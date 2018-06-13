Швед заткнул критиков: итоги года в российском баскетболе

Девятый сезон Единой лиги ВТБ официально завершен. Чем запомнился чемпионат сильнейших клубов Восточной Европы?

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Дерби «Ленинградки»

Что ни говорите, а сражение столичного ЦСКА и подмосковных «Химок» остается главным противостоянием «банковского» турнира.

Монументальный в своей обороне «Локомотив», дерзкий и реактивный «Зенит», многофункциональный УНИКС — как ни старались гранды отечественного баскетбола составить реальную конкуренцию чемпиону, все впустую.

Самая эффективно разрушающая дружина «регулярки» уже на стадии четвертьфинала «слилась» всухую. Молодые ветра из Питера превращались в сквозняк, едва сталкивались с более искушенными соперниками. Казань же, собиравшая два равноценных состава для претворения в жизнь революционных планов, обнулила все достижения «гладкого» первенства, едва дело дошло до игр «побеждай или умри»...

На фоне остальных топов желто-синие изначально смотрелись бледнее. В лидеры пелотона не вырывались, оступались при противодействии середнякам, зависали на границе топ-8, чем беспокоили менеджмент и болельщиков.

Однако когда перед подопечными Барцокаса встал вопрос жизни и смерти (и попадания в Евролигу на следующий сезон), они выдали целую серию ярких поединков.

И тем самым подтвердили не только репутацию бойцов, но и статусность дерби «Ленинградки». Ведь то, как его участники шли навстречу друг другу по сетке, и то, как сражались в главном матче чемпионата, доказывает: ЦСКА и «Химки» остаются самыми раскрученными брендами в российском баскетболе. И любое их пересечение вызывает ажиотаж, который не сравнить ни с каким иным аналогичным по сути противостоянием.

Швед в прайме

В работе Алексея Шведа на площадке эксперты постоянно находили изъяны. Осознавая степень таланта защитника, от него требовали идеальной игры чуть ли не в каждом матче.

А потому ошибки в разрушении, неуместные проявления индивидуализма, «ленивые» фолы приравнивались к смертным грехам и повисали тяжким грузом на душе баскетболиста. Однако минувший сезон отношение к Алексею изменил, причем не только потому, что он стал лучшим бомбардиром как Единой лиги ВТБ, так и Евролиги.

Универсал определенно прибавил во всех аспектах игры, начав более изящно и своевременно пасовать, более усердно опекать конкурентов и держать под контролем нервы в концовках.

Как результат: не только клуб, но и сборная получили на выходе спортсмена-лидера, способного в одиночку позитивно влиять на исход даже самой безнадежной игры.

«Гибридные» пятерки

Тренд играть без центровых уже вовсю эксплуатируется за океаном, тогда как в Старом Свете использование негабаритных, но мобильных и взаимозаменяемых квинтетов пока приравнивается к экспериментам. В сезоне-2017/18 эту моду в Единой лиге ВТБ подхватили ведущие коллективы.

Правда, Москва с Подмосковьем поначалу присоединялись к движу не от хорошей жизни: травмы основных великанов вынуждали Димитриса Итудиса и Георгиоса Барцокаса перекраивать привычные сочетания без потери качества игры. И, надо признать, «портные» из греков получились отменные.

Красно-синие благодаря реактивным звеньям стали самой результативной командой сезона, в то время как как желто-синие с помощью постоянных смен в защите в решающих матчах года сбили с толку основных конкурентов — «Локомотив» и УНИКС.

Гонка за плей-офф

Такой плотности, как в сезоне-2017/18, «хвост» турнирной таблицы не знал давно. Едва ли не все шесть команд, что обитали за «кольцевой» (то бишь зоной нокаут-раунда), вплоть до средины весны сохраняли шанс на промоушн. Чтобы доказать свою состоятельность, скромняги даже творили чудеса: «Калев», уволивший тренера по ходу сезона, обыгрывал «Химки»; «Цмоки», не хватавшие звезд с неба, положили на лопатки «Локомотив»; «Парма», выступавшая практически без легионеров, укатала «Автодор», а ВЭФ — «Нижний Новгород».

Само определение «проходные матчи» ушло в прошлое, а цена отдельно взятой победы увеличилась в разы.

Отрадно, что и развязка гонки за путевками в нокаут-раунд получилась под стать сезону. Лишь с финальной сиреной заключительного поединка стало ясно — лучшими среди равных оказались рижские «электротехники». Да и то лишь потому, что в закрутке личных встреч с минскими «драконами» команда из Латвии оказалась лучше. Драма, экспрессия, оголенный нерв и непредсказуемая развязка — что может быть лучше для спортивного болельщика?

Влияние россиян

Обычно к национальным исполнителям отечественные болельщики, следящие за лигой, относятся со снисхождением. Мол, на фоне суперлегионеров местные баскетболисты бледнеют и теряются. Понятное дело, из каждого правила есть исключения: Швед, Карасев… Однако вряд ли даже таким талантливым ребятам по силам внести перелом в укоренившуюся у зрителей ментальность.

Тем не менее минувший сезон сделал если не все, то многое, чтобы сбить шоры. Например, лучшим обороняющимся игроком лиги признан Дмитрий Кулагин, который капитально прибавил в составе «Локо», сформировав эффектную пару отечественных задних с Дмитрием Хвостовым.

Никита Курбанов из ЦСКА и вовсе проявил себя не только в стране, но и на континенте как топ-персональщик, способный разрушать сразу на трех позициях.

В обойме «Химок» из-за травм «малышей» солидную порцию игрового времени получил Вячеслав Зайцев, чем воспользовался с умом и для себя, и для команды, взявшись настойчиво стучаться в двери национальной команды. Плюс Петр Губанов с Иваном Уховым, Евгений Воронов с Денисом Захаровым, Максим Шелекето с Антоном Понкрашовым — «ролевики», которые существенно повлияли на стиль и степень успеха своих команд и тем самым заставили уважать баскетболистов, заявленных в ростеры под российским флагом.

Новые люди

В этом сезоне Единая лига ВТБ открыла болельщикам сразу целую россыпь ярких исполнителей. Прежде они не особо светились ни на континентальных площадках, ни в структуре международных турниров. По этой причине именно «банковское» состязание и является для них трамплином, запустившим карьеру на околоземную орбиту.

Выше всех взлетел защитник «Пармы» Коди Миллер-Макинтайр, для которого сражения в России стали первым реальным испытанием в карьере.

Отметившись столь редким для наших широт «трипл-даблом» и едва не затащив аутсайдеров розыгрыша в плей-офф, американец в одночасье стал самым обсуждаемым спортсменом турнира и вплоть до заключительного тура соответствовал имиджу.

Столь же блестяще освоился во взрослом мире Айзея Бриско, в средине сезона рванувший спасать от кризиса «Калев». Пусть в нокаут-раунд эстонцы и не вышли, зато «малыш» финишировал вторым в списке самых результативных игроков состязания.

Мало кто слышал перед этим сезоном и об Алексе Перезе, однако к концу игрового года мексиканец стал родным всем поклонникам ВЭФа. Практически в одни руки он сенсационно затащил самую скромную по бюджету команду лиги в плей-офф,

чем повысил свою трансферную стоимость в разы. Что до цифрового прорыва, то его совершил снайпер «Нижнего Новгорода» Стеван Йеловац. Отгрузив «Калеву» 49 очков при 15 подборах, балканец стал автором самого зрелищного перфоманса года и даже получил по этому поводу индивидуальную награду.

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