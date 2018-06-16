Вслед за Роналду: Гризманн, Погба и Месси вступают в борьбу

Франция – Австралия (13.00 мск)

Уже в 13.00 по московскому времени игровую программу третьего дня мундиаля откроет противостояние сборных Франции и Австралии в группе С на «Казань Арене».

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Команда Дидье Дешама является явным фаворитом квартета и одним из главных претендентов на победу на чемпионате мира вообще, в то время как «соккеруз» отводится статус аутсайдера группы, где еще есть крепкие Перу и Дания.

В отличие от остальных команд четверки, у Австралии нет звезд футбола, а голландский наставник Берт ван Марвейк постарается противопоставить «трехцветным» дисциплину и сыгранность.

К слову, ван Марвейк, доходивший с национальной командой своей страны до финала мундиаля в 2010 году, выводил на ЧМ-2018 Саудовскую Аравию, однако отказался переехать на постоянное местожительства в азиатскую страну, из-за чего контракт с ним был расторгнут.

Вряд ли специалист жалеет об этом сейчас. Австралия — сборная примерно того же уровня, но куда более опытная в плане выступлений на чемпионатах мира.

В распоряжении тренера состав, в котором три человека представляют австралийские клубы, а еще четверо выступают в Азии (Японии, Южной Корее и Саудовской Аравии). Все остальные футболисты являются игроками в основном средних европейских команд.

Лидерами сборной являются два полузащитника. Проведший полный сезон в Английской премьер-лиге за «Хаддерсфилд» Аарон Муй и играющий важную роль в построениях берлинской «Герты» Мэттью Лекки.

Конечно, это ни в какое сравнение не идет с именами футболистов сборной Франции. Уго Льорис, Рафаэль Варан, Самуэль Юмтити, Поль Погба, Корентен Толиссо, Нголо Канте, Килиан Мбаппе, Набиль Фекир, Усман Дембеле, Тома Лемар, Оливье Жиру и другие…

Дешам смог безболезненно отказаться от услуг Адриена Рабьо, Александра Ляказетта и Кингсли Комана, просто не прошедших в заявку в конкурентной борьбе!

И все же главным действующим лицом у «трехцветных» является лидер мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн. Он только что объявил, что останется «матрасником» и не перейдет в «Барселону». Это особенно порадовало главного тренера сборной, заявившего, что теперь его ключевой игрок сможет думать только о чемпионате мира.

Интересно, что единственный официальный матч команд в истории завершился победой австралийцев, которые в 2001 году выиграли благодаря единственному голу в матче группового этапа Кубка конфедераций.

Тогда обе сборные вышли из группы, и Франция в итоге выиграла турнир, а Австралия заняла третье место, добившись своего самого громкого успеха в истории.

Аргентина — Исландия (16.00 мск)

После того как Криштиану Роналду оформил впечатляющий хет-трик в матче со сборной Испании, практически в одиночку вырвав для действующих чемпионов Европы ничью, внимание футбольной общественности будет обращено на Лионеля Месси.

Чем капитану сборной Португалии ответит капитан Аргентины? Пусть их спор заочен и не имеет отношения к реальным турнирным раскладам, дополнительное давление на форварда «Барселоны» он создаст.

И это для аргентинцев совсем некстати, потому что команда Хорхе Сампаоли и так находится под постоянным прессом. Аргентина еле-еле попала на мировой форум благодаря победе в последнем туре, а перед главным турниром четырехлетия была разбита Испанией в товарищеской встрече со счетом 0:6.

Месси, правда, грустно наблюдал за мучениями партнеров с трибун, но в этом и есть главная аргентинская проблема — команда очень зависима от своей главной звезды, причем не только в игровом плане, но и ментально.

Если у Месси дело вдруг не спорится, то вроде бы громкая по именам команда превращается в набор посредственностей без осмысленного рисунка и эффективных действий.

А соперник у южноамериканцев по первому туру очень серьезный. Да и вообще группа D изначально выглядит ровной и крайне интересной.

Исландия впечатлила всех еще на чемпионате Европы двухлетней давности, затем обошла в отборочном цикле крепкую Хорватию, и вот теперь стартует на первом в истории страны чемпионате мира.

Для нас сборная Исландии особенно интересна еще и тем, что в ее составе выступают три футболиста «Ростова»: Рагнар Сигурдссон, Сверир Ингассон и Бьорн Сигурдарсон.

На «Ростов Арене» они еще сыграют в третьем туре с хорватами, а пока их ждет вояж на столичную «Открытие Арену» для боя с Месси и Ко, первого в истории этих сборных. И исход поединка не кажется сейчас таким уж очевидным.

Перу — Дания (19.00 мск)

Сможет сыграть представитель чемпионата России и в третьем матче дня. Речь, конечно, о форварде сборной Перу Джефферсоне Фарфане, ставшем в этом году чемпионом России в составе московского «Локомотива».

Яркие перуанские болельщики наводнили Москву и весело и бурно проводят время, отрываясь по полной и налаживая контакт с россиянами. Но 16 июня все они наверняка будут в Саранске, где и состоится первый матч их команды на турнире против Дании.

Главной драмой для Перу, правда, со счастливым концом, была история капитана сборной и лучшего футболиста страны Паоло Герреро, который должен был пропустить чемпионат мира из-за допинговой дисквалификации.

Борьба со Всемирным антидопинговым агентством сначала увенчалась победой в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, однако апелляция была выиграна WADA.

Игрок пошел дальше, и уже Федеральный суд Швейцарии вынес решение о приостановлении отстранения на время разбирательства, которое пройдет уже после мундиаля.

Герреро успел отыграть три официальных матча за свой клуб, лидирующий в чемпионате Бразилии «Фламенго» и даже забил мяч в ворота «Шапекоэнсе». Еще дважды он отличился в товарищеской игре за сборную против Саудовской Аравии (3:0), а потом принял участие в поединке с Швецией (0:0).

Дания тоже разошлась перед мундиалем с шведами нулевым миром, зато уверенно переиграла крепкую мексиканскую сборную (2:0).

«Викинги» приехали в Россию в надежде на что-то великое. Конечно, о победе в турнире, как на Евро-92, речь вряд ли идет, но дойти команда с Кристианом Эриксеном («Тоттенхэм»), Каспером Шмейхелем («Лестер»), Симоном Кьером («Севилья») и Пионе Систо («Сельта») может достаточно далеко.

Правда, для начала нужно удачно сыграть в Саранске с перуанцами. Учитывая наличие в квартете Франции, и те, и другие понимают, что уже игра первого тура может стать решающей. Так что первый в истории поединок сборных Дании и Перу должен получиться захватывающим и абсолютно точно бескомпромиссным.

Хорватия — Нигерия (22.00 мск)

«Российский» день на проходящем у нас чемпионате мира завершит матч Хорватия – Нигерия, выступающих в одной группе с Аргентиной и Исландией.

Пусть отыгравший сезон в московском «Спартаке» Марио Пашалич не попал в хорватскую заявку, Ведрану Чорлуке из «Локомотива» там место нашлось, а в составе Нигерии приехали на мундиаль Ахмед Муса, помогавший на протяжении 2018 года ЦСКА, и воспитанник питерского футбола, прекрасно говорящий по-русски Брайан Идову из уже почившего в бозе пермского «Амкара».

Хорватия и Нигерия тоже никогда раньше не встречались друг с другом ни в товарищеских, ни в официальных матчах и сыграют вечером 16 июня в Калининграде премьеру.

В последнее время есть ощущение, что вечно ходившие в подающих надежды на статус одного из фаворитов любого крупного турнира хорваты прошли свой пик. И все же команду с Лукой Модричем и Матео Ковачичем из мадридского «Реала», Иваном Ракитичем из «Барселоны», Марио Манджукичем из «Ювентуса», Иваном Перишичем из «Интера» и еще рядом очень сильных футболистов нельзя списывать со счетов.

Нигерия стала героем новостных лент, представив одну из самых красивых форм и очень стильную экипировку в целом, но и на поле африканцы, давно являющиеся флагманом на своем континенте, горят желанием показать себя и в четвертый раз в истории чемпионатов мира выйти в плей-офф.

Четыре года назад нигерийские «орлы» выбрались в плей-офф из группы, в которой также играла Аргентина, пусть ей они тогда и уступили (2:3).

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