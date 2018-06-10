Не день «Химок»: ЦСКА вновь стал чемпионом

Последний игровой день «Финала четырех» Единой лиги открывал матч за третье место между казанским УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом». В начале игры казалось, что команда из Санкт-Петербурга мотивирована гораздо больше, нежели их визави. Оно и не удивительно, ведь казанский клуб потерпел довольно болезненное поражение в полуфинале от подмосковных «Химок». В тот вечер защитник желто-синих Алексей Швед практически в одиночку сломил сопротивление УНИКСа, набросав 36 очков.

Первая половина бронзового матча прошла под диктовку «Зенита»: разбушевался снайпер сине-бело-голубых Кайл Курич, набравший 23 очка за первые 20 минут игры.

Да и командная игра УНИКСа желала оставлять лучшего: когда баскетболисты уходили на перерыв, клуб из Татарстана допустил в два раза больше потерь, нежели «Зенит». Вновь неплохо проявил себя американский защитник УНИКСа Джамар Смит, записавший на свой счет 12 очков.

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Казалось, что большие проблемы у команды из Казани начались за пять минут до конца первой половины матча: сначала габонский центровой Стефан Ласме получил третье персональное замечание, а буквально через минуту еще один «большой» из Сенегала Морис Ндур также получил третий фол, отрыв «Зенита» составил 20 очков – 26:46. Разозлившийся Ндур в течение минуты эффектно зачехлил своего соперника, совершил перехват и позволил своими действиями сократить отрыв и уйти на перерыв при счете 41:52.

На вторую половину встречи подопечные греческого специалиста Димитриса Прифтиса были настроены решительно и устроили погоню за «Зенитом».

Инициатором этой затеи стал испанский разыгрывающий казанского клуба Хоакин Колом, забросивший 13 очков, а его намерения моментально поддержали одноклубники — Ндур и американский легкий форвард Мелвин Эджим. Всего лишь за четыре минуты игры в третьей четверти УНИКС сократил отрыв до пяти очков, что заставило наставника «Зенита» Василия Карасева незамедлительно брать тайм-аут.

После минутного перерыва сине-бело-голубые вспомнили, какую игру демонстрировали в первой половине матча. Атакующий защитник из США Демонте Харпер перехватил бремя лидерства у Курича и принялся восстанавливать комфортный для команды счет. На второй рывок клуб из Казани сподобиться не смог, а у баскетболистов «Зенита» получалось практически все, чего не хватало в полуфинальном матче против московского ЦСКА. Таким образом, санкт-петербургская команда заслуженно одержала победу со счетом 79:93 и завоевала бронзовые медали.

Главный матч сезона стартовал в 19:00 по московскому времени. Подмосковные «Химки» уже попали в Евролигу на следующий сезон, и поэтому подходили к одному из самых важных матчей в истории клуба в психологически расслабленном состоянии.

ЦСКА был прекрасен с самого начала встречи, было видно, что армейцы очень серьезно настроились на финальное противостояние.

Американский защитник ЦСКА Кори Хиггинс, явно невзлюбивший желто-синие цвета по ходу сезона, решил отвлечь внимание болельщиков и журналистов от снайпера «Химок» Алексея Шведа, забросив 11 очков в первой четверти. Швед в свою очередь чувствовал себя не очень комфортно — слишком слаженно действовала оборона ЦСКА, плюс красно-синие собрали в два раза больше подборов за первые десять минут игры. Легкий форвард химчан Тайлер Ханикатт сразу понял к чему идет дело и взял роль лидера на себя. Своими девятью очками он не позволил армейцам оторваться по итогам первой четверти — 27:18.

Во второй четверти подопечные греческого специалиста Георгиоса Барцкоса принялись догонять армейцев, но в отличной форме к «Финалу четырех» подошли лидеры ЦСКА — испанский разыгрывающий Серхио Родригес и французский снайпер Нандо Де Коло.

Если «Химки» подбирались к ЦСКА близко, то один из этих «маленьких» незамедлительно отвечал точным трехочковым броском. Болельщики желто-синих потихоньку начинали нервничать, ведь разница в счете не сокращалась, а наоборот — медленно, но стабильно увеличивалась.

За 3:13 до конца первой половины финала сдали нервы у форварда подмосковной команды Малкольма Томаса, который что-то не поделил с Де Коло и толкнул француза в грудь. Естественно, американец получил неспортивный фол, чем еще сильнее усложнил ситуацию для своей команды. Армейцы же сохраняли холодный рассудок и продолжали выполнять план на игру.

Небольшие трудности появились у красно-синих за полторы минуты до конца второй четверти — по три персональных фола получили российские форварды Никита Курбанов и Семен Антонов. Концовка десятиминутки прошла на встречных курсах, но этого было недостаточно, чтобы подобраться к армейцам вплотную. На перерыв команды ушли при счете 54:41.

Во второй половине встречи потихоньку стал просыпаться Швед, взяв руководство атаками химчан в свои руки.

Это стало приносить свои плоды, за три минуты игры желто-синие сократили отрыв до «минус семи». Однако снова в один из ключевых моментов игры баскетболисты «Химок» получили неспортивное замечание — российский защитник Вячеслав Зайцев довольно жестко остановил проход французского армейца Де Коло. Самый ценный игрок регулярного сезона хладнокровно отвечал на грубость точными штрафными и бросками из-за дуги, записав в свой актив 18 очков к концу третьей десятминутки.

Химчане включили жесткую защиту, но ЦСКА все равно находил варианты для атаки, особенно здорово реализуя броски с линии штрафных. Тревожным звоночком стал для армейцев пятый персональный фол форварда Никиты Курбанова, полученный за три минуты до конца третьей четверти. Почувствовавший после этого свободу Швед принялся тянуть свой клуб вперед, забрасывая мячи в сложнейших проходах: на периметре слишком цепко против него играли Хиггинс и легкий форвард ЦСКА Уилл Клайберн. Даже 19 очков российского атакующего защитника «Химок» не помогли приблизиться к красно-синим ближе чем на десять очков – 79:69.

Последняя четверть Единой лиги сезона-2017/18 давала надежду на интригу: «Химки» начинали обретать уверенность и понимать всю серьезность происходящего на паркете. Но чрезвычайно хороши были Родригес и Де Коло, наградив своих партнеров 15-ю результативными передачами на двоих.

К слову, у всего состава подмосковной команды к тому моменту было 14 ассистов.

К сожалению для фанатов «Химок», ЦСКА был стабилен в этот вечер, а «трешки» Шведа упорно не хотели залетать в самые важные моменты игры.

Стоит отметить, что армейская скамейка сыграла выше всяческих похвал. Особенно прекрасно и незаметно сыграл американский центровой ЦСКА Кайл Хайнс, записавший на свой счет десять очков, семь подборов, три перехвата и три ассиста. Несмотря на усилия химчан и 21 очко Шведа красно-синие были сегодня сильнее со счетом 95:84.

Таким образом, ЦСКА в восьмой раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ, а команда Барцокаса познала все отрицательные стороны формата «Финала четырех», столкнувшись с тотальным невезением в последнем матче сезона.

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