Ради Госдумы: Монсон отказался от паспорта США

Знаменитый боец ММА Джефф Монсон, 28 мая вступивший в гражданство России, во вторник получил и паспорт РФ. Знаменательное событие произошло в неофициальной столице Подмосковья — Красногорске, где атлет проживает со своей гражданской супругой и готовится стать отцом. Вручил Монсону документ лично губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом он написал в своем «твиттере».

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«Джефф Монсон — официально гражданин России! Сегодня в кругу наших юных патриотов из «Лагеря настоящих героев» вручили ему паспорт.

Ждем теперь еще больших успехов от воспитанников спортклуба «Зоркий», где боец работает тренером по физподготовке», — опубликовано в аккаунте государственного чиновника.

Джефф Монсон — официально гражданин России! Сегодня в кругу наших юных патриотов из «Лагеря настоящих героев» вручили ему паспорт. Ждём теперь ещё больших успехов от воспитанников спортклуба «Зоркий», где боец работает тренером по физподготовке.#деньроссии #нашеподмосковье pic.twitter.com/gkE9VveCZ4 — Андрей Воробьев (@VorobievAndrey) 12 июня 2018 г.

Таким образом завершилась более чем пятилетняя сага о принятии Монсона в россияне. Впервые о желании сменить гражданство атлет заговорил еще в марте 2013 года. Он известен своей антикапиталистической позицией, критически оценивает курс, которого придерживаются страны Запада, а на страничке в соцсетях определяет свою политическую ориентацию как анархо-коммунист. На груди бойца выбита красно-черная звезда — символ этого движения.

Mr. Jeff Monson @JeffMonson got a Russian passport.

Congratulations.

I hope that you will realize all your dreams and desires in Russia,Mr. Monson. pic.twitter.com/8PvZ5fKos9 — Дepлorabлe Russian (@TeamTrumpRussia) 12 июня 2018 г.

С осени 2016-го Монсон является гражданином самопровозглашенной Луганской народной республики и почетным гражданином Абхазии.

Некоторое время назад Монсон заявлял о намерении вступить в КПРФ и даже участвовал в мероприятиях с лидером партии Геннадием Зюгановым.

Одновременно с получением паспорта стало известно, что ветеран ММА прошел праймериз «Единой России» и получил возможность баллотироваться в совет депутатов городского округа Красногорск.

Теперь результаты будут рассмотрены партией, и уже по итогам выборов 9 сентября Монсон может войти в горсовет.

«Приятно, что Красногорск принял Джеффри, надеюсь, в сентябре он победит на выборах, будет представлять городской округ», — подтвердил Воробьев.

В своем начинании Монсон предельно амбициозен. Его глобальная цель — кресло депутата Госдумы, где уже заседают его коллеги по миру единоборств: например, борец-классик Александр Карелин, боксеры Николай Валуев и Дмитрий Пирог.

Ради прохода в российский парламент спортсмен уже отказался от паспорта США. То есть он не будет обладать двойным российско-американским гражданством, как, например, боксер Рой Джонс.

В родную страну Монсону отныне придется ездить по визе, получить которую в условиях резкого охлаждения отношений между государствами стало труднее.

«Процедура там длинная, но я начал этот процесс, — приводит слова Монсона радиостанция «Говорит Москва». — Я отдаю им американский паспорт и буду использовать только российский. Я уже заплатил за процедуру $3 тыс. Правительство США просто хочет твои деньги. Ха-ха».

Он также поделился своими ближайшими планами.

«Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной думы и помогать так максимально возможному количеству людей, — объяснил спортсмен. — Сейчас самая главная эмоция у меня — смущение.

У меня такое чувство, что я не заслуживаю получения паспорта России. Русским я себя чувствую всю жизнь и очень рад, что сегодня это произошло официально».

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков назвал причину предоставления Монсону российского гражданства. По словам спикера, боец является «достаточно известным человеком в мире спорта в своей дисциплине, а также всемирно известным человеком, что и стало основанием для удовлетворения его просьбы».

Сейчас уроженцу Сент-Пола, что в Миннесоте, 47 лет. По правилам ММА он не дрался с октября 2016-го, когда победил в Белгороде Алекса Кардо, для которого этот бой стал дебютным.

В июне Монсон должен был вернуться в октагон в реванше с 44-летним экс-соотечественником Тимом Сильвией, которому уступил почти 12 лет назад.

Однако поединок передвинули на 22 сентября из-за недавно перенесенной россиянином операции по поводу грыжи. Шоу запланировано в Красногорске. Отметим, что Сильвия не выступал чуть менее пяти лет, а до того проиграл три схватки кряду.

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