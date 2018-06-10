С Иванкой и кубком: как Овечкин сближает Россию и США

Путин отреагировал на предложение лидера США Дональда Трампа вернуть Москву в G8. Напомним, американский президент аргументировал свою инициативу тем, что формат этого международного клуба становится менее содержательным без участия Российской Федерации.
«Россия из «Большой восьмерки» и не выходила. Это коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям», — заявил Путин на пресс-конференции в Китае.
Помимо этого заявления на политической арене, Трамп сделал еще один дружественный жест в сторону России — пригласил в Белый дом основателя движения Putin Team («Команда Путина») Александра Овечкина,
который в качестве капитана привел к победе в Кубке Стэнли клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».
Стоит отметить, что все последние дни Александр не расстается с массивным трофеем с тех пор, как в ночь с 7 на 8 июня по московскому времени «столичные» впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли.
В первый раз нападающий поднял кубок над головой прямо на льду арены соперника — «Вегас Голден Найтс» — по завершении решающей встречи финальной серии плей-офф.
По горящим глазам и звериному рыку Овечкина было понятно, как много значит для него эта победа. Однако истинный масштаб восторга Александра стал ясен чуть позже во время рейса команды из Вегаса в Вашингтон. Партнер россиянина по нападению Никлас Бекстрем выложил в своем твиттере фотографию спящего Овечкина, который крепко прижимал к себе серебристый кубок.
По прибытии в столицу США россиянин отметил победу клубной вечеринкой, в ходе которой наполнил трофей шампанским почти доверху и сделал несколько глотков под крики публики.
На следующий день Александр снова не расставался с кубком: его подняли за обе ноги, и россиянин выпил в таком положении из кубка столько, сколько смог.
Овечкина также застали за купанием в фонтане общественного парка «Джорджтаун» — правда, на этот раз его инициативу поддержали партнеры по команде, и нападающий был не единственным гвоздем программы, хотя и выделялся особенным энтузиазмом.
Российский хоккеист лежал на дне фонтана в одних шортах и имитировал плавательные движения, а затем вдруг начал отжиматься.
Под конец Ови обнялся с одноклубниками и начал прыгать, скандируя кричалки. Вскоре к этой куче-мале присоединились и фанаты, ранее наблюдавшие за празднованием со стороны.
Овечкин имеет полное право праздновать с таким неистовством: он внес огромный вклад в победу «Вашингтона», за который играет уже 13 лет. В этом сезоне нападающий стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате НХЛ, забросив 49 шайб. Та же история повторилась и в плей-офф, где Александр тоже провел больше всех голов — 15. В итоге россиянин даже получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли — «Конн Смайт Трофи».
Неудивительно, что именно его считают главной звездой «столичных» и приглашают на различные мероприятия в качестве почетного гостя.
Так, вскоре после победы в Кубке Стэнли Овечкин посетил игру бейсбольного клуба «Вашингтон Нэшеналс», где ему доверили открыть матч, исполнив символическую подачу. Однако нападающий выполнил бросок слишком сильно — мяч просвистел выше известного питчера Макса Шерцера.
Впрочем, Овечкину дали второй шанс, а пресс-служба «Вашингтона» прокомментировала это в твиттере следующим образом: «Когда тебя признают самым ценным игроком Кубка Стэнли, ты получаешь столько попыток, сколько хочешь».
Сам Овечкин чуть позже объяснил в интервью свой промах тем, что он «слишком сильный».
При этом разговор игрока с журналистом время от времени прерывался распеванием «We are the champions» — празднование не прекращалось ни на секунду.
Некоторые зрители матча даже позволили себе немного иронии по поводу бесконечной радости россиянина. Например, журналист Джош Биллинсон выложил в своем твиттере фотографию хоккеиста с трофеем, отметив, что «Овечкин просто так поднимает Кубок Стэнли в середине периода».
Однако после посещения бейсбольного матча почетных приглашений не стало меньше. Как уже говорилось выше, президент США Дональд Трамп заявил, что будет рад увидеть Овечкина и всю команду обладателей Кубка Стэнли в Белом доме.
«Думаю, «Вашингтон» к нам придет. Вы знаете мое отношение: если они хотят быть здесь — а это самое замечательное место на земле — то я здесь. Если они не хотят, мне они не нужны», — цитировал Трампа NBC Sports.
«Кэпс» пока не дали официального ответа на приглашение (а некоторые отдельные игроки даже заявили, что точно не посетят Белый дом), однако
встреча с одним из Трампов все-таки произошла: хоккеисты случайно пересеклись с дочерью президента Иванкой Трамп в одном из ресторанов Вашингтона.
Хранитель Кубка Стэнли Филипп Притчард выложил фотографию, на которой Овечкин (конечно же, с трофеем в руках) позирует рядом с Иванкой и несколькими одноклубниками.
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