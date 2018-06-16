Мешает только Салах: Россия мчит навстречу испанцам

События, разворачивающиеся на чемпионате мира в группе B, приковывают внимание абсолютно всех болельщиков мундиаля. В этом квартете собрались победители мирового первенства 2010 года испанцы, действующие чемпионы Европы португальцы во главе с Криштиану Роналду, крепкие марокканцы и неуступчивые иранцы под предводительством Сердара Азмуна.

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Фавориты группы очевидны, однако и два условных аутсайдера могут дать серьезный бой любому сопернику, так что наблюдать за первыми матчами этой «фантастической четверки» было безумно интересно.

На сочинском стадионе «Фишт», где сошлись Испания и Португалия (3:3), даже был установлен рекорд посещаемости — 43 866 зрителей. Столько не было во время церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр — 2014.

Для российских фанатов группа В имеет особенное значение не только из-за высокого класса собравшихся там команд, но и по той причине, что с кем-то из этого квартета мы встретимся в 1/8 финала, если сможем туда пройти.

Такой вариант, кстати, представляется не то чтобы очень фантастическим. Если подопечным Станислава Черчесова удастся продемонстрировать тот же напор и динамичность, что и в матче открытия мундиаля с Саудовской Аравией (5:0), то у них будут все шансы одолеть во втором туре Египет, который без Мохамеда Салаха превращается из «темной лошадки» в очевидного аутсайдера.

А ведь Салах из-за травмы не принимал участия в предыдущем матче со сборной Уругвая. Не факт, что восстановится и к следующей игре, а если восстановится, то большой вопрос, в какой он будет форме.

Если во втором туре Россия победит «фараонов», а Уругвай сыграет хотя бы вничью с Саудовской Аравией (вероятность чего равняется почти 100%), то отечественная дружина досрочно обеспечит себе выход в плей-офф чемпионата мира.

В таком случае у подопечных Черчесова будет шесть очков, у египтян — ноль, а у саудовцев — одно либо тоже ничего. За один оставшийся тур в плей-офф отыграть такое отставание будет уже невозможно, и второе место в группе от России точно никуда не денется.

Если все пойдет по этому плану, то в 1/8 финала отечественная сборная с большой долей вероятности попадет на Испанию или Португалию, поскольку первые два места группы А встречаются с командами, занявшими аналогичные позиции в квартете B, крест-накрест: победитель А с «вице-чемпионом» B и наоборот.

Неудивительно, что многие российские болельщики, затаив дыхание, следили за сумасшедшим матчем испанцев и португальцев в первом туре группового этапа — а там было на что посмотреть.

Главной звездой вечера стал, безусловно, Криштиану Роналду. Обладатель пяти «Золотых мячей» единолично тащил свою команду вперед — как в финальной части Евро-2016, который португальцы выиграли.

Он своим коронным финтом заработал пенальти, который хладнокровно реализовал уже на четвертой минуте встречи.

Он цеплялся за все, даже абсолютно кривые забросы партнеров на 50 метров вперед, умело раздавал передачи, начинал атаки и креативил — и все это под активным прессингом испанцев, которые по своему обыкновению вступали в жесткий отбор на каждом участке поля.

Партнеры отчаянно пытались, но никак не могли пробить Давида Де Хеа, и Роналду вновь брал игру на себя.

Только перед ним один из самых звездных вратарей мира ощущал дрожь в коленках и допускал нелепые ошибки, то опасно выходя из ворот, то выпуская мяч из рук в самый неподходящий момент. Именно так пришел второй гол португальца — голкипер, казалось, уже зафиксировал снаряд, но затем просто выронил его.

«Мистер меня поддержал, команда тоже. Я спокоен. С каждым вратарем может случиться подобное. Все ошибаются. На самом деле, удар Роналду был не таким простым, как кажется», — оправдывался после матча Де Хеа.

Несмотря на странные действия голкипера, испанцы не теряли уверенности и на дубль португальца отвечали голами Диего Косты.

Ожидать иного было бы странно, ведь на всех позициях, кроме, пожалуй, позиции Роналду, «Красная фурия» превосходила соперника по составу. К концу встречи подопечные Фернандо Йерро даже вели в счете 3:2 после потрясающего гола защитника «Реала» Начо из-за пределов штрафной, но затем в дело вновь вступил Криштиану.

Выиграл верховую борьбу за мяч, подставился под фол, заработал опасный «стандарт» и сам же реализовал его, пробив поверх «стенки» в правую «девятку» — Де Хеа даже не дернулся. Так был оформлен первый хет-трик чемпионата мира — 2018.

Счет, который был зафиксирован на табло по окончании встречи, вполне можно было описать как «Роналду — Испания — 3:3».

«Я счастлив, это моя лучшая игра на чемпионатах мира, — говорил главный герой матча вскоре после финального свистка. — Я счастлив вместе с командой, потому что мы сыграли хорошо. Мы дважды вели, но в конце концов должны были бороться за ничью. Я думаю, результат справедлив.

Я рад, что стал четвертым футболистом, которому удалось забить на четырех чемпионатах мира. Теперь нам нужно думать о следующем матче. Наша цель — победить».

Несложно догадаться, кого признали лучшим игроком матча.

С таким разгоряченным Роналду, одиночные усилия которого не может сдержать вся Испания, лучше не встречаться.

Даже закрадывается мысль, что, несмотря на средний в целом состав португальцев, в 1/8 финала России лучше бы выйти именно на испанцев. Те, хоть и сыграли на привычно высоком уровне, но многое позволяли сопернику в атаке — а значит, какие-то шансы все же будут. К тому же «Красная фурия» явно еще не пришла в себя после неожиданного увольнения главного тренера Хулена Лопетеги.

А вот португальцы, которые поразили оборонительным прагматизмом в финальной части Евро-2016, явно подойдут к своему противнику в плей-офф со всем вниманием.

Учитывая, что в атаке у них феерит Роналду, встреча любой команды с подопечными Фернанду Сантуша грозит превратится в бенефис одного человека с семеркой на спине.

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