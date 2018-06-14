«Теперь Египет поставит у своих ворот «автобус»

— Поделитесь впечатлениями от первого матча сборной России на домашнем чемпионате мира? Можно ли было ожидать подобного?

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Михаил Грушевский: Я был изначально немного скромнее настроен – изначально говорил, что мы должны выиграть где-то 2:0, хотя можем и 3:0 сделать. Итоговый результат для меня несколько неожиданный. Во втором тайме, когда мы играли уже на сохранение комфортного счета, вдруг прорвало.

Может быть, выход Дзюбы сыграл роль дополнительного стимула в атаке, но итоговый результат превзошел мои ожидания, и это очень радует.

Денис Колодин: Все прекрасно, все хорошо – выиграли 5:0. Можно было и ожидать такого. Как у нас говорят, когда в институт на экзамены идут – ругайте меня. Вот сборную России целый год ругали, когда стало нужно выиграть, она и выиграла. Очень уверенно.

— Это мы такие сильные, или Саудовская Аравия такая слабая?

М.Г.: Саудовская Аравия ничего не показала, скажем так. В атаке мы им ничего не позволили создать, в обороне нельзя сказать, что они были совсем проходным двором… Скорее, мы реализовали практически все, что создали. Конечно, были еще пара перспективных атак, но таких упущенных прямо голевых шансов я у нас не припомню. Россия реализовала более чем качественно свои моменты, не говоря уже о том, что один, может быть, два мяча мы забили очень красиво – удар со штрафного Головина и фантастический по мастерству мяч Черышева. То есть Россия где-то даже перевыполнила план по реализации голевых моментов.

О силе Саудовской Аравии по сегодняшнему матчу судить очень сложно. Команда вышла сражаться и как можно более достойно выглядеть на поле, но или мы им этого не позволили, или у них сегодня катастрофически ничего не получалось.

Полтора раза они подошли к нашим воротам, был довольно остренький прострел с фланга, и больше ничего не могу припомнить. Акинфеев только выбивал мяч к чужим воротам, и ему даже не пришлось демонстрировать свое мастерство.

Д.К.: Мы играем дома, это был матч открытия. Мы показали ту игру, которую и должны были показать. А следующие матчи покажут, что будет дальше.

— Станислав Черчесов говорил, что сборная России покажет совсем другой футбол в официальных матчах. Плоды подготовки уже видны по первому матчу? Функциональное состояние, слаженность действий…

М.Г.: Нет, пока я бы не бросался громкими фразами. Видно, на что команда потенциально способна. Видно по количеству перехватов в сегодняшнем матче. Это говорит о том, что по физике у нас вроде как все должно быть хорошо.

Конечно, очень огорчает травма Алана Дзагоева. Я поздравляю Дениса Черышева с удачным выходом на замену, и дай бог ему так продолжать, но для Дзагоева чемпионат мира закончен, и это объективно. Он вряд ли выйдет на поле в матчах этого чемпионата мира за сборную России.

В целом физическая форма мне понравилась. Мы много раз отбирали мячи чуть ли не у штрафной площади Саудовской Аравии. Это говорит о большом запасе физической силы.

Д.К.: Скажу, что сыграли намного сильнее, чем с Турцией. Тот же состав, не считая замены Игоря Смольникова на Марио Фернандеса, играл уже значительно активнее и смелее.

— Игра Александра Головина – это откровение или оправданные ожидания?

М.Г.: Да нет, конечно, это не откровение. Головин весь сезон за ЦСКА феерически отыграл. Не случайно вокруг него ходят разговоры о переходе в топ-клуб – от «Ювентуса» до «Барселоны», включая «Манчестер Юнайтед». Циркулируют разные версии. Конечно, как болельщик ЦСКА я, конечно, хотел бы, чтобы Головин как можно дольше играл за нашу команду еще, но, с другой стороны, я ему желаю всех благ, если состоится его переход в топ-клуб европейский. Это будет абсолютно заслуженно.

Головин сделал сегодня две голевые передачи, забил гол и еще одну предголевую передачу, когда свой первый гол забил Черышев.

Но я бы не стал в таком матче выделять одного игрока, похвалил бы всю команду в целом. Похвалил бы наших защитников, похвалил бы всю полузащиту в целом, а не только одного Сашу Головина, похвалил бы Артема Дзюбу, который хорошо вышел на замену и помимо своего гола сделал еще голевую передачу на второй гол Денису Черышеву.

Я бы похвалил Федора Смолова, несмотря на то что ему в актив никакие голевые действия не запишешь. Но он все равно очень полезно провел время на поле, терзал оборону соперника. Так что никого не стал бы критиковать, но и никого не стал бы превозносить – это была качественная командная работа.

Д.К.: Если не он, то кто? Он лидер и мотор – лучше так сказать – команды. Он везде, и он молодец.

— За полузащитником ЦСКА смотрели скауты разных клубов, ходят слухи о переходе в «Ювентус». На ваш взгляд, он способен там заиграть?

Д.К.:

Это был всего лишь первый матч с Саудовской Аравией. Давайте посмотрим другие игры и будем уже говорить.

— Выход и два шикарных гола Дениса Черышева удивили? Он ведь почти не играл за сборную при Черчесове.

Д.К.: Он молодец – выжал из своих моментов максимум. Чтобы он часто владел мячом – такого не было. Но свои моменты он реализовал и сделал это очень эффектно. Немногие оттуда бы так забили.

— Травма Алана Дзагоева – насколько серьезная потеря для сборной?

Д.К.: Если игроки, которые будут его заменять, выступят достойно, то можно будет обойтись и без него. А если они будут выпадать, то, естественно, Алана будет не хватать.

Чемпионат мира для него, к сожалению, закончен. Задняя поверхность бедра – это месяц. Может быть, это, конечно, какой-то спазм, но по тому, как он упал, не похоже. Скорее сильный разрыв.

— Такая уверенная победа окажет дополнительное давление на соперников, например, на Египет?

М.Г.: Нет, я не думаю, что это деморализует Уругвай или Египет. Уругвай чувствует себя фаворитом группы, Египет чувствует себя как минимум равным Уругваю. Ну, конечно, для него Россия и так изначально была изначально серьезнейшим соперником в группе.

Скорее всего, это будет… Чуть было не употребил слово «допинг» – надо быть аккуратнее, а то англичане с американцами переполошатся.

Это будет шикарная эмоциональная подпитка для российской сборной, но во вторую, не менее важную очередь, это подпитка для российских болельщиков. Среди них было много скептиков, включая и профессионалов от футбола, которые говорили, что вообще не понимают, как мы даже с Саудовской Аравией будем справляться…

Что касается Египта, то эта команда прежде всего будет делать ставку на своих звезд, на Мохамеда Салаха. Считаю, нам будет проще справиться с командой, в которой весь расчет делается на одну суперзвезду. С Уругваем будет очень трудно, я не сомневаюсь, но считаю, что сборной России по силам и те, и другие. А думать о том, что Уругвай с Египтом задрожат и досрочно уедут домой, крайне наивно.

Д.К.: Естественно. Может и тактика поменяться. Может быть, они думали, что Россия слабая, и ее можно будет шапками закидать, а теперь сядут в оборону, поставят на первых минутах «автобус» перед своими воротами.

— Напоследок давайте пару слов о главном тренере. Станислава Черчесова много ругали перед турниром. Сегодня был тренерский успех и ответ критикам делом?

Д.К.: У него упал камень с плеч, давление упало. Первая игра, хороший результат, но надо двигаться дальше. Успеют его еще закидать, если будет плохой результат. Но пока все хорошо, и в этой игре он это доказал.

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