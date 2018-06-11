Выбор хозяев ЧМ-2026: Марокко против Северной Америки

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Бензиновое проклятие России
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
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18:00 Россия—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.42 X-4.4 П2-8.5
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-7 X-3.75 П1-1.55
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.3 X-3.1 П2-3.35
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П2-4.25 X-3.45 П1-1.9
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1-1.22 X-6.5 П2-12
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.1 X-3.25 П1-2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П2-4.3 X-3.25 П1-1.95
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.43 X-4.4 П2-8
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1-1.37 X-4.9 П2-8.5
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-2.05 X-3.2 П2-3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.15 X-7.3 П2-22
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П2-9.8 X-4.7 П1-1.35
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1-1.68 X-3.55 П2-5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1-2.3 X-3.15 П2-3.3
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.05 X-3.3 П2-3.8
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.6 X-3.8 П2-6
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1-1.21 X-6.3 П2-15
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П2-19 X-6.55 П1-1.18
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1-1.7 X-3.6 П2-5.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-1.41 X-4.6 П2-8
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-1.22 X-6 П2-13.2
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П2-3 X-3.1 П1-2.5
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1-1.28 X-5.35 П2-11.05
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П2-4.75 X-3.35 П1-1.83
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.42 X-4.5 П2-8
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.18 X-6.5 П2-19
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-3.35 X-3.2 П1-2.25
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П2-3.1 X-3.2 П1-2.4
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П2-2.3 X-3.2 П1-3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-5.35 X-3.6 П1-1.7
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-10 X-4.85 П1-1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1-1.35 X-4.9 П2-9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П2-5.75 X-3.75 П1-1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П2-3.4 X-3.4 П1-2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П2-12 X-5.5 П1-1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-2.4 X-3.25 П2-3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П2-8.9 X-4.9 П1-1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.87 X-3.45 П2-4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-4.2 X-3.45 П1-1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П2-3.85 X-3.4 П1-2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П2-2.9 X-3.2 П1-2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.35 X-3.25 П1-2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1 - B2 - C1 - D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1 - F2 - G1 - H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1 - E2 - H1 - G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1 - A2 - D1 - C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Winner Quarter-final 1 - Winner Quarter-final 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Winner Quarter-final 3 - Winner Quarter-final 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Loser Semi-final 1 - Loser Semi-final 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Winner Semi-final 1 - Winner Semi-final 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
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0
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0
0
0
2
Саудовская АравияС. Аравия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ЕгипетЕгипет
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Winner Quarter-final 1
Winner Quarter-final 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Winner Quarter-final 3
Winner Quarter-final 4
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Winner Semi-final 1
Winner Semi-final 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Loser Semi-final 1
Loser Semi-final 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
Выбор хозяев ЧМ-2026: Марокко против Северной Америки

США, Канада и Мексика борются с Марокко за проведение ЧМ-2026

13 июня конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) определит страну-хозяйку чемпионата мира по футболу 2026. На данный момент за право принять турнир борются две заявки – совместная от США, Канады и Мексики и от Марокко.

Чемпионат мира по футболу – 2026 станет первым в истории, который пройдет с 48 участниками. Изначально планировалось, что на нем, как и раньше, в финальной стадии выступят 32 сборные, однако Джанни Инфантино после своего избрания на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) 10 января 2017 года объявил о принятом решении увеличить число участников.

Интересно, что идея с 48 сборными была не единственной по реформированию финальной стадии чемпионата мира, и даже при таком количестве участников предлагались разные форматы.

Так, члены исполкома ФИФА выбирали 10 января прошлого года между четырьмя вариантами. В двух случаях в финальном турнире ЧМ должны были участвовать 40 команд, которые были бы разделены на восемь групп по пять команд или на 10 по четыре.

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Для 48 участников тоже существовали две системы. Изначально фаворитом был вариант, в котором 32 команды начинали бы чемпионат со стыкового раунда, по итогам которого половина отсеивалась бы, а победители присоединялись бы к 16-ти лучшим по рейтингу сборным в обычном групповом турнире.

В итоге та система была отвергнута в пользу сетки с 16 группами, по три участника в каждой. Две лучшие команды из каждой выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16, а не с 1/8 финала, как сейчас. При такой системе в финальной стадии чемпионата мира будет проведено 80 матчей, в то время как на ЧМ-2018, стартующем через несколько дней в России состоятся 64 поединка.

Изначально за проведение чемпионата мира – 2026 боролись шесть заявок, однако к решающему выбору конгресса ФИФА их осталось только две.

Совместная заявка Китая и Индии, выглядевшая перспективной в глазах выборщиков, так как последний чемпионат мира в Азии проходил в уже далеком 2002 году в Японии и Южной Корее, была снята.

В Азии интерес к проведению мундиаля проявляла и Индонезия, однако местные активисты, подававшие петицию правительству страны для выдвижения страны, не смогли собрать у населения достаточного количества подписей.

Довольно интересной выглядел конгломерат Эквадора, Боливии, Перу и Парагвая, однако в конечном счете такое большое количество задействованных в организации процесса сторон так и не смогло привести к общему знаменателю, и заявка была отозвана.

Как и вариант с Новой Зеландией, долго решавшей, подавать документы отдельно или в тандеме с Австралией, но так и не доведшей дело до ума.

В итоге остались кандидатуры африканского Марокко, никогда не проводившего мундиалей, и совместная заявка США, Канады и Мексики. В этом триумвирате опытом проведения финальных стадий главного футбольного турнира четырехлетия обладают двое.

В США проходил чемпионат мира в 1994 году, а Мексика принимала ведущие сборные планеты и вовсе дважды – в 1970 и 1986 годах.

Собственно, заявка североамериканских стран и выглядит на данный момент фаворитом, так как на троих они имеют фактически готовую инфраструктуру для проведения турнира.

Интересно, что на еще в мае 2017 года телеправа на показ финальной части ЧМ-2026 приобрели пять компаний, и все они представляют Северную Америку – три относятся к США, две из Канады. На данный момент к этой пятерке добавились еще две телекомпании из Великобритании.

Особенностью совместной североамериканской заявки является неравномерность распределения матчей. Обладающая худшей инфраструктурой среди этой тройки Мексика проведет на своей территории всего десять матчей, как и проводившая до сих пор только женский Кубок мира в 2015 году Канада.

60 встреч, включая все поединки турнира, начиная с четвертьфинальной стадии, пройдут в Соединенных Штатах Америки.

При этом такая совместная заявка до предела осложнит остальным командам зоны КОНКАКАФ попадание на мировой форум, так как при 48 участниках от конфедерации в финальной стадии сыграют шесть сборных, и три места сразу достанутся хозяевам.

Впрочем, на данный момент КОНКАКАФ имеет три гарантированных путевки на мундиаль и одно место в стыковых матчах с южноамериканцами (команды этой зоны их еще ни разу не выигрывали).

На ЧМ-2018 в России из потенциальных хозяев ЧМ-2026 сыграет только Мексика. Сборная США сенсационно провалила отбор к мундиалю в последнем туре, а Канада в своей истории выступала в финальных турнирах ЧМ вообще всего один раз, провалившись в 1986 году в Мексике, где стала на групповом этапе худшей из 24-х участников.

Кстати, в плане распределения квот очень осложнила бы жизнь командам из КОНМЕБОЛ (Южная Америка) потенциальная победа заявки Эквадора, Боливии, Перу и Парагвая. В этом случае на оставшиеся сборные конфедерации осталось бы всего две путевки на турнир. И спорили бы за них Бразилия, Аргентина, Уругвай, Колумбия, Чили и Венесуэла…

Что касается Марокко, то козырем этой страны является программа ФИФА, по которой проведение чемпионата мира должно способствовать развитию футбольной и общей инфраструктур стран-хозяек.

А также тот факт, что эта африканская страна давно и страстно желает принять у себя мировой форум. Марокко уже четырежды подавала заявку на проведение финальной стадии футбольного ЧМ, но всякий раз проигрывала в голосовании. Так было в 1994, 1998, 2006 и 2010 годах.

Североафриканской стране вообще долго не везло с проведением крупных футбольных турниров. Так, еще во время подачи заявки на ЧМ-2026 министр спорта и молодежной политики страны Монсеф Белхаят говорил, что индикатором готовности Марокко должен стать Кубок Африки-2015.

Однако в итоге из-за вируса эболы страна вынуждена была в последний момент отказаться от проведения турнира…

Впрочем, зимой 2018 в Марокко все же прошел главный африканский континентальный турнир. Соревнования были организованы успешно, а сборная-хозяйка впервые в своей истории стала лучшей командой Африки.

Учитывая, что за всю историю футбола чемпионат мира лишь раз проходил на «черном континенте», это тоже может стать дополнительным козырем Марокко в голосовании 13 июня.

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