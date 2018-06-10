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«Формула-1». Сироткин опять проваливается. LIVE

Онлайн-трансляция Гран-при Канады «Формулы-1»

Российский гонщик команды «Уильямс» Сергей Сироткин пытается набрать первые очки в сезоне на трассе в Монреале. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнования.
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22:13

Какие-то проблемы у Вандорна. По три секунды на круге теряет гонщик.

22:11

А ведь этот Гран-при был для Алонсо юбилейным — 300-м.

22:09

43 круг. Ну что ж такое-то?! Сходит Фернандо Алонсо. Какие-то проблемы возникли у испанского гонщика.

22:07

«Переобувшийся» Феттель обновляет лучшее время нынешнего Гран-при.

22:05

Перевалила гонка за свой экватор. Нет особой интриги как в споре лидеров, так и в очковых перспективах Сироткина.

22:03

Заезжает в боксы Себастьян Феттель. Снова быстро и спокойно. Впереди финна возвращается немец в гонку.

22:01

Боттас заехал в боксы. Очень быстро сработали механики «Мерседеса». Посмотрим, каким будет ответ «Феррари».

21:59

33 круг. Сироткин уже круговой. Его прошли почти все гонщики из первой десятки.

21:57

Кстати, в болидах «Уильямса» на это гонку должны были быть установлены обновления. Однако в команде не успели. Новинки перенесли на следующую гонку.

21:55

32 круг. Сироткин вернулся в гонку последним. Похоже, о попадании в очковую зону можно забыть.

21:52

Сергей заехал в боксы и переобулся в «ультрасофт».

21:49

Дела Сироткина только ухудшаются. Он уже 16-й. А позади только два болида.

21:45

Неужели с победителем сегодняшней гонки все ясно?

21:42

23 круга позади. Удивительно, что Феттель и Боттас на уже очень старом «ультрасофте» едут быстрее, чем их переобутые конкуренты.

21:40

Феттель оторвался от Боттаса уже на четыре с половиной секунды.

21:37

Началась волна пит-стопов. Абсолютно все пилоты переобуваются в «суперсофт».

21:32

17 круг. Отрыв Феттеля от Боттаса составляет уже четыре секунды.

21:29

Невероятная скорость у Феттеля. По полсекунды привозит немец соперникам на каждом круге.

21:26

Сироткин, к сожалению, откатился на 15-ю позицию. Не самый быстрый тип резины выбрала команда россиянина.

21:23

Контакт между Сайнсом и Пересом! Болиды коснулись друг друга колесами, и мексиканский гонщик отправился в зону безопасности. Это стоило ему нескольких позиций.

21:21

Дан рестарт! Умчались продолжать гонку болиды!

21:19

Сироткин пробрался уже на 13-е место! Ого. Поборется россиянин за очки.

21:17

На трассу выехала машина безопасности, чтобы работники автодрома смогли убрать все обломки болидов Хартли и Стролла.

21:16

Машина Брендона Хартли взлетела в воздух, новозеландца отправил в стену Лэнс Стролл. Прям перед носом Сироткина все это произошло.

21:15

Авария. Ого. Очень обидное столкновение. Стролл и Хартли покидают гонку.

21:14

1 круг. Стартовали. Фертспаппен евда не прошел Боттаса, однако финн успешно отоборонялся.

21:10

Болиды выехали на прогревочный круг.

21:00

До старта остается около десяти минут. Время для опроса. Как, по-вашему, сегодня выступит россиянин Сергей Сироткин?

20:50

Итоги вчерашней квалификации: 1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.10,764 2. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.10,857 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.10,937 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.10,996 5. Кими Райкконен («Феррари») — 1.11,095 6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.11,116 7. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.11,973 8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.12,084 9. Карлос Сайнс («Рено») — 1.12,168 10. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.12,671

Не прошли в третий сегмент 11. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.12,606 12. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.12,635 13. Шарль Леклер («Заубер») — 1.12,661 14. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.12,856 15. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.12,865

Не прошли во второй сегмент 16. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.13,047 17. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.13,590 18. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.13,643 19. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.14,593 20. Ромен Грожан («Хаас»).

20:45

Гонка начнется в 21.10 по московскому времени.

20:40

Добрый день, уважаемые читатели! Приветствуем вас на Гран при Канады «Формулы-1». Пилоты проедут 70 кругов по автодрому имени Жиля Вильнева.