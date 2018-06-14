«Русские, вперед» от арабов: Москва перед стартом ЧМ

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
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18:00 Россия—С. Аравия 1:0 1 тайм
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
1:0–:––:–
0
0
0
0
0
0
2
Саудовская АравияС. Аравия
0:1
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ЕгипетЕгипет
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
«Русские, вперед» от арабов: Москва перед стартом ЧМ

Футболисты сборной России вышли на поле «Лужников»‍

Футболисты сборной России уже вышли на газон «Лужников» для последней разминки перед матчем открытия чемпионата мира. Тем временем снаружи стадиона фанаты празднуют скорое начало футбольного праздника. Арабы скандируют: «Русские вперед», любовь к Лионелю Месси помогает перебравшему фанату подняться на ноги, а болельщик сборной Аргентины хвастается, что преодолел 80 тысяч километров на велосипеде, чтобы увидеть победу своей сборной на чемпионате мира. «Газета.Ru» рассказывает о том, что происходит в Москве перед стартом мундиаля.

Еще накануне первого матча чемпионата мира по футболу Москва прониклась атмосферой праздника, а центр столицы запестрил флагами почти всех стран-участниц мундиаля.

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Большая группа фанатов первого соперника России — национальной команды Саудовской Аравии — собралась на дороге около здания Государственной думы. Было шумно.

Были среди фанатов и уникальные люди. Аргентинец Сан Хуан преодолел 80 тыс. километров на велосипеде за пять лет, чтобы сегодня оказаться в России. И все для того, что увидеть победу команды во главе с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

Мексиканцы решили не мелочиться и пригнали огромный автобус, украшенный национальными символами.

13 июня на московских улицах тон задавали латиноамериканские болельщики. Аргентинцы, колумбийцы, перуанцы «зажигали» в центре столицы и отличались самыми стильными и экстравагантными костюмами.

Российских фанатов было немного, но и среди почитателей команды хозяев мундиаля находились колоритные болельщики. Например, Андрей Козлов из алтайского города Бийск с огромным кубком мира на голове.

Главная жара происходила на Никольской улице. Еще до открытия чемпионата это место стало настоящим центром фанатского движения. Аргентинцы организовали мини-штаб, завесив фасад одного из зданий плакатами с национальной символикой и фотографиями игроков. На портретах был не только Месси. Нашлось место и для нападающего «Ювентуса» Паоло Дибалы.

Многих болельщиков пьянила царившая атмосфера счастья не только в переносном, но и в прямом смысле. Российский фанат явно принял лишнего и почувствовал себя плохо. Мужчину пытались привести в чувство сотрудники полиции, однако по-настоящему он ожил только после того, как его окружили фанаты из южноамериканской страны.

«Аргентина! Месси!» — воскликнул болельщик, когда увидел собравшихся вокруг латиноамериканцев. Эти два слова стали первыми для него после алкогольной отключки.

Мужчина поднялся на ноги и воодушевленно побрел в сторону. Аргентинцы ему аплодировали.

Фанаты сборной Колумбии не спешили отдавать своим южноамериканским землякам победу в споре вечеринок и устроили карнавал. К зажигательным танцам присоединялись и россияне.

Шумный проход по Никольской устроили египтяне. На каждом первом была надета футболка национальной команды с фамилией форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Похоже, у африканской страны появился новый бог.

Россиян на Никольской было немного. Возможно, чувствуя некую неловкость перед хозяевами мундиаля, инициативная группа из представителей нескольких арабских стран громко скандировала на всю улицу: «Russia! Russia!» Спустя минуту местные фанаты научили их слову «Россия», а спустя еще пять они вовсю кричали: «Русские, вперед!».

Еще за два с половиной часа до официального открытия фан-зоны около главного корпуса МГУ собралось большое количество болельщиков из разных стран. Фанаты просто сидели на бордюре и обсуждали перспективы своих сборной на чемпионате мира. Кроме родной команды в числе фаворитов большинство называли Германию, Аргентину, Испанию, Францию, Бразилию и… Россию. Без уважительного отношения к стране-хозяйке никуда.

По дороге к фан-зоне сложно было заблудиться. Дорогу от метро сопровождало большое число указателей. Никаких вандальских надписей на них замечено не было.

Покой студентов, которые сегодня пришли на занятия и экзамены, охраняли сотрудники полиции, дежурившие около входов и не пускавшие болельщиков на территорию МГУ.

Еще за четыре часа до матча стадион «Лужники» заполнился болельщиками со всего мира. Это место стало первым, где количество фанатов из России заметно превосходило представителей других стран.

Первый матч на чемпионате мира начнется в 18.00 по московскому времени. Сборная России в рамках поединка группы А встретится с национальной командой Саудовской Аравии. За полчаса до стартового свиста зрители увидят торжественную церемонию открытия мундиаля. Следить за этими событиями можно будет в текстовой онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

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