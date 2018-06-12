Круче Роналду: Месси сводит Подмосковье с ума

На утро 12 июня в России оказались уже 22 сборные предстоящего чемпионата мира из 32-х. Большой ажиотаж вызывает появление каждой команды, однако приезд аргентинцев во главе с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси свел с ума тысячи болельщиков.

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Пятикратный обладатель «Золотого мяча» имеет последний реальный шанс стать чемпионом мира. 24 июня звездному футболисту исполнится 31 год. И отметит день рождения он в подмосковных Бронницах.

Сборная Аргентины тренируется в школе олимпийского резерва имени Александра Сыроежкина — около десяти лет назад здесь появился гигантский футбольный комплекс.

Сейчас вместо юных игроков здесь будут заниматься суперзвезды. Город с населением чуть больше 20-ти тысяч зрителей встретил почетных гостей с размахом. Чего только стоит граффити с изображением Месси на одном из домов.

Накануне вице-чемпионы мира — 2014 провели открытое занятие. Бронницы вряд ли когда-либо принимали такое количество футбольных фанатов.

На трибуны небольшого стадиона могли попасть только 500 человек. Больше не позволяла вместимость арены. На тренировку раздавали специальные билеты, которые в основном доставались воспитанникам детских домов и учеников футбольных школ.

Тем не менее, питали надежды попасть на тренировочную базу огромное количество человек. И почти у всех были с собой футболки «Барселоны» или сборной Аргентины с фамилией одного из самых известных игроков в мире.

Ажиотаж был настолько большим, что на открытое занятие не смогли попасть даже многие журналисты. В том числе и российские.

За день до этого в подмосковном поселке Кратово подобное мероприятие проводила сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду. Желающих увидеть звезду «Реала» было достаточно много, но все равно в разы меньше тех, кто пришел смотреть на Месси.

Возможно, это связано с тем, что чемпионы Европы — 2016 уже приезжали в Россию год назад на Кубок конфедераций. Однако осенью 2017-го перед товарищеским матчем со сборной России в Москве гостил и Месси.

После завершения занятия аргентинские футболисты нашли время для того, чтобы раздать автографы. В числе тех, кто осчастливил молодых ребят, оказался и форвард «Барселоны».

Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио, возможно, в благодарность за теплый прием национальной команды, заявил о том, что сборные двух стран могут встретится в финале чемпионата мира.

«Финал Аргентина — Россия вполне возможен, почему нет? Я видел товарищескую игру сборных в «Лужниках» и могу сказать, что у вас просто отличный вратарь, один из лучших в мире.

Было бы очень здорово еще раз увидеть противостояние Месси и Акинфеева уже на чемпионате мира.

Футболисты сборной Аргентины очень счастливы в России. Бронницы — отличное место, нас очень хорошо здесь встретили. Мы начинаем свой путь, и надеюсь, что будем здесь до самого финала», — цитирует дипломата ТАСС.

Одним из самых стильных появлений в России отметилась национальная команда Нигерии. Африканская сборная 11 июня прибыла в Ставропольский край, где будет размещаться во время мундаля.

Команда прилетела в аэропорт Минеральных Вод, затем спортсменов отвезли на базу размещения в Ессентуках, где они заселились один из местных санаториев.

«Футболисты попробовали хлеб-соль, оказалось, они знают наши традиции. Все прошло в дружественной атмосфере и завершилось фотографией на память», — рассказали в местной администрации.

В Нижегородской области прошла первая тренировка будущих соперников россиян по групповому этапу — сборной Уругвая. О теплом приеме рассказал вратарь двукратных чемпионов мира Фернандо Муслера.

«Нас встречали русскими песнями. Мы благодарны организаторам за то, что нашу сборную обеспечили уютом и комфортом.

Русский борщ еще не попробовали. Но наши врачи и повара, не сомневаюсь, подберут все, что надо. Может быть, и борщ как-нибудь попробуем…» — цитирует голкипера «Матч ТВ».

Одной из самых популярных сборных среди фанатов неожиданно оказалась Австралия. Тренировку «соккеруз» на стадионе «Трудовые резервы» в Казани посетили больше трех тысяч человек.

«Спасибо нашим 3212 зрителям, которые присоединились к нашей первой тренировке в Казани», — говорится в сообщении национальной команды Австралии.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия на московском стадионе «Лужники».

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