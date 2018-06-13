«Синьоре» не отказывают: Головина ждут в Турине до ЧМ

Новость о том, что лидер московского ЦСКА и молодая надежда российского футбола Александр Головин еще до старта чемпионата мира станет футболистом «Ювентуса», громыхнувшая накануне, похоже, обретает под собой почву.

Как сообщил Sport Mediaset, ЦСКА и «Ювентус» 13 июня согласовали сумму трансфера за переезд Головина на Апеннинский полуостров, и она составит €20 млн.

Ранее итальянские СМИ писали, что «старая синьора» предлагает за футболиста €18 млн, в то время как армейцы рассчитывают выручить за игрока €25 млн.

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Оперативность переговоров со стороны руководства «Юве» связана с тем, что в итальянском клубе опасаются увеличения цены игрока после чемпионата мира, на котором ему для этого будет достаточно показать качественный футбол даже в отрыве от общего результата сборной России.

Ранее интерес бессменного чемпиона Италии последних лет к российскому футболисту официально подтвердил гендиректор клуба Беппе Маротта.

«Головин? Это более чем возможно»,

– ответил функционер на вопрос корреспондента Corriere dello Sport, заданный ему в телефонном разговоре.

Ускорить согласование сделки по приобретению молодого футболиста туринцев вынуждают еще два фактора. Во-первых, к российскому плеймейкеру существует предметный интерес со стороны других европейских клубов.

Так, уже бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер долгое время следил за хавбеком и рассчитывал усилить им состав «канониров», а уже после окончания сезона в переговоры с армейцами, по информации зарубежных СМИ, вступил французский «Монако».

Кроме того, сам «Ювентус» может лишиться этим летом одного из своих ключевых игроков центра поля Миралема Пьянича. За боснийцем, здорово диктующим темп игры и великолепно исполняющим стандарты, этим летом, по различной информации, охотятся такие гранды, как мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».

Интересно, что смена ритма является как раз одним из главных козырей и самого Головина, а со штрафного он забил в этом сезоне отличный гол в Лиге Европы в ворота «Арсенала».

В чемпионате России-2017/18 футболист провел за ЦСКА 27 матчей и отметился в них пятью голами и четырьмя результативными передачами, чем помог красно-синим завоевать серебряные медали и прямую путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

В сборной России Головин является также одним из ключевых игроков, и его место в стартовом составе в преддверии главного турнира четырехлетия не подвергается сомнению.

Александр почти наверняка будет располагаться в центре поля в качестве одной из вершин треугольника полузащитников команды. Правда, возможен и вариант, при котором он сыграет на позиции левого инсайда – это Станислав Черчесов пробовал в контрольном поединке с Австрией (0:1).

Возможный переход Головина в «Ювентус» уже стал одной из лакомых тем для итальянских СМИ, которые успели позвонить своему соотечественнику Массимо Каррере, возглавляющему московский «Спартак».

«Головин – отличный футболист. Он очень молод, но уже три года играет в высшем дивизионе российского футбола и в сборной России, — рассказал Каррера.

— У него есть все качества для того, чтобы стать топ-футболистом. Готов ли он перебраться Италию и перейти в «Ювентус»? Да, безусловно».

Ранее о возможном переходе россиянина в лучшую итальянскую команду говорил знамениты венгерский агент Шандор Варга, отличающийся отменным знанием российского рынка.

«Не удивлюсь, если Головин перейдет в туринский клуб. В последние годы Александр показывает качественный футбол. Несколько серьезных клубов за ним следили. Так что в принципе все реально, — цитирует Варгу «Спорт-Экспресс».

— Считаю, что россиянин конкурентоспособен в этой компании. Если он попадет в большой клуб, то, думаю, начнет прогрессировать».

Напомним, также на днях появилась информация о том, что скауты другого итальянского клуба – «Милана» – будут просматривать на первом матче мундиаля с Саудовской Аравией другого полузащитника сборной России Алексея Миранчука, ставшего в этом году чемпионом страны в составе московского «Локомотива».