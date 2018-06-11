Выбор хозяев ЧМ-2026: Марокко против Северной Америки

Чемпионат мира по футболу – 2026 станет первым в истории, который пройдет с 48 участниками. Изначально планировалось, что на нем, как и раньше, в финальной стадии выступят 32 сборные, однако Джанни Инфантино после своего избрания на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) 10 января 2017 года объявил о принятом решении увеличить число участников.

Интересно, что идея с 48 сборными была не единственной по реформированию финальной стадии чемпионата мира, и даже при таком количестве участников предлагались разные форматы.

Так, члены исполкома ФИФА выбирали 10 января прошлого года между четырьмя вариантами. В двух случаях в финальном турнире ЧМ должны были участвовать 40 команд, которые были бы разделены на восемь групп по пять команд или на 10 по четыре.

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Для 48 участников тоже существовали две системы. Изначально фаворитом был вариант, в котором 32 команды начинали бы чемпионат со стыкового раунда, по итогам которого половина отсеивалась бы, а победители присоединялись бы к 16-ти лучшим по рейтингу сборным в обычном групповом турнире.

В итоге та система была отвергнута в пользу сетки с 16 группами, по три участника в каждой. Две лучшие команды из каждой выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16, а не с 1/8 финала, как сейчас. При такой системе в финальной стадии чемпионата мира будет проведено 80 матчей, в то время как на ЧМ-2018, стартующем через несколько дней в России состоятся 64 поединка.

Изначально за проведение чемпионата мира – 2026 боролись шесть заявок, однако к решающему выбору конгресса ФИФА их осталось только две.

Совместная заявка Китая и Индии, выглядевшая перспективной в глазах выборщиков, так как последний чемпионат мира в Азии проходил в уже далеком 2002 году в Японии и Южной Корее, была снята.

В Азии интерес к проведению мундиаля проявляла и Индонезия, однако местные активисты, подававшие петицию правительству страны для выдвижения страны, не смогли собрать у населения достаточного количества подписей.

Довольно интересной выглядел конгломерат Эквадора, Боливии, Перу и Парагвая, однако в конечном счете такое большое количество задействованных в организации процесса сторон так и не смогло привести к общему знаменателю, и заявка была отозвана.

Как и вариант с Новой Зеландией, долго решавшей, подавать документы отдельно или в тандеме с Австралией, но так и не доведшей дело до ума.

В итоге остались кандидатуры африканского Марокко, никогда не проводившего мундиалей, и совместная заявка США, Канады и Мексики. В этом триумвирате опытом проведения финальных стадий главного футбольного турнира четырехлетия обладают двое.

В США проходил чемпионат мира в 1994 году, а Мексика принимала ведущие сборные планеты и вовсе дважды – в 1970 и 1986 годах.

Собственно, заявка североамериканских стран и выглядит на данный момент фаворитом, так как на троих они имеют фактически готовую инфраструктуру для проведения турнира.

Интересно, что на еще в мае 2017 года телеправа на показ финальной части ЧМ-2026 приобрели пять компаний, и все они представляют Северную Америку – три относятся к США, две из Канады. На данный момент к этой пятерке добавились еще две телекомпании из Великобритании.

Особенностью совместной североамериканской заявки является неравномерность распределения матчей. Обладающая худшей инфраструктурой среди этой тройки Мексика проведет на своей территории всего десять матчей, как и проводившая до сих пор только женский Кубок мира в 2015 году Канада.

60 встреч, включая все поединки турнира, начиная с четвертьфинальной стадии, пройдут в Соединенных Штатах Америки.

При этом такая совместная заявка до предела осложнит остальным командам зоны КОНКАКАФ попадание на мировой форум, так как при 48 участниках от конфедерации в финальной стадии сыграют шесть сборных, и три места сразу достанутся хозяевам.

Впрочем, на данный момент КОНКАКАФ имеет три гарантированных путевки на мундиаль и одно место в стыковых матчах с южноамериканцами (команды этой зоны их еще ни разу не выигрывали).

На ЧМ-2018 в России из потенциальных хозяев ЧМ-2026 сыграет только Мексика. Сборная США сенсационно провалила отбор к мундиалю в последнем туре, а Канада в своей истории выступала в финальных турнирах ЧМ вообще всего один раз, провалившись в 1986 году в Мексике, где стала на групповом этапе худшей из 24-х участников.

Кстати, в плане распределения квот очень осложнила бы жизнь командам из КОНМЕБОЛ (Южная Америка) потенциальная победа заявки Эквадора, Боливии, Перу и Парагвая. В этом случае на оставшиеся сборные конфедерации осталось бы всего две путевки на турнир. И спорили бы за них Бразилия, Аргентина, Уругвай, Колумбия, Чили и Венесуэла…

Что касается Марокко, то козырем этой страны является программа ФИФА, по которой проведение чемпионата мира должно способствовать развитию футбольной и общей инфраструктур стран-хозяек.

А также тот факт, что эта африканская страна давно и страстно желает принять у себя мировой форум. Марокко уже четырежды подавала заявку на проведение финальной стадии футбольного ЧМ, но всякий раз проигрывала в голосовании. Так было в 1994, 1998, 2006 и 2010 годах.

Североафриканской стране вообще долго не везло с проведением крупных футбольных турниров. Так, еще во время подачи заявки на ЧМ-2026 министр спорта и молодежной политики страны Монсеф Белхаят говорил, что индикатором готовности Марокко должен стать Кубок Африки-2015.

Однако в итоге из-за вируса эболы страна вынуждена была в последний момент отказаться от проведения турнира…

Впрочем, зимой 2018 в Марокко все же прошел главный африканский континентальный турнир. Соревнования были организованы успешно, а сборная-хозяйка впервые в своей истории стала лучшей командой Африки.

Учитывая, что за всю историю футбола чемпионат мира лишь раз проходил на «черном континенте», это тоже может стать дополнительным козырем Марокко в голосовании 13 июня.

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