«Русские, вперед» от арабов: Москва перед стартом ЧМ

Еще накануне первого матча чемпионата мира по футболу Москва прониклась атмосферой праздника, а центр столицы запестрил флагами почти всех стран-участниц мундиаля.

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Большая группа фанатов первого соперника России — национальной команды Саудовской Аравии — собралась на дороге около здания Государственной думы. Было шумно.

Болельщики нашего первого соперника выбрали место около Госдумы pic.twitter.com/WZVBbPRR48 — Лесик Константин (@kostyalesik) 13 июня 2018 г.

Были среди фанатов и уникальные люди. Аргентинец Сан Хуан преодолел 80 тыс. километров на велосипеде за пять лет, чтобы сегодня оказаться в России. И все для того, что увидеть победу команды во главе с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

Он проехал 80 тысяч км за 5 лет! pic.twitter.com/ZfEJTuzFkK — Лесик Константин (@kostyalesik) 14 июня 2018 г.

Мексиканцы решили не мелочиться и пригнали огромный автобус, украшенный национальными символами.

Отдаленно напомнило микрик из "Скуби Ду" pic.twitter.com/KDCGGmhCzX — Лесик Константин (@kostyalesik) 14 июня 2018 г.

13 июня на московских улицах тон задавали латиноамериканские болельщики. Аргентинцы, колумбийцы, перуанцы «зажигали» в центре столицы и отличались самыми стильными и экстравагантными костюмами.

Российских фанатов было немного, но и среди почитателей команды хозяев мундиаля находились колоритные болельщики. Например, Андрей Козлов из алтайского города Бийск с огромным кубком мира на голове.

Главная жара происходила на Никольской улице. Еще до открытия чемпионата это место стало настоящим центром фанатского движения. Аргентинцы организовали мини-штаб, завесив фасад одного из зданий плакатами с национальной символикой и фотографиями игроков. На портретах был не только Месси. Нашлось место и для нападающего «Ювентуса» Паоло Дибалы.

Многих болельщиков пьянила царившая атмосфера счастья не только в переносном, но и в прямом смысле. Российский фанат явно принял лишнего и почувствовал себя плохо. Мужчину пытались привести в чувство сотрудники полиции, однако по-настоящему он ожил только после того, как его окружили фанаты из южноамериканской страны.

«Аргентина! Месси!» — воскликнул болельщик, когда увидел собравшихся вокруг латиноамериканцев. Эти два слова стали первыми для него после алкогольной отключки.

Мужчина поднялся на ноги и воодушевленно побрел в сторону. Аргентинцы ему аплодировали.

Вот что Месси животворящий делает! pic.twitter.com/rsIsmCQu4f — Лесик Константин (@kostyalesik) 14 июня 2018 г.

Фанаты сборной Колумбии не спешили отдавать своим южноамериканским землякам победу в споре вечеринок и устроили карнавал. К зажигательным танцам присоединялись и россияне.

Шумный проход по Никольской устроили египтяне. На каждом первом была надета футболка национальной команды с фамилией форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Похоже, у африканской страны появился новый бог.

Акция в поддержку Мо Салаха pic.twitter.com/PPyD492UwE — Лесик Константин (@kostyalesik) 14 июня 2018 г.

Россиян на Никольской было немного. Возможно, чувствуя некую неловкость перед хозяевами мундиаля, инициативная группа из представителей нескольких арабских стран громко скандировала на всю улицу: «Russia! Russia!» Спустя минуту местные фанаты научили их слову «Россия», а спустя еще пять они вовсю кричали: «Русские, вперед!».

Ничего необычного. Фанаты из Марокко кричат: "Русские вперёд". pic.twitter.com/EhSzLgJD9e — Лесик Константин (@kostyalesik) 13 июня 2018 г.

Еще за два с половиной часа до официального открытия фан-зоны около главного корпуса МГУ собралось большое количество болельщиков из разных стран. Фанаты просто сидели на бордюре и обсуждали перспективы своих сборной на чемпионате мира. Кроме родной команды в числе фаворитов большинство называли Германию, Аргентину, Испанию, Францию, Бразилию и… Россию. Без уважительного отношения к стране-хозяйке никуда.

2 часа до открытия фан-зоны, а фанатов уже полно! pic.twitter.com/IGgFrkUdXU — Лесик Константин (@kostyalesik) 14 июня 2018 г.

По дороге к фан-зоне сложно было заблудиться. Дорогу от метро сопровождало большое число указателей. Никаких вандальских надписей на них замечено не было.

Покой студентов, которые сегодня пришли на занятия и экзамены, охраняли сотрудники полиции, дежурившие около входов и не пускавшие болельщиков на территорию МГУ.

Стражи порядка охраняют спокойствие студентов pic.twitter.com/0HLV3DeOND — Лесик Константин (@kostyalesik) 14 июня 2018 г.

Еще за четыре часа до матча стадион «Лужники» заполнился болельщиками со всего мира. Это место стало первым, где количество фанатов из России заметно превосходило представителей других стран.

4 часа и 10 минут до матча. "Лужники". pic.twitter.com/tQ82i1KsgK — Лесик Константин (@kostyalesik) 14 июня 2018 г.

Первый матч на чемпионате мира начнется в 18.00 по московскому времени. Сборная России в рамках поединка группы А встретится с национальной командой Саудовской Аравии. За полчаса до стартового свиста зрители увидят торжественную церемонию открытия мундиаля. Следить за этими событиями можно будет в текстовой онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

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