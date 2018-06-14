«Решил перед поездкой в Россию»: Гризманн ошеломил «Барселону»

После матча России и Саудовской Аравии волна трансферных слухов захлестнула футбольный мир с головой. В руки Александру Головину уже мысленно вручили контракт с итальянским «Ювентусом», к Артему Дзюбе начали присматриваться в Великобритании (бывший футболист сборной Англии Гарри Линекер в своем «твиттере» даже глубокомысленно окрестил его Super Dzyuba), а уж о Денисе Черышеве и говорить нечего — ему напророчили как минимум твердое место в основном составе испанского «Вильярреала».

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Однако в этот день появилась еще одна знаменательная трансферная новость из другой сборной.

Лидер национальной команды Франции Антуан Гризманн официально объявил о том, что принял решение не переходить в «Барселону» и сохранить верность мадридскому «Атлетико».

Так завершилась напряженная эпопея длиной примерно в год. На протяжении всего этого времени мадридский клуб устами своего главного тренера Диего Симеоне, всех игроков и даже президента пытался убедить «белокурого дьявола» в том, что лучшей команды ему не найти.

«Блауграна» же соблазнительно заманивала перспективами хоть что-то выиграть, ведь «матрасники» при всем уважении к ним до сих пор пребывают в статусе третьей команды Испании (а значит, золотых медалей по итогам первенства обычно не получают), а в Лиге чемпионов «индейцам» просто тотально не везет: два финала они проиграли мадридскому «Реалу», после чего сломались психологически и на следующий сезон даже не вышли из группы.

Кроме того, возможность сыграть бок о бок с такими звездами, как пятикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси и Луис Суарес, само по себе являлось отличной мотивацией для Гризманна.

Сами лидеры «Барселоны», поддерживая политику клуба, в интервью активно зазывали француза к себе.

«Не могу сказать, является ли покупка Гризманна приоритетной в летнее трансферное окно, однако я считаю, что для победы в Лиге чемпионов «Барселоне» нужны только лучшие футболисты, и он определенно один из них, — говорил Месси в комментарии Sport.es. — Если руководство клуба решит приобрести его, то я буду очень рад, все зависит от менеджеров и агентов клуба.

«Барселона» — команда чемпионов, здесь должны играть только самые лучшие, а Гризманн очень хорош».

После таких лестных слов от одного из лучших игроков мира у нападающего «Атлетико» вполне могла закружиться голова.

Вскоре появилась информация о том, что француз уже вступил в переговоры с каталонцами и подпишет контракт с новой командой до начала чемпионата мира.

После этого «Атлетико» встревожился не на шутку и сделал официальное заявление, в котором призвал «Барселону» успокоиться.

«Нам не нравится отношение Барселоны. Они постоянно говорят о будущем нашего футболиста с действующим контрактом.

И это все под самый конец сезона. Это неуважение. Я сказал президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу, что Гризманн не продается. Но каталонский клуб продолжает оказывать давление на одного из лидеров «матрасников». С нас хватит! Я надеюсь, это заявление даст положительный результат», — цитировал официальный сайт «Атлетико» исполнительного директора клуба Мигеля Анхеля Хиль Марина.

Мадридцы даже собирались подать на «Барселону» жалобу в ФИФА, однако затем произошло переломное событие, которое сильно затруднило попытки каталонцев перекупить Гризманна: «Атлетико» победил в Лиге Европы.

Вылетев из розыгрыша Лиги чемпионов, «матрасники» опустились во второй по значимости клубный турнир Старого Света, где наряду с лондонским «Арсеналом» выглядели великанами на фоне «Зальцбургов» и «Лацио».

В итоге подопечные Симеоне дошли до финала, в котором буднично разгромили французский «Марсель» (3:0), а сам Гризманн отметился дублем и оставил у зрителей особенно яркие впечатления своим издевательским танцем на кромке поля.

Это был первый титул француза в профессиональной карьере: в чемпионстве «Атлетико» в Примере сезона-2013/14 он не участвовал, поскольку играл в это время за «Реал Сосьедад».

После такого значимого события Антуан погрузился в длительные раздумья, итогом которых стало то, что он принял решение отказать «Барселоне» и продолжить карьеру в том клубе, который сделал его звездой.

В своем твиттере нападающий оставил многозначительное сообщение: «Мои фанаты, моя команда, мой дом», в котором прикрепил ссылку на официальный аккаунт «Атлетико» и поставил эмодзи красно-белых цветов.

К этой же записи нападающий добавил видео, в котором он стоит напротив стадиона «матрасников» «Ванда Метрополитано», и все стало окончательно ясно.

О решении француза, которое он принял, как оказалось, аж 3 июня, уже успели снять документальный фильм.

«Я получил информацию о проекте развития клуба, о будущих трансферах. И это потрясающе — «Атлетико» делает все возможное, чтобы команда росла и смогла выиграть Лигу чемпионов. За день до вылета на чемпионат мира я решил остаться.

Я ощущаю давление и хочу показать всем, что я не ошибся, что я доверяю клубу и моим товарищам по команде», — рассказал Гризманн в фильме.

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