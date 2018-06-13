«Будем рады увидеть Трампа на открытии ЧМ в России»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
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18:00 Россия—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.43 X–4.65 П2–9
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–6.65 X–3.65 П2–1.6
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.25 X–2.95 П2–3.65
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–4.2 X–3.3 П2–2.05
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1–1.22 X–6.5 П2–12
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.1 X–3.25 П2–2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.55 X–3.25 П2–1.9
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.47 X–4.3 П2–7.3
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.75 П2–7.75
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–22
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.5 X–4.4 П2–1.42
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.3 X–3.15 П2–3.3
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.05 X–3.3 П2–3.8
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.85 П2–6.35
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.21 X–6.3 П2–15
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–19 X–6.55 П2–1.18
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.67 X–3.65 П2–5.55
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–3 X–3.1 П2–2.5
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–4.75 X–3.35 П2–1.83
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.42 X–4.5 П2–8
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.21 X–6 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.55 X–3.25 П2–2.15
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–5.35 X–3.6 П2–1.7
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
Саудовская АравияС. Аравия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ЕгипетЕгипет
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Победитель четвертьфинала 1
Победитель четвертьфинала 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Победитель четвертьфинала 3
Победитель четвертьфинала 4
–:–
«Будем рады увидеть Трампа на открытии ЧМ в России»

Путин переназначил Пескова на должность замглавы администрации Кремля

Дмитрий Песков был переназначен пресс-секретарем президента России Владимира Путина. Лидер страны подписал указ о новом составе своей администрации 13 июня и в этот же день принял участие в заседании 68-го конгресса ФИФА. Вскоре после этого мероприятия вновь назначенный на свою должность Песков сообщил, что Путин будет рад видеть президента США Дональда Трампа на матче сборной России, а также прокомментировал слова главы государства о возможных провокациях со стороны Украины во время мундиаля.

Дмитрий Песков сохранил свою должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина. Указ о переназначении функционера был подписан главой государства 13 июня.

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Одновременно с постом пресс-секретаря Песков сохранил за собой и должность заместителя руководителя администрации президента. Также на своих местах остались глава администрации Антон Вайно,занимающий этот пост с 2016 года, и его первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Помимо принятия решения по составу администрации, в этот же день Путин выполнил еще одно важное дело — посетил заседание 68-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), в котором также принял участие глава организации Джанни Инфантино.

На мероприятии Инфантино поблагодарил Путина за проделанный объем работы по подготовке к чемпионату мира по футболу — 2018.

«Большое спасибо вам, мистер Путин, за вашу работу, за вашу приверженность, за то, что дали почувствовать себя одной командой. Спасибо оргкомитету, волонтерам, Российскому футбольному союзу, всем 150 млн россиян, которым предстоит принять турнир», —

сказал президент ФИФА.

Путин, в свою очередь, похвалил ФИФА за следование спортивным принципам. По мнению президента России, Инфантино был назначен на свою должность «в непростые времена», однако, несмотря на это, он «держит заданный курс очень достойно, как настоящий боец».

«Особые слова благодарности хочу адресовать господину Инфантино, отметить его приверженность идеалам спорта и справедливости и, конечно, его неизменно позитивный настрой в отношении нашей страны», — такими словами поприветствовал Путин главу Международной федерации футбола на заседании.

Спортивным принципам и правилам фэйр-плей президент России уделил особое внимание. По словам главы государства, спорт должен оставаться в стороне от политических действий, а также отметил, что Россия делает все необходимое для улучшения спортивных структур в стране.

«Россия всегда придерживалась таких подходов и стремится к самому тесному взаимодействию со всеми, кто настроен на развитие и укрепление созидательного начала спорта, его безграничного гуманистического потенциала», — заявил президент, подчеркнув, что чемпионат мира станет отличной возможностью ознакомиться с культурой разных народов и национальностей для всех граждан страны.

Касательно этой темы Путин выразил мнение, что на мундиале болельщики разных стран смогут найти общий язык, что в будущем позволит наладить отношения между государствами. Правительство России в свою очередь гарантирует всем иностранным гостям ЧМ-2018 безопасность и комфорт.

«Наша цель — чтобы все наши гости — от звезд футбола до простого болельщика — почувствовали радушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной многонациональной культурой и уникальной природой России и захотели бы вернуться к нам вновь», —

отметил Путин, рассказав о том, как улучшилась инфраструктура страны и какие стадионы были построены для проведения мирового первенства.

Напоследок президент России пожелал делегатам конгресса продуктивной и успешной работы и пригласил их на матч открытия чемпионата мира Россия — Саудовская Аравия, который состоится 14 июня в 18:00 мск на стадионе «Лужники» в Москве, после чего Инфантино вручил Путину вымпел с символикой ФИФА.

Отмечается, что 13 июня Путин также проведет ряд встреч с главами государств и правительств, прибывших в столицу России на открытие турнира. Об этом сообщил вновь назначенный на свою должность пресс-секретарь президента Песков, который также перечислил имена зарубежных гостей ЧМ-2018.

В Москву на матч открытия турнира прибудут следующие лидеры: Нурсултан Назарбаев (Казахстан), Александр Лукашенко (Белоруссия), Рауль Хаджимба (Абхазия), Сооронбай Жээнбеков (Киргизия), Игорь Додон (Молдавия), Хуан Карлос Варела (Панама), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Анатолий Бибилов (Южная Осетия) и Шавкат Мирзиеев (Узбекистан).

На вопрос о том, будет ли приглашен на торжественное мероприятие президент США Дональд Трамп, Песков ответил, что американского лидера будут весьма рады увидеть.

«Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве и, конечно, это относится и к гостям из Соединенных Штатов Америки на самом высшем уровне. Для того, чтобы Трамп приехал в Россию, Северной Америке даже не нужно побеждать», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что сборная США по футболу не смогла квалифицироваться на чемпионат мира в России.

У Пескова также поинтересовались насчет слов Путина о возможных провокациях со стороны Украины во время турнира.

«Президент Путин чрезвычайно понятно излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду. Здесь сказано достаточно однозначно. Вопрос состоял в том, что будет, если Украина использует чемпионат мира и решит нанести удар по Донбассу, опять развязать войну, кровавую и братоубийственную», — сказал пресс-секретарь президента.

Чемпионат мира — 2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

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