Уильямс едет в Россию, а в Аргентине сексуальный скандал

Уильямс и Роналдо на открытии

11 июня официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) сообщил, что на церемонии открытия чемпионата мира — 2018, которая пройдет в московских «Лужниках», будет петь знаменитый британский исполнитель Робби Уильямс.

Реклама

Вместе с ним на сцене выступит певица Аида Гарифуллина, и к ним также присоединится знаменитый в прошлом футболист, один из лучших бомбардиров чемпионатов мира по футболу за всю историю бразилец Роналдо.

«Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию – на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 000 зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру – это просто детская мечта», – цитирует официальный сайт ФИФА Робби Уильямса.

Продюсером церемонии открытия по концепции, разработанной Феликсом Михайловым, будет «Первый канал». Сообщается, что шоу будет построено на музыкальных номерах, а начнется программа 14 июня в 17.30.

Сразу по окончании церемонии открытия в «Лужниках» состоится первый матч турнира, в котором сборная России сразится в первом туре в группе А с Саудовской Аравией.

Новый рейтинг ФИФА

На проходящем в эти дни в Москве очередном конгрессе ФИФА уже утвердили итоговые заявки на проведение чемпионата мира — 2026, хозяин которого станет известен 13 июня. Напомним, что претендуют на право принять мировой форум Марокко и совместная заявка США, Канады и Мексики.

Еще одним важным решением конгресса стало утверждение новой системы рейтинга ФИФА, которая должна устранить недостатки, коих было множество в прежнем виде рейтинга.

Так, например, отсутствие официальных матчей на протяжении полутора лет из-за статуса хозяйки чемпионата мира очень серьезно снизило рейтинг сборной России, причем даже победы в каждом матче и над сильными соперниками не изменили бы ситуацию.

Теперь все будет иначе. Очки в товарищеских поединках тоже можно будет набирать солидные, хотя коэффициент таких матчей будет ниже, чем у официальных (особенно на стадии плей-офф).

В футбол, как ранее в шахматы и некоторые другие виды спорта, приходит система «Эло», ключевым в котором является «ожидаемый результат».

Это означает, что чем выше уровень обыгранного соперника, тем больше сборная получит очков за матч. Соответственно, в случае поражения, число потерянных баллов будет увеличиваться при снижении уровня соперника.

Матчи плей-офф финальных турниров чемпионата мира и первенств континента станут отдельным бонусом — коэффициент на них будет увеличен, а за поражение очки не будут сниматься вовсе.

Напомним, что главное назначение рейтинга ФИФА — определение посева при жеребьевке отборочных стадий к чемпионату мира и финального турнира.

Скандал в Аргентине

Скандал разгорается в преддверии главного турнира четырехлетия в сборной Аргентины, которая в этом году не входит в число главных фаворитов соревнований, но не может не считаться одним из претендентов на победу хотя бы из-за наличия Лионеля Месси.

Журналист аргентинского радио Mitre Габриэль Аньелло обвинил главного тренера сборной страны 58-летнего Хорхе Сампаоли в сексуальных домогательства к повару сборной.

При этом, по словам Аньелло, женщина получила взятку за молчание, чтобы история не выплыла наружу. Однако сам Сампаоли и президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа эту информацию опровергли.

«Каждый день происходят вещи, целью которых является нанесение вреда сборной Аргентины. Я действительно верю в честность Сампаоли и не собираюсь зацикливаться на этой информации», — цитирует Тапиа издание Clarin.

Журналист Аньелло также известен тем, что в 2016 году обвинил нападающего Эсекьеля Лавесси в курении марихуаны во время пребывания в расположении сборной. После этого инцидента аргентинские футболисты объявили прессе бойкот.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».