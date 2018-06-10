«Формула-1». Сироткин опять проваливается. LIVE

- 165388 просмотров Прогноз погоды в Москве с 8 по 15 июня
- 144904 просмотра Несколько десятков автомобилей застряли на трассе М-11 без бензина
- 141705 просмотров «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, одержав победу над «Вегасом»
- 136462 просмотра В США мужчину ужалила отрубленная голова ядовитой змеи
- 130319 просмотров На 56-м году жизни скончался заслуженный артист России Игорь Лях, который сыграл Леньку в фильме...
- 94909 просмотров Путин прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в G8
- 76992 просмотра Владимир Меньшов назвал «болью» смерть Игоря Ляха
Какие-то проблемы у Вандорна. По три секунды на круге теряет гонщик.
А ведь этот Гран-при был для Алонсо юбилейным — 300-м.
43 круг. Ну что ж такое-то?! Сходит Фернандо Алонсо. Какие-то проблемы возникли у испанского гонщика.
«Переобувшийся» Феттель обновляет лучшее время нынешнего Гран-при.
Перевалила гонка за свой экватор. Нет особой интриги как в споре лидеров, так и в очковых перспективах Сироткина.
Заезжает в боксы Себастьян Феттель. Снова быстро и спокойно. Впереди финна возвращается немец в гонку.
Боттас заехал в боксы. Очень быстро сработали механики «Мерседеса». Посмотрим, каким будет ответ «Феррари».
33 круг. Сироткин уже круговой. Его прошли почти все гонщики из первой десятки.
Кстати, в болидах «Уильямса» на это гонку должны были быть установлены обновления. Однако в команде не успели. Новинки перенесли на следующую гонку.
32 круг. Сироткин вернулся в гонку последним. Похоже, о попадании в очковую зону можно забыть.
Сергей заехал в боксы и переобулся в «ультрасофт».
Дела Сироткина только ухудшаются. Он уже 16-й. А позади только два болида.
Неужели с победителем сегодняшней гонки все ясно?
23 круга позади. Удивительно, что Феттель и Боттас на уже очень старом «ультрасофте» едут быстрее, чем их переобутые конкуренты.
Феттель оторвался от Боттаса уже на четыре с половиной секунды.
Началась волна пит-стопов. Абсолютно все пилоты переобуваются в «суперсофт».
17 круг. Отрыв Феттеля от Боттаса составляет уже четыре секунды.
Невероятная скорость у Феттеля. По полсекунды привозит немец соперникам на каждом круге.
Сироткин, к сожалению, откатился на 15-ю позицию. Не самый быстрый тип резины выбрала команда россиянина.
Контакт между Сайнсом и Пересом! Болиды коснулись друг друга колесами, и мексиканский гонщик отправился в зону безопасности. Это стоило ему нескольких позиций.
Дан рестарт! Умчались продолжать гонку болиды!
Сироткин пробрался уже на 13-е место! Ого. Поборется россиянин за очки.
На трассу выехала машина безопасности, чтобы работники автодрома смогли убрать все обломки болидов Хартли и Стролла.
Машина Брендона Хартли взлетела в воздух, новозеландца отправил в стену Лэнс Стролл. Прям перед носом Сироткина все это произошло.
Авария. Ого. Очень обидное столкновение. Стролл и Хартли покидают гонку.
1 круг. Стартовали. Фертспаппен евда не прошел Боттаса, однако финн успешно отоборонялся.
Болиды выехали на прогревочный круг.
До старта остается около десяти минут. Время для опроса. Как, по-вашему, сегодня выступит россиянин Сергей Сироткин?
Итоги вчерашней квалификации: 1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.10,764 2. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.10,857 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.10,937 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.10,996 5. Кими Райкконен («Феррари») — 1.11,095 6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.11,116 7. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.11,973 8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.12,084 9. Карлос Сайнс («Рено») — 1.12,168 10. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.12,671
Не прошли в третий сегмент 11. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.12,606 12. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.12,635 13. Шарль Леклер («Заубер») — 1.12,661 14. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.12,856 15. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.12,865
Не прошли во второй сегмент 16. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.13,047 17. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.13,590 18. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.13,643 19. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.14,593 20. Ромен Грожан («Хаас»).
Гонка начнется в 21.10 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые читатели! Приветствуем вас на Гран при Канады «Формулы-1». Пилоты проедут 70 кругов по автодрому имени Жиля Вильнева.