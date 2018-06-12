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Чемпионский парад «Вашингтона» с Овечкиным
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Вашингтон чествует Овечкина. LIVE

Онлайн-трансляция чемпионского парада «Вашингтон Кэпиталз»

В столице США проходит чемпионский парад клуба «Вашингтон Кэпиталз», который впервые за свою 43-х летнюю историю стал обладателем Кубка Стэнли. Капитаном лучшей команды НХЛ является россиянин Александр Овечкин. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий.
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18:39

Десятки тысяч болельщиков ждут, когда их герои наконец прибудут в место назначения. Стоит отметить, что среди фанатов далеко не только жители Вашингтона: поприветствовать хоккеистов приехали с разных уголков США, от Бостона до Аризоны.

18:35

Овечкина в Вашингтоне любят невероятно.

18:33

Форвард «Кэпиталз» Натан Уокер делится с болельщиками сувенирными медалями.

18:30

А вот и герои Вашингтона во главе с Овечкиным! Капитан «Кэпс» демонстрирует фанатам заветный трофей!

18:26

На вопрос о том, кто является лучшим игроком «Кэпс» в этом сезоне, болельщики отвечают: «Ови, кто же еще?! Он ждал этого много лет и, наконец, добился своего».

18:20

С поздравлениями в адрес «Вашингтона» выступил бывший президент США Барак Обама.

«Поздравляю «Кэпиталз»! Я рад за всех болельщиков клуба, которые так круто поддерживают свою команду. Рад за клуб, который так масштабно празднует победу со своими фанатами», — написал он у себя в твиттере.

18:17

Овечкину и Ко передают привет с неба.

18:15

Автобус с игроками «Вашингтона» доедет до Национальной аллее, где установлена сцена, на которую собственно и выйдут обладатели Кубка Стэнли.

18:07

«Ovechkin for president!» — гласит надпись на одном из баннеров.

18:06

Что ж, поехали! Вашингтон встречает своих героев.

17:52

Кстати, об автобусе. Именно так выглядит чемпионский экипаж.

17:47

Все готово к началу парада. Автобус с хоккеистами «Кэпиталз» отправится в путь с минуты на минуту.

17:40

Странно, что жена Овечкина Анастасия еще не ревнует своего супруга к Кубку Стэнли. Кажется, что Ови от него не оторвется никогда.

17:38

Стоит отметить, что среди болельщиков «Вашингтона» очень много маленьких детей.

17:35

Автобус с хоккеистами столичного клуба уже готовится отправиться в свое чемпионское путешествие по городу. Овечкин, кстати, уже отметился у себя в инстаграме, вновь показав Кубок Стэнли в своих объятиях.

17:30

Мы, конечно же, прежде всего будем следить за российскими игроками «Вашингтона»: за капитаном «Кэпиталз» Александром Овечкиным, форвардом Евгением Кузнецовым и защитником Дмитрием Орловым.

17:26

Примечательно, что с Кубком Стэнли хоккеисты «Кэпиталз» возьмут и чемпионский титул WWE рестлера Пола Майкла Левека, более известного как Triple H.

17:23

В финале плей-офф НХЛ был обыгран новичок лиги «Вегас Голден Найтс». Первый матч серии остался за «рыцарями». Однако следующие четыре встречи прошли под диктовку столичного клуба. Таким образом, «Вашингтон» впервые в своей истории стал обладателем главного трофея Национальной хоккейной лиги.

17:22

Хоккеисты «Вашингтона» завоевали Кубок Стэнли, выбив в плей-офф на своем пути «Коламбус», «Питтсбург» (которому «Кэпс» проигрывал последние два года), а также обыграли «Тампу» в финале Восточной конференции.

17:10

Уже сейчас на улицах Вашингтона высыпали тысячи болельщиков «Кэпиталз». Среди них много личных фанатов Александра Овечкина.

17:05

Парад будет проходить по Конститьюшн-авеню до Седьмой улицы, откуда клубный автобус «Вашингтона» проедет через Национальную аллею.

17:01

Торжественное шествие начнется в 11 утра по местному времени (18:00 мск).

17:00

Приветствуем наших читателей вновь. Напомним, что сегодня в столице США состоится чемпионский парад в честь победы «Вашингтон Кэпиталз» в розыгрыше Кубка Стэнли.

16:20

Мы начнем подробную трансляцию с места событий в 17.00 по московскому времени.

16:15

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Сегодня в столице США будут чествовать победителей НХЛ во главе с Александром Овечкиным — клуб «Вашингтон Кэпиталз».