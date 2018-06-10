Бой века: Хабиб сразится с Макгрегором

«Следующим соперником Хабиба Нурмагомедова станет Конор Макгрегор», — эти слова, сказанные президентом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даной Уайтом под занавес пресс-конференции турнира UFC 225 в Чикаго, взорвали интернет-пространство.

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Уайт произнес их очень буднично, отвечая на один из вопросов журналистов. Из объявления об одном из самых громких боев последних лет не стали делать шоу, а словно случайно о нем проговорились.

Однако даже такой простенький анонс не должен был расстроить дагестанского бойца, ведь он получил долгожданный поединок с самым популярным представителем смешанных единоборств (ММА) в мире на данный момент.

Впрочем, Хабиб не стал по горячим следам высказывать мнение о грядущем бое и ограничился лишь репостом этой новости на свою страницу «ВКонтакте».

Отец и одновременно тренер Нурмагомедова Абдулманап все же прокомментировал громкое сообщение, заодно объявив о скором начале усиленных тренироок.

«Конечно, мы рады, что нашим следующим соперником станет Конор. Станет ли сюрпризом для нас долгое отсутствие боев у Макгрегора?

Мы на него не смотрим, мы смотрим на себя, решаем свои проблемы. В ближайшее время отправимся в горы, где начнем подготовку к бою», —

приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport24. — Перед последним боем Хабиба ему поменяли пять соперников, а Конор все это время стоял в стойке с занесенной левой рукой, но шансов у него нет».

Поклонники Хабиба тем временем изнывают от любопытства: Уайт не назвал никаких деталей предстоящего поединка, кроме того, что «нет никаких шансов, что это произойдет в Москве».

Это значит, что на ближайшем (и первом в истории) турнире UFC в столице России, который состоится 15 сентября, боя с Макгрегором точно не увидеть. А могла бы получиться красивая история.

Однако в данном случае на первый план вышли финансовые вопросы: в России люди не привыкли наслаждаться боями по системе pay-per-view (плати за просмотр), предпочитая находить бесплатные трансляции в интернете, так что UFC и сами бойцы сильно потеряли бы в доходах, если бы устроили поединок в Москве.

При этом рассчитывать на поддержку долларом от американских любителей единоборств тоже было бы глупо: разница во времени между Россией и США слишком велика, чтобы многие захотели заплатить и вставать ночью ради просмотра боя.

«Если ты организуешь такой большой бой, как поединок Нурмагомедова и Макгргора, ты должен провести его в Лас-Вегасе.

Хабиб будет драться в России в какой-то момент, но это будет не бой с Макгрегором. Он слишком большой. Это должен быть Лас-Вегас», — говорил президент UFC Уайт в комментарии TMZ еще до официального объявления о поединке.

Отец и тренер Хабиба Абдулманап поддержал такой настрой главы Абсолютного бойцовского чемпионата.

«Если мы проведем поединок в России, то без процента отчислений от pay-per-view мы потеряем от $2 до 3 млн.

Трансляции поединка в России очень трудно продать, а обладатель чемпионского пояса получает 2-3% от выручки за платную трансляцию боя. И на этом мы теряем от $2 до 3 млн.

Мы же сейчас находимся на ходу. Пока Макгрегор ждал, мы уже чемпионский пояс UFC забрали», — приводит слова наставника «РИА Новости».

В настоящее время Хабиб действительно находится в более хорошем положении с точки зрения титулов, чем скандальный ирландец. В апреле 2018 года Дагестанский орел стал чемпионом UFC в легком весе, а вот Макгрегор растерял свои пояса — в легком и полулегком весе — из-за долгого перерыва в боях.

Последний поединок по правилам ММА Конор провел в ноябре 2016 года, когда одолел Эдди Альвареса техническим нокаутом во втором раунде и объединил у себя звания чемпиона в двух весовых категориях.

Также в августе 2017-го «Печально известный» провел бой по правилам бокса, сразившись с непобежденным Флойдом Мейвезером, однако это вряд ли можно занести в актив ему как бойцу ММА — все-таки специфика двух видов спорта серьезно различается. К тому же Макгрегор тот бой проиграл техническим нокаутом.

Теперь ирландцу необходим бой со статусным соперником, чтобы о нем снова заговорили в мире смешанных единоборств. Нурмагомедов как носитель чемпионского пояса явно заслуживает внимания Макгрегора.

Но когда произойдет долгожданный бой? До неожиданного объявления Уайта о схватке с Конором, Хабиб называл следующие даты:

«Пока конкретики нет, но, наверное, проведу бой либо 9 сентября, либо 6 октября. Ближайшие две недели будут веселыми, так как мы начинаем переговоры с UFC».

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