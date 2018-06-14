Первая победа за 16 лет: Россия начала с разгрома

Не все в Москве рады приходу чемпионата мира на родную землю. Взять хотя бы жителей района Хамовники, где вот уже 62 года высится стадион «Лужники». Им изрядно подрезали крылья. Проход много где ограничен, для проезда авто необходимо получать специальную аккредитацию. Так что негодует народ. В самом центре древней столицы, мол, живем – и нам так права ущемляют. Все остальные, кажется, рады. Особенно те, кто приехал одним днем, не вкусив по-настоящему тягот «прифронтовой» жизни.

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То, что в дни форума о футболе спорят даже бабушки у подъездов, — это уже устоявшееся клише. Во-первых, старушки во дворах давно не сидят, по крайней мере, в Хамовниках. Реалии современной жизни приучили их к индивидуализму. Во-вторых, среди представительниц старшего поколения, как ни странно, много водителей. В Хамовниках уж точно. И потому чемпионат мира им в тягость.

Зато полицейские обсуждали футбол с раннего утра. Трое постовых, отряженных охранять один из перекрестков от граждан и их машин, неожиданно сошлись во мнении: Россия победит.

Исход матча расписан, были уверены блюстители законы, поскольку оплошать в стартовом матче хозяевам ну никак нельзя. Конечно, Ленин не поднялся бы со своего ложа в Мавзолее, уступи подопечные Черчесова загадочным саудитам. Но было бы обидно, это да.

Кстати, поклонников одной из слабейших команд мундиаля в России ожидается порядка 10 тысяч. Так рассказал один из них, ожидавший матча у лужниковских стен и недобро косившийся на ровесников, беззаботно распивавших безалкогольное пиво. Оказалось, саудовцев делегировало в далекий край правительство. Им поручено создать положительный имидж людей из закрытой и строгой державы. Затем орава двинет в Питер, а напоследок потусит в Ростове-на-Дону. За все заплачено нефтериалами.

Некоторые фанаты уже на местах! pic.twitter.com/TBIgjbHPFB — Киса и Ося (@titojiv) 14 июня 2018 г.

Разношерстные иностранцы оккупировали окрестности Лужников еще несколько дней назад. Преобладают здесь латиноамериканцы – аргентинцы, перуанцы и мексиканцы. Многие из них пришли и на игру России с Саудовской Аравией. Вообще важных персон среди зрителей хватало.

Тьерри Анри, а за ним Роберто Карлос pic.twitter.com/gMICb8BBXo — Киса и Ося (@titojiv) 14 июня 2018 г.

Приходили «по интересам». Вот музыканты – сначала Денис Мацуев, сразу за ним Валерий Гергиев.

Затем легенды футбола: неприветливый Роберто Карлос, наотрез отказавшийся фотографироваться с болельщиками, задумчивый Тьерри Анри. Стильные итальянцы.

Особой кастой пронеслись бывшие судьи. Постаревший, но, как и раньше, стрелявший глазами итальянец Пьерлуиджи Коллина технично лавировал в густом потоке. Следом едва поспевал швейцарец Массимо Бузакка, который когда-то прославился на весь мир, справив нужду прямо на поле.

Михаил Куснирович снимал на гиганский аппарат, а его сын наотрез отказывался развернуть российский флаг. Триколоров, к слову, хватало. Еще накануне, закутавшись в них, убивали время до матча фанаты из регионов. Коротали на лавочках. Не «на сухую», как водится. А потом там же и укладывались на ночлег...

Несмотря на важность момента, напряжение не чувствовалось. Расслабленности способствовали в том числе те, кто окружает футбол.

Взять полицию. На рядовом матче Премьер-лиги эти товарищи только что зубами не клацают, смотря не фанатов как на нежелательный элемент. Здесь – приятно улыбались, были вежливы и учтивы. Остается догадываться, каким трудом давались им эти «нежности».

В кафе для журналистов за пару часов до свистка вели непринужденную беседу комментаторы Александр Елагин и Леонид Слуцкий. Обсуждали нюансы. Шутили. Причем опытный спец, как показалось, волновался куда больше своего коллеги.

В отличие от геополитики, в футболе Россия практически не пересекалась со своим сегодняшним соперником. В 1993-м уступили в «товарняке», собравшись с пляжа и действуя не сильнейшим составом (2:4). А десять лет спустя в тамошнем чемпионате засветился Андрей Канчельскис, который нынче на чем свет стоит критикует сборную. Пожалуй, все.

Саудиты, даром что носят в своих палестинах горделивое прозвище «Азиатские бразильцы», не поразили ничем. Вернее поразили, но в отрицательном смысле. Делали много брака, не успевали – даже на фоне российских тихоходов казались посланцами из низшей лиги.

В общем, оказались идеальными клиентами для того, чтобы Россия одержала первую победу на ЧМ с 2002 года, когда жертвой Карпина и Титова пал Тунис.

Гол неожиданно включенного в основу Юрий Газинского с подачи Александра Головина в дебюте обнажил неумение гостей действовать на «втором этаже». А Черчесову позволил прослыть гением перестановок.

Ведь кто ждал на поле Газинского? Как и Дениса Черышева, к слову, но русскому испанцу пришлось в середине первого тайма экстренно заменять Алана Дзагоева. Тот получил очередную травму и, кажется, выбыл очень надолго. Не везет армейцу...

Еще недавно попадание Черышева в итоговую заявку висело на волоске. А в четверг он забил – да как! Получив передачу на левом фланге, накрутил защитников и влепил мяч в блиижнюю «девятку» без шансов для вратаря. Саудитов не возили, но россияне явно контролировали ситуацию.

После перерыва хозяева форума – сложилось такое впечатление – умышленно отдали инициативу противникам. Сами же предпочитали играть вторым номером, активно грузили фланги.

Наступление у игроков Хуана Антонио Пицци не клеилось категорически. Будто они не знали, что делать, куда бежать. Напротив, россияне сумели отличиться еще раз. И вновь гол пришел с замены. «Наевшийся» Федор Смолов уступил место Артеме Дзюбе. И тот сразу же вколотил головой третий мяч.

В оставшееся время команды доигрывали. Стратегия хозяев свелась к забросам на Дзюбу, гости же так и не нашли достойный ответ. Уже на самом флажке Черышев оформил дубль, а Александр Головин положил «красавца» со штрафного.

Этим вечером Россия празднует. А уже во вторник ее ждет, возможно, главный матч ЧМ-2018 – против Мохамеда Салаха и его Египта.

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