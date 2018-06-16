Вслед за Роналду: Гризманн, Погба и Месси вступают в борьбу

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
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8
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10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1–1.23 X–6.7 П2–10.5
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.1 X–3.25 П2–2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.55 X–3.25 П2–1.9
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.47 X–4.3 П2–7.3
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.42 X–5 П2–8.5
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–9 X–4.8 П2–1.42
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.6
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.55 X–3.9 П2–6.55
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.13 X–9 П2–18
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–19 X–7 П2–1.17
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.67 X–3.65 П2–5.55
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.4 X–4.5 П2–8.3
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.21 X–6 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.55 X–3.25 П2–2.15
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–6.8 X–3.85 П2–1.55
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Артём Дзюба
1
1
5
Александр Головин
1
1
6
Хосе Игнасио Начо
1
1
7
Хосе Мария Хименес
1
1
8
Юрий Газинский
1
1
Вслед за Роналду: Гризманн, Погба и Месси вступают в борьбу

Сборные Франции и Аргентины начинают выступление на ЧМ-2018 в России

16 июня станет самым насыщенным днем первых двух туров чемпионата мира. И это будет единственный день на турнире, когда состоятся сразу четыре игры и все их можно будет увидеть в прямом эфире друг за другом. В борьбу вступят команды групп С и D, в том числе Франция с Антуаном Гризманном и Аргентина с Лионелем Месси. «Газета.Ru» анонсирует противостояния третьего игрового дня ЧМ-2018.

Франция – Австралия (13.00 мск)

Уже в 13.00 по московскому времени игровую программу третьего дня мундиаля откроет противостояние сборных Франции и Австралии в группе С на «Казань Арене».

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Команда Дидье Дешама является явным фаворитом квартета и одним из главных претендентов на победу на чемпионате мира вообще, в то время как «соккеруз» отводится статус аутсайдера группы, где еще есть крепкие Перу и Дания.

В отличие от остальных команд четверки, у Австралии нет звезд футбола, а голландский наставник Берт ван Марвейк постарается противопоставить «трехцветным» дисциплину и сыгранность.

К слову, ван Марвейк, доходивший с национальной командой своей страны до финала мундиаля в 2010 году, выводил на ЧМ-2018 Саудовскую Аравию, однако отказался переехать на постоянное местожительства в азиатскую страну, из-за чего контракт с ним был расторгнут.

Вряд ли специалист жалеет об этом сейчас. Австралия — сборная примерно того же уровня, но куда более опытная в плане выступлений на чемпионатах мира.

В распоряжении тренера состав, в котором три человека представляют австралийские клубы, а еще четверо выступают в Азии (Японии, Южной Корее и Саудовской Аравии). Все остальные футболисты являются игроками в основном средних европейских команд.

Лидерами сборной являются два полузащитника. Проведший полный сезон в Английской премьер-лиге за «Хаддерсфилд» Аарон Муй и играющий важную роль в построениях берлинской «Герты» Мэттью Лекки.

Конечно, это ни в какое сравнение не идет с именами футболистов сборной Франции. Уго Льорис, Рафаэль Варан, Самуэль Юмтити, Поль Погба, Корентен Толиссо, Нголо Канте, Килиан Мбаппе, Набиль Фекир, Усман Дембеле, Тома Лемар, Оливье Жиру и другие…

Дешам смог безболезненно отказаться от услуг Адриена Рабьо, Александра Ляказетта и Кингсли Комана, просто не прошедших в заявку в конкурентной борьбе!

И все же главным действующим лицом у «трехцветных» является лидер мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн. Он только что объявил, что останется «матрасником» и не перейдет в «Барселону». Это особенно порадовало главного тренера сборной, заявившего, что теперь его ключевой игрок сможет думать только о чемпионате мира.

Интересно, что единственный официальный матч команд в истории завершился победой австралийцев, которые в 2001 году выиграли благодаря единственному голу в матче группового этапа Кубка конфедераций.

Тогда обе сборные вышли из группы, и Франция в итоге выиграла турнир, а Австралия заняла третье место, добившись своего самого громкого успеха в истории.

Аргентина — Исландия (16.00 мск)

После того как Криштиану Роналду оформил впечатляющий хет-трик в матче со сборной Испании, практически в одиночку вырвав для действующих чемпионов Европы ничью, внимание футбольной общественности будет обращено на Лионеля Месси.

Чем капитану сборной Португалии ответит капитан Аргентины? Пусть их спор заочен и не имеет отношения к реальным турнирным раскладам, дополнительное давление на форварда «Барселоны» он создаст.

И это для аргентинцев совсем некстати, потому что команда Хорхе Сампаоли и так находится под постоянным прессом. Аргентина еле-еле попала на мировой форум благодаря победе в последнем туре, а перед главным турниром четырехлетия была разбита Испанией в товарищеской встрече со счетом 0:6.

Месси, правда, грустно наблюдал за мучениями партнеров с трибун, но в этом и есть главная аргентинская проблема — команда очень зависима от своей главной звезды, причем не только в игровом плане, но и ментально.

Если у Месси дело вдруг не спорится, то вроде бы громкая по именам команда превращается в набор посредственностей без осмысленного рисунка и эффективных действий.

А соперник у южноамериканцев по первому туру очень серьезный. Да и вообще группа D изначально выглядит ровной и крайне интересной.

Исландия впечатлила всех еще на чемпионате Европы двухлетней давности, затем обошла в отборочном цикле крепкую Хорватию, и вот теперь стартует на первом в истории страны чемпионате мира.

Для нас сборная Исландии особенно интересна еще и тем, что в ее составе выступают три футболиста «Ростова»: Рагнар Сигурдссон, Сверир Ингассон и Бьорн Сигурдарсон.

На «Ростов Арене» они еще сыграют в третьем туре с хорватами, а пока их ждет вояж на столичную «Открытие Арену» для боя с Месси и Ко, первого в истории этих сборных. И исход поединка не кажется сейчас таким уж очевидным.

Перу — Дания (19.00 мск)

Сможет сыграть представитель чемпионата России и в третьем матче дня. Речь, конечно, о форварде сборной Перу Джефферсоне Фарфане, ставшем в этом году чемпионом России в составе московского «Локомотива».

Яркие перуанские болельщики наводнили Москву и весело и бурно проводят время, отрываясь по полной и налаживая контакт с россиянами. Но 16 июня все они наверняка будут в Саранске, где и состоится первый матч их команды на турнире против Дании.

Главной драмой для Перу, правда, со счастливым концом, была история капитана сборной и лучшего футболиста страны Паоло Герреро, который должен был пропустить чемпионат мира из-за допинговой дисквалификации.

Борьба со Всемирным антидопинговым агентством сначала увенчалась победой в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, однако апелляция была выиграна WADA.

Игрок пошел дальше, и уже Федеральный суд Швейцарии вынес решение о приостановлении отстранения на время разбирательства, которое пройдет уже после мундиаля.

Герреро успел отыграть три официальных матча за свой клуб, лидирующий в чемпионате Бразилии «Фламенго» и даже забил мяч в ворота «Шапекоэнсе». Еще дважды он отличился в товарищеской игре за сборную против Саудовской Аравии (3:0), а потом принял участие в поединке с Швецией (0:0).

Дания тоже разошлась перед мундиалем с шведами нулевым миром, зато уверенно переиграла крепкую мексиканскую сборную (2:0).

«Викинги» приехали в Россию в надежде на что-то великое. Конечно, о победе в турнире, как на Евро-92, речь вряд ли идет, но дойти команда с Кристианом Эриксеном («Тоттенхэм»), Каспером Шмейхелем («Лестер»), Симоном Кьером («Севилья») и Пионе Систо («Сельта») может достаточно далеко.

Правда, для начала нужно удачно сыграть в Саранске с перуанцами. Учитывая наличие в квартете Франции, и те, и другие понимают, что уже игра первого тура может стать решающей. Так что первый в истории поединок сборных Дании и Перу должен получиться захватывающим и абсолютно точно бескомпромиссным.

Хорватия — Нигерия (22.00 мск)

«Российский» день на проходящем у нас чемпионате мира завершит матч Хорватия – Нигерия, выступающих в одной группе с Аргентиной и Исландией.

Пусть отыгравший сезон в московском «Спартаке» Марио Пашалич не попал в хорватскую заявку, Ведрану Чорлуке из «Локомотива» там место нашлось, а в составе Нигерии приехали на мундиаль Ахмед Муса, помогавший на протяжении 2018 года ЦСКА, и воспитанник питерского футбола, прекрасно говорящий по-русски Брайан Идову из уже почившего в бозе пермского «Амкара».

Хорватия и Нигерия тоже никогда раньше не встречались друг с другом ни в товарищеских, ни в официальных матчах и сыграют вечером 16 июня в Калининграде премьеру.

В последнее время есть ощущение, что вечно ходившие в подающих надежды на статус одного из фаворитов любого крупного турнира хорваты прошли свой пик. И все же команду с Лукой Модричем и Матео Ковачичем из мадридского «Реала», Иваном Ракитичем из «Барселоны», Марио Манджукичем из «Ювентуса», Иваном Перишичем из «Интера» и еще рядом очень сильных футболистов нельзя списывать со счетов.

Нигерия стала героем новостных лент, представив одну из самых красивых форм и очень стильную экипировку в целом, но и на поле африканцы, давно являющиеся флагманом на своем континенте, горят желанием показать себя и в четвертый раз в истории чемпионатов мира выйти в плей-офф.

Четыре года назад нигерийские «орлы» выбрались в плей-офф из группы, в которой также играла Аргентина, пусть ей они тогда и уступили (2:3).

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