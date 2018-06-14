«Теперь Египет поставит у своих ворот «автобус»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
14
15
16
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18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–7.2 X–3.7 П2–1.55
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.25 X–3 П2–3.65
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–4.15 X–3.4 П2–2.05
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1–1.22 X–6.5 П2–12.5
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.1 X–3.25 П2–2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.55 X–3.25 П2–1.9
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.47 X–4.3 П2–7.3
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.75 П2–7.75
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.5 X–4.4 П2–1.42
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.05 X–3.3 П2–3.8
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.85 П2–6.35
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.12 X–8.5 П2–21
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–17 X–6.3 П2–1.2
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.67 X–3.65 П2–5.55
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.4 X–4.5 П2–8.3
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.21 X–6 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.55 X–3.25 П2–2.15
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–6 X–3.8 П2–1.6
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
ЕгипетЕгипет
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
УругвайУругвай
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
«Теперь Египет поставит у своих ворот «автобус»

Путин обнял саудовского принца после разгромной победы сборной России

Сборная России стартовала на домашнем чемпионате мира с феерической победы над Саудовской Аравией со счетом 5:0, после чего президент страны Владимир Путин обнял в VIP-ложе саудовского принца. Своим мнением об увиденном с «Газета.Ru» поделились юморист и футбольный болельщик Михаил Грушевский, а также бывший футболист Денис Колодин, выигравший в составе сборной России бронзовую медаль на Евро-2008.

— Поделитесь впечатлениями от первого матча сборной России на домашнем чемпионате мира? Можно ли было ожидать подобного?

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Михаил Грушевский: Я был изначально немного скромнее настроен – изначально говорил, что мы должны выиграть где-то 2:0, хотя можем и 3:0 сделать. Итоговый результат для меня несколько неожиданный. Во втором тайме, когда мы играли уже на сохранение комфортного счета, вдруг прорвало.

Может быть, выход Дзюбы сыграл роль дополнительного стимула в атаке, но итоговый результат превзошел мои ожидания, и это очень радует.

Денис Колодин: Все прекрасно, все хорошо – выиграли 5:0. Можно было и ожидать такого. Как у нас говорят, когда в институт на экзамены идут – ругайте меня. Вот сборную России целый год ругали, когда стало нужно выиграть, она и выиграла. Очень уверенно.

— Это мы такие сильные, или Саудовская Аравия такая слабая?

М.Г.: Саудовская Аравия ничего не показала, скажем так. В атаке мы им ничего не позволили создать, в обороне нельзя сказать, что они были совсем проходным двором… Скорее, мы реализовали практически все, что создали. Конечно, были еще пара перспективных атак, но таких упущенных прямо голевых шансов я у нас не припомню. Россия реализовала более чем качественно свои моменты, не говоря уже о том, что один, может быть, два мяча мы забили очень красиво – удар со штрафного Головина и фантастический по мастерству мяч Черышева. То есть Россия где-то даже перевыполнила план по реализации голевых моментов.

О силе Саудовской Аравии по сегодняшнему матчу судить очень сложно. Команда вышла сражаться и как можно более достойно выглядеть на поле, но или мы им этого не позволили, или у них сегодня катастрофически ничего не получалось.

Полтора раза они подошли к нашим воротам, был довольно остренький прострел с фланга, и больше ничего не могу припомнить. Акинфеев только выбивал мяч к чужим воротам, и ему даже не пришлось демонстрировать свое мастерство.

Д.К.: Мы играем дома, это был матч открытия. Мы показали ту игру, которую и должны были показать. А следующие матчи покажут, что будет дальше.

— Станислав Черчесов говорил, что сборная России покажет совсем другой футбол в официальных матчах. Плоды подготовки уже видны по первому матчу? Функциональное состояние, слаженность действий…

М.Г.: Нет, пока я бы не бросался громкими фразами. Видно, на что команда потенциально способна. Видно по количеству перехватов в сегодняшнем матче. Это говорит о том, что по физике у нас вроде как все должно быть хорошо.

Конечно, очень огорчает травма Алана Дзагоева. Я поздравляю Дениса Черышева с удачным выходом на замену, и дай бог ему так продолжать, но для Дзагоева чемпионат мира закончен, и это объективно. Он вряд ли выйдет на поле в матчах этого чемпионата мира за сборную России.

В целом физическая форма мне понравилась. Мы много раз отбирали мячи чуть ли не у штрафной площади Саудовской Аравии. Это говорит о большом запасе физической силы.

Д.К.: Скажу, что сыграли намного сильнее, чем с Турцией. Тот же состав, не считая замены Игоря Смольникова на Марио Фернандеса, играл уже значительно активнее и смелее.

— Игра Александра Головина – это откровение или оправданные ожидания?

М.Г.: Да нет, конечно, это не откровение. Головин весь сезон за ЦСКА феерически отыграл. Не случайно вокруг него ходят разговоры о переходе в топ-клуб – от «Ювентуса» до «Барселоны», включая «Манчестер Юнайтед». Циркулируют разные версии. Конечно, как болельщик ЦСКА я, конечно, хотел бы, чтобы Головин как можно дольше играл за нашу команду еще, но, с другой стороны, я ему желаю всех благ, если состоится его переход в топ-клуб европейский. Это будет абсолютно заслуженно.

Головин сделал сегодня две голевые передачи, забил гол и еще одну предголевую передачу, когда свой первый гол забил Черышев.

Но я бы не стал в таком матче выделять одного игрока, похвалил бы всю команду в целом. Похвалил бы наших защитников, похвалил бы всю полузащиту в целом, а не только одного Сашу Головина, похвалил бы Артема Дзюбу, который хорошо вышел на замену и помимо своего гола сделал еще голевую передачу на второй гол Денису Черышеву.

Я бы похвалил Федора Смолова, несмотря на то что ему в актив никакие голевые действия не запишешь. Но он все равно очень полезно провел время на поле, терзал оборону соперника. Так что никого не стал бы критиковать, но и никого не стал бы превозносить – это была качественная командная работа.

Д.К.: Если не он, то кто? Он лидер и мотор – лучше так сказать – команды. Он везде, и он молодец.

— За полузащитником ЦСКА смотрели скауты разных клубов, ходят слухи о переходе в «Ювентус». На ваш взгляд, он способен там заиграть?

Д.К.:

Это был всего лишь первый матч с Саудовской Аравией. Давайте посмотрим другие игры и будем уже говорить.

— Выход и два шикарных гола Дениса Черышева удивили? Он ведь почти не играл за сборную при Черчесове.

Д.К.: Он молодец – выжал из своих моментов максимум. Чтобы он часто владел мячом – такого не было. Но свои моменты он реализовал и сделал это очень эффектно. Немногие оттуда бы так забили.

— Травма Алана Дзагоева – насколько серьезная потеря для сборной?

Д.К.: Если игроки, которые будут его заменять, выступят достойно, то можно будет обойтись и без него. А если они будут выпадать, то, естественно, Алана будет не хватать.

Чемпионат мира для него, к сожалению, закончен. Задняя поверхность бедра – это месяц. Может быть, это, конечно, какой-то спазм, но по тому, как он упал, не похоже. Скорее сильный разрыв.

— Такая уверенная победа окажет дополнительное давление на соперников, например, на Египет?

М.Г.: Нет, я не думаю, что это деморализует Уругвай или Египет. Уругвай чувствует себя фаворитом группы, Египет чувствует себя как минимум равным Уругваю. Ну, конечно, для него Россия и так изначально была изначально серьезнейшим соперником в группе.

Скорее всего, это будет… Чуть было не употребил слово «допинг» – надо быть аккуратнее, а то англичане с американцами переполошатся.

Это будет шикарная эмоциональная подпитка для российской сборной, но во вторую, не менее важную очередь, это подпитка для российских болельщиков. Среди них было много скептиков, включая и профессионалов от футбола, которые говорили, что вообще не понимают, как мы даже с Саудовской Аравией будем справляться…

Что касается Египта, то эта команда прежде всего будет делать ставку на своих звезд, на Мохамеда Салаха. Считаю, нам будет проще справиться с командой, в которой весь расчет делается на одну суперзвезду. С Уругваем будет очень трудно, я не сомневаюсь, но считаю, что сборной России по силам и те, и другие. А думать о том, что Уругвай с Египтом задрожат и досрочно уедут домой, крайне наивно.

Д.К.: Естественно. Может и тактика поменяться. Может быть, они думали, что Россия слабая, и ее можно будет шапками закидать, а теперь сядут в оборону, поставят на первых минутах «автобус» перед своими воротами.

— Напоследок давайте пару слов о главном тренере. Станислава Черчесова много ругали перед турниром. Сегодня был тренерский успех и ответ критикам делом?

Д.К.: У него упал камень с плеч, давление упало. Первая игра, хороший результат, но надо двигаться дальше. Успеют его еще закидать, если будет плохой результат. Но пока все хорошо, и в этой игре он это доказал.

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