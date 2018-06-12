«Можем проиграть Саудовской Аравии и победить Бразилию»

— До первого матча на чемпионате мира остается всего два дня. С какими эмоциями ждете первый поединок сборной России против Саудовской Аравии?

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Сергей Силкин: С нормальными. Для того, чтобы выходить из группы, этого соперника нужно обыгрывать.

Валерий Масалитин: Конечно, я жду чемпионат мира.

Есть определенные предчувствия, что в матче с Саудовской Аравией все будет хорошо.

А дальше посмотрим, хватит наших только на одну игру или на весь чемпионат.

— Насколько важно команде Станислава Черчесова будет провести первый матч именно с Саудовской Аравией, которая по рейтингу и составу является слабейшим соперником в группе?

С.С.: На всех турнирах важна первая игра. И очень хорошо, что ее наша команда проводит не с фаворитами.

Три очка придадут сборной России уверенности. Останется решить вопросы в одном матче, для того, чтобы хозяева турнира вышли в плей-офф.

Очень важно, чтобы наша команда не подстраивалась под соперника, а играла в свой футбол. Товарищеский матч с Испанией в этом смысле был показательным. Коллектив Черчесова сыграл в два нападающих, создавал моменты, смог забить три мяча.

Если сборная России сыграет в таком же стиле, никаких проблем в первом матче у нас не возникнет.

Есть ли у меня уверенность, что хозяева мундиаля добудут победу в дебютном поединке? Да, есть.

В.М.: Саудовская Аравия — не самая слабая команда. Для сборной России вообще нет слабых соперников (смеется).

Понятно, что будет запредельный настрой, болельщики погонят футболистов вперед. Для игроков главное — делать все с холодной головой, чтобы не было переоценки своих сил и уверенности, что эту команду мы можем обыграть «на одной ноге».

Вообще, от нашей сборной сложно что-то ожидать. Она может проиграть Саудовской Аравии, а потом выиграть у Бразилии.

— У сборной России капитаном является вратарь Игорь Акинфеев. А кто, по-вашему, имеет шансы стать лидером команды среди полевых игроков?

С.С.: Не всегда хорошо, когда капитан команды — голкипер. Носящий повязку игрок может высказать какие-то пожелания или претензии арбитру. А как это сделать, когда ты находишься около своих ворот?

Но Игорь — самый опытный игрок нашей команды, поэтому ему и доверили эту роль. И ничего страшного в том, что он стоит в воротах, нет.

В.М.: У нас будет играть опытный Сергей Игнашевич. Также может взять на себя бремя лидерства Головин. Надо смотреть по составу, кто будет играть.

Может проявить себя Алан Дзагоев. Но это чемпионат мира, здесь может произойти все, что угодно. Лидеры могут провалить турнир, а на первые роли выйдут настоящие бойцы, которые никогда не будут сдаваться.

— Французское издание Le Monde включило нашего полузащитника Александра Головина в список самых талантливых молодых футболистов на ЧМ. Заслуживает ли он таких авансов?

С.С.:

Еще три месяца назад я сказал о том, что он — самый талантливый игрок нашего чемпионата.

Насчет лучших на мундиале — это покажет игра. Надо еще проявить себя. Но то, что за ним наблюдают серьезные европейские клубы — это факт.

Но и не надо забывать о том, что в «Локомотиве» растут очень неплохие братья Алексей и Антон Миранчуки.

В.М.: Почему нет, если он показывать хорошую игру? Мы просто не привыкли к тому, что у нас есть таланты в футбольной сборной. Раньше у нас была целая россыпь хороших игроков, которые играли в Европе не на последних ролях, а юношеская сборная дважды становилась чемпионом континента.

— Вчера тренировку сборной Аргентины в Подмосковье посетило огромное количество человек. Все хотели посмотреть на Лионеля Месси. Как вам кажется, насколько велики у нападающего «Барселоны» шансы выиграть чемпионат мира?

С.С.: Это мы узнаем после чемпионата мира. Он величайший игрок, поэтому на него и приходит столько народу. Месси — очень яркий нападающий, многие болеют за «Барселону», а этот футболист может разобраться на пятачке с тремя или четыремя игрокам соперника. Вот поэтому он и популярен. Хотелось бы, чтобы и на наших так приходили смотреть. (смеется)

В.М.: Ему будет тяжело. Надо смотреть, в какой он форме. По имени, безусловно, он выдающийся футболист. От его игры будет многое зависеть в сборной. В «Барселоне» Месси это реализовать может, произойдет ли подобное в аргентинской команде — покажет время.

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