Не испугали: Египет и Уругвай по зубам России

Египет – Уругвай – 0:1

Встречу сборных Египта и Уругвая ожидали в России с большим интересом и нетерпением. А после победы нашей национальной команды над Саудовской Аравии в матче открытия с фантастическим счетом 5:0 можно было не переживать за результат соперников и просто наслаждаться футболом.

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Главный тренер Египта Эктор Купер всячески демонстрировал готовность к игре своей главной звезды Мохамеда Салаха, получившего травму плеча в столкновении с защитником мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов.

Салах провел последние занятия в общей группе, а аргентинский наставник североафриканцев на предматчевой пресс-конференции в немного обтекаемой формулировке почти гарантировал его участие в игре с Уругваем.

На деле же Мохамед остался в запасе и в свой день рождения (вингеру «Ливерпуля» исполнилось 26 лет) всю встречу провел на скамейке запасных.

Купер, правда, старался нервировать соперников, то отправляя Салаха разминаться, то предложив своему лидеру надеть щитки, но все это осталось лишь психологическими фишками.

Что до действа на поле, то насладиться зрелищем у болельщиков вряд ли получилось. Матч вышел на редкость скучным и закрытым, что объяснимо – слишком многое было на кону.

Египет действовал строго от обороны, отрядив для этой цели большие силы и вполне уверенно справляясь со звездной уругвайской атакой, где Эдинсон Кавани вынужден был сам опускаться ниже в поисках мяча, а Луис Суарес губил редкие создаваемые ему партнером моменты.

В середине первого тайма форвард «Барселоны» непостижимым для себя образом не попал в створ ворот, находясь в одиночестве на дальней штанге перед фактически пустым створом…

Не особенно веселее стало и после перерыва. Команды все так же проводили львиную долю игрового времени в центре поля без особых обострений. Египет иногда пытался убежать в контратаки, которым не хватало изюминки (травмированного лидера).

Небольшими отрезочками «фараоны» забирали мяч под контроль и пытались что-то создать в позиционном наступлении, но с этим было совсем грустно.

В целом же территорией по-прежнему владел в основном Уругвай, который играл явно не на максимальных оборотах и к тому же проседал в центре. Опытный наставник южноамериканцев решил проблему, выпустив по ходу второй половины опытного Кристиана Родригеса вместо не особо попавшего в игру Матиаса Весино.

Родригес добавил игре команды мысли, а его партнеры увеличили обороты, и египтяне перестали так уверенно справляться с атаками.

В другой день Суарес наверняка стал бы героем встречи, оформив хет-трик, но в Екатеринбурге он загубил еще два верных шанса после передач Кавани, сначала в упор не сумев пробить мимо вратаря, а затем при выходе один на один вместо удара зачем-то попытавшись обыграть стража ворот африканцев.

Поняв, что от партнера завершения сегодня ждать не стоит, Кавани взял дело в свои ноги. Сначала голкипер Мохамед Эль-Шенави шикарно вытащил удар нападающего «ПСЖ» после скидки Суареса с лета, а на 89-й минуте Эдинсон шикарно пробил с заработанного самим собой штрафного, но угодил в дальнюю штангу.

Впрочем, атака продолжилась и привела к еще одном штрафному, уже на правом фланге. Последовала подача от Карлоса Санчеса, и центральный защитник уругвайцев Хосе Мария Хименес продемонстрировал, как опасны стандарты на последних минутах, головой переправив мяч в ближнюю девятку без шансов для Эль-Шенави.

Отыграться в добавленные пять минут у почти додержавшего ничейный результат Египта шансов фактически не было.

Нужный результат

Что касается перспектив сборной России, то победа Уругвая – лучший из возможных вариантов. Сейчас наша команда возглавляет таблицу группы вместе с южноамериканцами, опережая тех по разнице мячей.

Конечно, если бы встреча Уругвая с Египтом завершилась ничьей, лидерство подопечных Станислава Черчесова было бы единоличным, но дело в том, что такой исход делал бы шансы хозяев турнира на выход в плей-офф худшими, нежели сейчас.

Представьте такой расклад: Россия играет вничью с Египтом и уступает Уругваю, а Саудовскую Аравию обыгрывают все. Согласитесь, реалистично?

В этом случае, если бы наши соперники в первом туре разошлись миром, россияне остались бы на третьем месте в квартете и не вышли в плей-офф. Теперь же нас при таком развитии событий почти наверняка обезопасит шикарная разница забитых и пропущенных голов!

Нечего бояться

Но на самом деле матч Египта и Уругвая отчетливо продемонстрировал, что бояться российским футболистам в этой группе особенно нечего и даже некого.

Конечно, Салах у египтян и целая россыпь уругвайских футболистов (Кавани, Суарес, Годин, Хименес, Бентанкур, Муслера) являются звездами и создадут нам трудности.

Но по игре что одна, что другая команды ничего выдающегося пока не продемонстрировали. Зато и те, и другие показали своей зажатостью, что довлеющая над ними необходимость добиться положительного результата не лучшим образом сказывается на командном футболе.

Можно не сомневаться, что к сборной России и Египет, и Уругвай отнесутся с уважением, и это может сработать в пользу хозяев турнира.

Свое счастье нашей национальной команде нужно ковать уже во втором туре – победа над Египтом фактически гарантирует место в 1/8 финала, а ничья сделает наши шансы просто очень хорошими.

В этом поединке Салах, конечно, выйдет на поле, и основной задачей тренерского штаба будет построить такой план на игру, чтобы вингер «Ливерпуля» был по максимуму отрезан от остальной команды.

Если это удастся, полдела будет сделано, поскольку созидательный футбол у остальных египетских футболистов не слишком убеждает.

«Фараоны», безусловно, по зубам нашей сборной, но при соблюдении нескольких условий: максимального настроя, четкой дисциплины на поле, правильных решений и качественного исполнения в эпизодах. Ну и, конечно, нужно избежать критических ошибок. Ничего сложного, но поработать придется как следует.

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