничью. Я думаю, результат справедлив.

Я рад, что стал четвертым футболистом, которому удалось забить на четырех чемпионатах мира. Теперь нам нужно думать о следующем матче. Наша цель — победить».

Несложно догадаться, кого признали лучшим игроком матча.

С таким разгоряченным Роналду, одиночные усилия которого не может сдержать вся Испания, лучше не встречаться.

Даже закрадывается мысль, что, несмотря на средний в целом состав португальцев, в 1/8 финала России лучше бы выйти именно на испанцев. Те, хоть и сыграли на привычно высоком уровне, но многое позволяли сопернику в атаке — а значит, какие-то шансы все же будут. К тому же «Красная фурия» явно еще не пришла в себя после неожиданного увольнения главного тренера Хулена Лопетеги.

А вот португальцы, которые поразили оборонительным прагматизмом в финальной части Евро-2016, явно подойдут к своему противнику в плей-офф со всем вниманием.

Учитывая, что в атаке у них феерит Роналду, встреча любой команды с подопечными Фернанду Сантуша грозит превратится в бенефис одного человека с семеркой на спине.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».