Первый хет-трик ЧМ: Роналду написал историю

Египет — Уругвай — 0:1

Второй игровой день начинался с поединка соперников сборной России по группе А — Египта и Уругвая. Похоже, коллективы хотели усыпить бдительность Станислава Черчесова. Иначе как объяснить не самый красочный футбол в начале поединка?

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Команды предпочитали не рисковать и играли от обороны. Кроме того, африканская сборная была лишена своей главной ударной силы — Мохамеда Салаха. Нападающий «Ливерпуля», отмечавший 15 июня свой 26-й день рождения, был вынужден праздновать на скамейке запасных.

Унылее игры были трибуны арены в Екатеринбурге. Почему-то на стадионе, который вмещает больше 33 тысяч зрителей, присутствовало только 27 015 человек.

Что самое странное, большинство пустых мест было на центральной трибуне с наилучшим обзором. Именно эти кресла чаще всего попадали на телекартинку, принося душевную боль фанатам, которые после часовых очередей на билетном портале, так и не смогли попасть на чемпионат мира.

Как сообщили после матча ряд СМИ, эта ситуация возникла не из-за российских организаторов чемпионата. Во всем виновата ФИФА. Международная организация отдает самые лакомые билеты своим спонсорам. Вот только приезжать в Екатеринбург на матч Уругвай — Египет они почему-то не захотели.

Во втором тайме двукратные чемпионы мира стали добавлять. Казалось, что южноамериканская сборная должна вот-вот дожать своего соперника. И это произошло.

На 88-й минуте Эдисон Кавани зарядил в штангу со штрафного, а на 90-й Хосе Мария Хименес принес фаворитам победу, головой переправив мяч в ворота после подачи со стандарта.

Уругвай победил со счетом 1:0 и вышел на второе место в турнирной таблице. Первая — Россия. Свой следующий матч южноамериканцы проведут против Саудовской Аравии, а египтяне сыграют с хозяевами турнира.

Любопытно, что лучшим игроком встречи был признан вратарь проигравшей команды. Мохамед Эль-Шенави совершил несколько эффектных сейвов и заслуженно заработал приз.

Марокко — Иран — 0:1

Второй матч дня открывал программу чемпионата в Санкт-Петербурге. Марокко и Иран были записными аутсайдерами квартета B. Поражение в очном матче практически лишало одну из сборных шансов на плей-офф. Ведь следом у коллективов будут матчи с Португалией и Испанией.

Африканцы начали встречу очень хорошо. В первые 20 минут матча сборная Марокко создала моментов на три гола, но не забила ни одного мяча.

В конце тайма иранцы перехватили инициативу. Отличный момент забить упустил нападающий «Рубина» Сердар Азмун, вышедший одним на один с голкипером и пробивший в ногу вратарю.

Во втором игровом отрезке шла равная борьба.

Ничья стала бы закономерным итогом поединка, однако все решил автогол. Вышедший на замену марокканский форвард Азиз Бухаддуз идеально замкнул подачу соперника со штрафного — 0:1. Произошло драматичное событие на пятой добавленной минуте.

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш после матча поблагодарил организаторов чемпионата мира и российских болельщиков.

«Хватит ли нам одного очка в следующих двух турах для выхода из группы? Сейчас надо отдохнуть, а об Испании мы подумаем потом. Надо понимать, что супермены существуют только в фантазии и на экране. Но не в футболе. И бывает, что группа людей, работающих вместе, добивается результата, про который говорят, что он супер.

В футболе лучшее лекарство — победа. Она всегда добавляет энтузиазма. Но пока наш успех ничего не означает, мы должны сохранять скромность и единение. Теперь на нас ложится больше ответственности.

Можно ли сказать, что победа над Марокко для нас, словно победа в финале чемпионата мира? Нет. Тогда следующий матч с Испанией станет для Ирана финалом чемпионата Вселенной.

Стадион в Санкт-Петербурге просто на топ-уровне.

Хотел бы отметить всю организацию чемпионата мира. Россия здорово подготовилась, а российский народ делает все, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Огромное спасибо!»,

— заключил иранский тренер.

Португалия — Испания — 3:3

Если два первых матча дня кому-то могли показаться скучными, то третий явно дал форму всем поединкам чемпионата.

События в сочинском противостоянии испанцев и португальцев разворачивались стремительно. Уже на четвертой минуте нападающий действующих чемпионов Европы Криштиану Роналду реализовал пенальти, который сам и заработал.

Форвард «Реала» стал четвертым игроком в истории, который отличился на четырех чемпионата мира.

Подобным достижением кроме него могут похвастаться немцы Уве Зеелер и Мирослав Клозе , а также великий бразилец Пеле.

В середине тайма испанский форвард Диего Коста сравнял счет. Игрок «Атлетико» выиграл силовую борьбу у защитника, зацепился за мяч, после чего пробил из пределов штрафной в левый нижний угол --1:1.

Но Роналду не унимался. Но стоит признать, что в эпизоде со вторым голом ему явно помог голкипер соперника Давид де Хеа, не сумевший зафиксировать мяч после не самого сложного удара португальца. На перерыв команды ушли при счете 2:1.

Атмосфера города-курорта не позволяла команда долго отсиживать в обороне. Соперники неустанно летели вперед. И забивали.

Посоревноваться в бомбардирской гонке с Роналду решил Коста. После блестящего розыгрыша стандарта он оформил дубль — 2:2.

Проходит еще три минуты и испанцы забивают третий. Как ни крути, они все же были фаворитами матча, и, наконец, смогли выйти вперед.

Невероятный удар получился у Хосе Игнасио Начо. Защитник «Реала» мощнейшим выстрелом закрутил снаряд в штангу, от которой тот отскочил в ворота. Этот гол явно будет претендовать на звание лучшего по итогам всего чемпионата. 2:3!

Казалось, что интрига умерла. Испания смотрелась лучше соперника и несколько раз была близка к тому, чтобы забить четвертый. Все бы ничего, если бы у соперника в составе не играл Криштиану Роналду.

Португалец в добавленное время заработал штрафной, который сам же блестяще реализовал. Первый хет-трик мундиаля случился!

Финальный свисток судьи зафиксирован на табло ничейный цифры 3:3, которые сделали сборную Ирана лидером квартета.

Болельщики в социальных сетях молили, чтобы фееричной противостояние не заканчивалось. Но футбольный регламент суров. Сурова и статистика сборной Португалии — действующие чемпионы Европы нанесли всего лишь три удара в створ ворот.

Судья должен был добавить неделю к этому матчу!!! На это хочется смотреть вечно — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 15 июня 2018 г.

Лучшим игроком матча, равно как и всего тура в группе В был признан Роналду. А у кого-то разве были сомнения на этот счет?

Более того, Криштиану довел свой счет в национальной команде до 84 голов и догнал легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша — они делят первую строчку в списке лучших бомбардиров европейских сборных.

Однако до лидера мирового футбола по этому показателю португальцу пока далеко. Лучшим здесь остается иранец Али Даеи, на счету которого 109 мячей.

Во втором туре сборная Испании встретится с Ираном в Казани, национальная команда Португалии в Москве сыграет с Марокко. Оба матча состоятся 20 июня.

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