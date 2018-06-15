«Это наш долг»: Украина вынуждена показывать ЧМ-2018

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года, стартовавший 14 июня в московских «Лужниках», будет транслироваться в стране, несмотря на недовольство граждан. По его словам, это вынужденная мера — национальная радиокомпания якобы тем самым покроет долг перед Европейским вещательным союзом (ЕВС) ради трансляций будущего мундиаля, который пройдет в 2022 году на территории Катара.

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«Дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ полного пакета чемпионата мира по футболу в РФ украинскими телеканалами «Интер» и НТН позволяет надеяться на показ НОТУ чемпионата мира в Катаре, который состоится в 2022 году», — сообщил глава НОТУ.

Он также подчеркнул, что долг Национальной телекомпании Украины ЕВС копился еще c 2016 года, причем Европейский вещательный союз регулярно напоминал украинской стороне о задолженности, угрожая штрафом, а также лишением прав на показ ЧМ-2022.

Напомним, что связанный с возможным отказом от трансляций ЧМ-2018 на Украине вопрос обсуждался еще во время участия сборной страны в квалификационном раунде турнира, где команда Андрея Шевченко соперничала с Хорватией, Исландией, Турцией, Финляндией и Косово.

Как заявлял тогда Аласания, в этом вопросе он «будет ориентироваться на страну».

«Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в Россию и участвовать там, я, как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем». Я спрашивал у крупных футбольных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай бог, Украина не попадет»,

— говорил он в интервью изданию «Телекритика».

В результате невыхода украинских футболистов из отборочного секстета (команда стала третьей, пропустив вперед себя исландцев и хорватов) ситуация, казалось, разрешилась сама собой — практически никто не сомневался, что на Украине транслироваться российский мундиаль не будет.

Собственно, об этом же еще в минувшем феврале заявлял и сам Аласания.

«Чемпионат мира по футболу в России пройдет в этом году. Мы отказываемся его показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это трудное решение»,

— передает его слова издание «Правительственный курьер».

Кроме того, руководитель НОТУ тогда подчеркнул, что отрекаться от показа ЧМ-2018, узнав о данном решение НОТУ, стали и другие телеканалы Украины.

Подобной политики придерживалась и Федерация футбола Украины (ФФУ), отказавшаяся от своей квоты на билеты для болельщиков. Также ФФУ сделала фактически невозможным аккредитацию на турнир для местных журналистов.

«Федерация футбола Украины официально подтверждает, что не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу, которая пройдет в России 14 июня — 15 июля 2018», — сообщила федерация в конце января 2018-го.

Позднее в Минспорта Украины посоветовали украинским фанатам, планировавшим этим летом отправиться на мундиаль в Россию, отказаться от данного путешествия.

«Мы призываем фанатов не ехать туда. Украина как могла добивалась отмены чемпионата мира в России. С точки зрения наших национальных интересов мы сделали все, чтобы чемпионат мира по футболу не состоялся в России»,

— цитирует представителя министерства ТАСС.

Добавим, что о решении транслировать ЧМ-2018 на украинском телевидении стало известно лишь незадолго до старта турнира, когда эксклюзивные права на показ матчей мундиаля у НОТУ выкупил телеканал «Интер».

Эта сделка вызвала возмущение у ряда украинцев, а также у депутатов, вскоре предложивших запретить национальным СМИ транслировать встречи главного футбольного турнира четырехлетия. Кроме того, у здания телеканала радикалами была организована протестная акция — недовольные требовали у руководства «Интера» отказаться от показа «российского» чемпионата мира.

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