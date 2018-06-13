«Будем рады увидеть Трампа на открытии ЧМ в России»

Дмитрий Песков сохранил свою должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина. Указ о переназначении функционера был подписан главой государства 13 июня.

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Одновременно с постом пресс-секретаря Песков сохранил за собой и должность заместителя руководителя администрации президента. Также на своих местах остались глава администрации Антон Вайно,занимающий этот пост с 2016 года, и его первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Помимо принятия решения по составу администрации, в этот же день Путин выполнил еще одно важное дело — посетил заседание 68-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), в котором также принял участие глава организации Джанни Инфантино.

На мероприятии Инфантино поблагодарил Путина за проделанный объем работы по подготовке к чемпионату мира по футболу — 2018.

«Большое спасибо вам, мистер Путин, за вашу работу, за вашу приверженность, за то, что дали почувствовать себя одной командой. Спасибо оргкомитету, волонтерам, Российскому футбольному союзу, всем 150 млн россиян, которым предстоит принять турнир», —

сказал президент ФИФА.

Путин, в свою очередь, похвалил ФИФА за следование спортивным принципам. По мнению президента России, Инфантино был назначен на свою должность «в непростые времена», однако, несмотря на это, он «держит заданный курс очень достойно, как настоящий боец».

«Особые слова благодарности хочу адресовать господину Инфантино, отметить его приверженность идеалам спорта и справедливости и, конечно, его неизменно позитивный настрой в отношении нашей страны», — такими словами поприветствовал Путин главу Международной федерации футбола на заседании.

Спортивным принципам и правилам фэйр-плей президент России уделил особое внимание. По словам главы государства, спорт должен оставаться в стороне от политических действий, а также отметил, что Россия делает все необходимое для улучшения спортивных структур в стране.

«Россия всегда придерживалась таких подходов и стремится к самому тесному взаимодействию со всеми, кто настроен на развитие и укрепление созидательного начала спорта, его безграничного гуманистического потенциала», — заявил президент, подчеркнув, что чемпионат мира станет отличной возможностью ознакомиться с культурой разных народов и национальностей для всех граждан страны.

Касательно этой темы Путин выразил мнение, что на мундиале болельщики разных стран смогут найти общий язык, что в будущем позволит наладить отношения между государствами. Правительство России в свою очередь гарантирует всем иностранным гостям ЧМ-2018 безопасность и комфорт.

«Наша цель — чтобы все наши гости — от звезд футбола до простого болельщика — почувствовали радушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной многонациональной культурой и уникальной природой России и захотели бы вернуться к нам вновь», —

отметил Путин, рассказав о том, как улучшилась инфраструктура страны и какие стадионы были построены для проведения мирового первенства.

Напоследок президент России пожелал делегатам конгресса продуктивной и успешной работы и пригласил их на матч открытия чемпионата мира Россия — Саудовская Аравия, который состоится 14 июня в 18:00 мск на стадионе «Лужники» в Москве, после чего Инфантино вручил Путину вымпел с символикой ФИФА.

Владимир Путин принял участие в заседании 68-го конгресса ФИФА https://t.co/haXLZXg0Xn pic.twitter.com/FT24BcXhKu — Президент России (@KremlinRussia) 13 июня 2018 г.

Отмечается, что 13 июня Путин также проведет ряд встреч с главами государств и правительств, прибывших в столицу России на открытие турнира. Об этом сообщил вновь назначенный на свою должность пресс-секретарь президента Песков, который также перечислил имена зарубежных гостей ЧМ-2018.

В Москву на матч открытия турнира прибудут следующие лидеры: Нурсултан Назарбаев (Казахстан), Александр Лукашенко (Белоруссия), Рауль Хаджимба (Абхазия), Сооронбай Жээнбеков (Киргизия), Игорь Додон (Молдавия), Хуан Карлос Варела (Панама), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Анатолий Бибилов (Южная Осетия) и Шавкат Мирзиеев (Узбекистан).

На вопрос о том, будет ли приглашен на торжественное мероприятие президент США Дональд Трамп, Песков ответил, что американского лидера будут весьма рады увидеть.

«Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве и, конечно, это относится и к гостям из Соединенных Штатов Америки на самом высшем уровне. Для того, чтобы Трамп приехал в Россию, Северной Америке даже не нужно побеждать», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что сборная США по футболу не смогла квалифицироваться на чемпионат мира в России.

У Пескова также поинтересовались насчет слов Путина о возможных провокациях со стороны Украины во время турнира.

«Президент Путин чрезвычайно понятно излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду. Здесь сказано достаточно однозначно. Вопрос состоял в том, что будет, если Украина использует чемпионат мира и решит нанести удар по Донбассу, опять развязать войну, кровавую и братоубийственную», — сказал пресс-секретарь президента.

Чемпионат мира — 2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

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