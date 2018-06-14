«Русские, вперед» от арабов: Москва перед стартом ЧМ

Еще накануне первого матча чемпионата мира по футболу Москва прониклась атмосферой праздника, а центр столицы запестрил флагами почти всех стран-участниц мундиаля.
Большая группа фанатов первого соперника России — национальной команды Саудовской Аравии — собралась на дороге около здания Государственной думы. Было шумно.
Были среди фанатов и уникальные люди. Аргентинец Сан Хуан преодолел 80 тыс. километров на велосипеде за пять лет, чтобы сегодня оказаться в России. И все для того, что увидеть победу команды во главе с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
Мексиканцы решили не мелочиться и пригнали огромный автобус, украшенный национальными символами.
13 июня на московских улицах тон задавали латиноамериканские болельщики. Аргентинцы, колумбийцы, перуанцы «зажигали» в центре столицы и отличались самыми стильными и экстравагантными костюмами.
Российских фанатов было немного, но и среди почитателей команды хозяев мундиаля находились колоритные болельщики. Например, Андрей Козлов из алтайского города Бийск с огромным кубком мира на голове.
Главная жара происходила на Никольской улице. Еще до открытия чемпионата это место стало настоящим центром фанатского движения. Аргентинцы организовали мини-штаб, завесив фасад одного из зданий плакатами с национальной символикой и фотографиями игроков. На портретах был не только Месси. Нашлось место и для нападающего «Ювентуса» Паоло Дибалы.
Многих болельщиков пьянила царившая атмосфера счастья не только в переносном, но и в прямом смысле. Российский фанат явно принял лишнего и почувствовал себя плохо. Мужчину пытались привести в чувство сотрудники полиции, однако по-настоящему он ожил только после того, как его окружили фанаты из южноамериканской страны.
«Аргентина! Месси!» — воскликнул болельщик, когда увидел собравшихся вокруг латиноамериканцев. Эти два слова стали первыми для него после алкогольной отключки.
Мужчина поднялся на ноги и воодушевленно побрел в сторону. Аргентинцы ему аплодировали.
Фанаты сборной Колумбии не спешили отдавать своим южноамериканским землякам победу в споре вечеринок и устроили карнавал. К зажигательным танцам присоединялись и россияне.
Шумный проход по Никольской устроили египтяне. На каждом первом была надета футболка национальной команды с фамилией форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Похоже, у африканской страны появился новый бог.
Россиян на Никольской было немного. Возможно, чувствуя некую неловкость перед хозяевами мундиаля, инициативная группа из представителей нескольких арабских стран громко скандировала на всю улицу: «Russia! Russia!» Спустя минуту местные фанаты научили их слову «Россия», а спустя еще пять они вовсю кричали: «Русские, вперед!».
Еще за два с половиной часа до официального открытия фан-зоны около главного корпуса МГУ собралось большое количество болельщиков из разных стран. Фанаты просто сидели на бордюре и обсуждали перспективы своих сборной на чемпионате мира. Кроме родной команды в числе фаворитов большинство называли Германию, Аргентину, Испанию, Францию, Бразилию и… Россию. Без уважительного отношения к стране-хозяйке никуда.
По дороге к фан-зоне сложно было заблудиться. Дорогу от метро сопровождало большое число указателей. Никаких вандальских надписей на них замечено не было.
Покой студентов, которые сегодня пришли на занятия и экзамены, охраняли сотрудники полиции, дежурившие около входов и не пускавшие болельщиков на территорию МГУ.
Еще за четыре часа до матча стадион «Лужники» заполнился болельщиками со всего мира. Это место стало первым, где количество фанатов из России заметно превосходило представителей других стран.
Первый матч на чемпионате мира начнется в 18.00 по московскому времени. Сборная России в рамках поединка группы А встретится с национальной командой Саудовской Аравии. За полчаса до стартового свиста зрители увидят торжественную церемонию открытия мундиаля. Следить за этими событиями можно будет в текстовой онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».