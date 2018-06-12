«Кажется, что журналисты — наши враги»

За два дня до чемпионата мира напряжение вокруг национальной сборной страны накалилось до предела. Российские футболисты не выигрывали больше восьми месяцев подряд.

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Предматчевые эмоции в данном случае больше напоминают напряжение, чем предвкушение. Тем больше, что первым соперником хозяев мундиаля станет одна из слабейших команд чемпионата — Саудовская Аравия. Неудача в этом поединке практически сразу же похоронит сборную России.

Находясь под гнетом общественности, нападающий национальной команды Артем Дзюба посетовал, что вокруг коллектива образовался негативный фон.

«Хотелось бы вот что сказать, — начал форвард после очередной тренировки. — Смотрю все, что происходит. Сейчас такой негативный фон. Хотел бы прежде всего попросить вас поддержать нас.

Чемпионат еще не начался, а вы себя ведете агрессивно с нами. Давайте турнир закончится, и тогда будете делать выводы.

И будете решать, кто, как и что. Сейчас я прошу объединиться всю нашу страну, потому что это праздник футбола», — заявил Дзюба.

Кроме того, игрок «Зенита», которые последние полгода провел в аренде в тульском «Арсенале», отметил, что команде необходима поддержка.

«Миллионы будут болеть за нас. Мы здесь месяц почти пашем не для того, чтобы проиграть и вылететь.

Мы, как и все 32 команды, мечтаем и хотим выиграть этот турнир, но все хотят постепенно решать задачи. Наша задача выйти из группы, и сейчас нам необходима поддержка всех», — приводит слова нападающего ТАСС.

Дзюба продолжил свое обращение критикой журналистов.

«Нам необходима поддержка всей страны, а мы положим на алтарь победы все. Будем биться, сражаться и играть в футбол.

Я не читаю СМИ, люблю посмотреть вечером «Матч ТВ». Знаете, такой фон, как будто вы (журналисты – «Газета.Ru») — наши враги»,

— с упреком сказал Дзюба.

«Мы на берегу, еще ничего не началось, а журналистам уже постоянно что-то не нравится. У нас тоже болит душа, и мы работаем и готовимся, чтобы порадовать страну. Уверяю, что безразличных на поле у нас не будет», — пообещал игрок сборной России.

Также Артем заявил о том, что пока еще не все игроки сборной России до конца осознают весь ажиотаж грядущего мундиаля.

«Разговора с партнерами о психологическом состоянии команды еще не было, он, думаю, будет ближе к игре. Сейчас еще мало кто до конца понимает и ощущает, что его ждет. Многие поймут, когда команда уже приедет в «Лужники», увидят ажиотаж. Нужно справиться с волнением, потому что у нас много молодых ребят, у которых это первый или второй такой турнир», — отметил Дзюба.

Нападающий «Зенита», в послужном списке которого 23 матча и 11 голов за сборную России, заявил, что его обижает отношение журналистов и болельщиков.

«Если говорить начистоту, то сборная России особо никогда не выходила из группы. Такое ощущение, что раньше она постоянно это делала, а сейчас собралась самая слабая команда в истории страны. Это немного оскорбляет и обижает.

Мы соберем всех, переговорим, мы должны перенести этот мандраж и волнение в пользу себя, пусть боится наш соперник», — заключил игрок сборной.

Куда менее категоричен был вратарь национальной команды и главный дублер Игоря Акинфеева Андрей Лунев.

«Общее состояние — нервозность, ожидание, конечно, присутствует, но в целом у нас отличное рабочее настроение. Ожидание большого праздника. Почему такое хорошее настроение? Солнце на улице! А до этого все время шли дожди и вообще стояла ужасная погода», — начал футболист «Зенита».

Также голкипер отметил, что коллектив забыл о серии поражений, которая преследовала команду в 2018 году.

«Ожидания от чемпионата мира самые лучшие. Мы не беспокоимся по поводу прошлых неудач.

Думаю, что наша сильная сторона – командная игра. Мы будем биться друг за друга и добиваться результата.

Через день смотрим игру первого соперника по группе — Саудовскую Аравию. Нам показывают и игру в атаке, и в обороне. Из того, что я видел, отметил, что команда старается играть в атаку, много бежит, и все передачи идут вперед», — заявил Лунев.

Матч Россия — Саудовская Аравия пройдет 14 июня на столичном стадионе «Лужники» в 18.00 по московскому времени.

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