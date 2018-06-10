Дождь и фанаты «Барселоны»: первый день Роналду в России

10 июня сборная Португалии по футболу провела свою первую тренировку в России перед началом чемпионата мира — 2018.

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Открытое занятие состоялось в Подмосковье на учебно-тренировочной базе «Сатурн». Тренировку действующих чемпионов Европы посетили более 500 человек. В числе присутствующих были журналисты, болельщики и ученики детско-юношеских футбольных школ. Дополнительные сложности для игроков создавал проливной дождь.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал об условиях проживания португальской команды в подмосковном Кратове, а также отметил, что попасть на открытое занятие смогли не все желающие.

«Здесь трибуна на 500 мест, но Московская область получила чуть меньше билетов — 30 штук ушли в школу раменского «Сатурна», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

Вот такие пригласительные выдавались сегодня на тренировку Португалии и болельщикам, и журналистам pic.twitter.com/crmWjn5s4C — Jъlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 10 июня 2018 г.

Главной звездой тренировки стал нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который вызвал всеобщее восхищение своим появлением.

«По условиям это одна из лучших баз, это общепризнанный факт. Сборная Португалии приехала, и Роналду доволен», — продолжил Терюшков.

Толпа детей скандировала «Роналду! Роналду!», однако интересным моментом стали внезапные возгласы с именем российского защитника Владимира Граната.

«Владимир Гранат - лучший защитник в России» Это специально для Роналду заявление pic.twitter.com/4b0Bckd7JS — Jъlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 10 июня 2018 г.

Сопровождающий предложил детям показать одной из главных звезд чемпионата мира, что в сборной России есть талантливые футболисты, которым уделяется немало внимания.

Португальский форвард не оставил детей без внимания и несколько раз помахал им рукой.

Член Союза художников России Андрей Шатилов принес на тренировку портрет Роналду с целью подарить картину футболисту.

«Как я привлеку внимание Криштиану? Португальской улыбкой», — цитирует художника «Спорт-Экспресс».

Многие болельщики отметили, что пришли посмотреть не только на форварда «сливочных», но и на других, не менее талантливых игроков.

«Криштиану — главный враг «Барселоны», поэтому я хотел его увидеть. Он очень классный, но Лионель Месси намного лучше», — заявил девятилетний мальчик Рома.

После окончания тренировки защитник португальцев Пепе остался с болельщиками, чтобы сфотографироваться и дать каждому автограф, в то время как остальные члены сборной практически сразу отправились в раздевалку.

Организаторы мундиаля постарались создать для футболистов все условия. Игроки португальской команды опубликовали снимок из своих номеров, которые были оформлены картинами с их детскими фотографиями.

Интересно, что на базе сборной Аргентины, которая расположились в городе Бронницы в Московской области, игроков представили в образе гладиаторов.

В то время, как португальские футболисты упражнялись под дождем, в столицу Чечни — город Грозный прибыла команда Египта во главе с нападающим Мохамедом Салахом.

Глава республики Рамзан Кадыров поприветствовал африканскую национальную команду.

«Грозный радушно и торжественно встретил гостей. На всем пути следования на огромных щитах слова приветствия. Добро пожаловать в Россию!» — написал Кадыров у себя в телеграме.

Напомним, что Салах был травмирован во время финального матча Лиги чемпионов и его участие в мировом первенстве до недавнего времени оставалось под вопросом.

Нападающий Сборной Египта Мохаммед Салах вместе с главой Чечни вышел поприветствовать болельщиков. В общей тренировке команды участие не принял pic.twitter.com/1YuH6DMvVJ — Таиса Боршигова (@DesB90057856) 10 июня 2018 г.

«Любители футбола очень рады, что футболист восстанавливается и намерен принять участие в играх чемпионата мира — 2018.

«В первую очередь на чемпионате мира по футболу будем болеть за сборную России, дополнительно — за сборную Египта», — подчеркнул Кадыров.

Команду встретил также посол арабской республики в России Ихаб Наср и члены правления Чеченской республики.

«Искренне рад приветствовать сборную Египта в Грозном. Мы рады, что сборная Египта будет жить и тренироваться в Грозном.

Наша республика постаралась создать комфортные условия, чтобы вы могли чувствовать себя как дома», — отметил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

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