С Иванкой и кубком: как Овечкин сближает Россию и США

Путин отреагировал на предложение лидера США Дональда Трампа вернуть Москву в G8. Напомним, американский президент аргументировал свою инициативу тем, что формат этого международного клуба становится менее содержательным без участия Российской Федерации.

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«Россия из «Большой восьмерки» и не выходила. Это коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям», — заявил Путин на пресс-конференции в Китае.

Помимо этого заявления на политической арене, Трамп сделал еще один дружественный жест в сторону России — пригласил в Белый дом основателя движения Putin Team («Команда Путина») Александра Овечкина,

который в качестве капитана привел к победе в Кубке Стэнли клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».

Стоит отметить, что все последние дни Александр не расстается с массивным трофеем с тех пор, как в ночь с 7 на 8 июня по московскому времени «столичные» впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли.

В первый раз нападающий поднял кубок над головой прямо на льду арены соперника — «Вегас Голден Найтс» — по завершении решающей встречи финальной серии плей-офф.

По горящим глазам и звериному рыку Овечкина было понятно, как много значит для него эта победа. Однако истинный масштаб восторга Александра стал ясен чуть позже во время рейса команды из Вегаса в Вашингтон. Партнер россиянина по нападению Никлас Бекстрем выложил в своем твиттере фотографию спящего Овечкина, который крепко прижимал к себе серебристый кубок.

По прибытии в столицу США россиянин отметил победу клубной вечеринкой, в ходе которой наполнил трофей шампанским почти доверху и сделал несколько глотков под крики публики.

I can't remember any player that has been more genuinely excited after winning the #StanleyCup than Alex Ovechkin.

This party is going all summer long. pic.twitter.com/d3D2M6hYBq — Paul Almeida (@AzorcanGlobal) 9 de junio de 2018

На следующий день Александр снова не расставался с кубком: его подняли за обе ноги, и россиянин выпил в таком положении из кубка столько, сколько смог.

Овечкина также застали за купанием в фонтане общественного парка «Джорджтаун» — правда, на этот раз его инициативу поддержали партнеры по команде, и нападающий был не единственным гвоздем программы, хотя и выделялся особенным энтузиазмом.

Российский хоккеист лежал на дне фонтана в одних шортах и имитировал плавательные движения, а затем вдруг начал отжиматься.

Под конец Ови обнялся с одноклубниками и начал прыгать, скандируя кричалки. Вскоре к этой куче-мале присоединились и фанаты, ранее наблюдавшие за празднованием со стороны.

Овечкин имеет полное право праздновать с таким неистовством: он внес огромный вклад в победу «Вашингтона», за который играет уже 13 лет. В этом сезоне нападающий стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате НХЛ, забросив 49 шайб. Та же история повторилась и в плей-офф, где Александр тоже провел больше всех голов — 15. В итоге россиянин даже получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли — «Конн Смайт Трофи».

Неудивительно, что именно его считают главной звездой «столичных» и приглашают на различные мероприятия в качестве почетного гостя.

Так, вскоре после победы в Кубке Стэнли Овечкин посетил игру бейсбольного клуба «Вашингтон Нэшеналс», где ему доверили открыть матч, исполнив символическую подачу. Однако нападающий выполнил бросок слишком сильно — мяч просвистел выше известного питчера Макса Шерцера.

Впрочем, Овечкину дали второй шанс, а пресс-служба «Вашингтона» прокомментировала это в твиттере следующим образом: «Когда тебя признают самым ценным игроком Кубка Стэнли, ты получаешь столько попыток, сколько хочешь».

Сам Овечкин чуть позже объяснил в интервью свой промах тем, что он «слишком сильный».

При этом разговор игрока с журналистом время от времени прерывался распеванием «We are the champions» — празднование не прекращалось ни на секунду.

Некоторые зрители матча даже позволили себе немного иронии по поводу бесконечной радости россиянина. Например, журналист Джош Биллинсон выложил в своем твиттере фотографию хоккеиста с трофеем, отметив, что «Овечкин просто так поднимает Кубок Стэнли в середине периода».

Alex Ovechkin is just holding the Stanley Cup up in the middle of the inning. They won't put him on the Jumbotron because the ball is still in play lmfao #ALLCAPS #StanleyCup pic.twitter.com/XRRuUUWrOP — Josh Billinson (@jbillinson) 9 de junio de 2018

Однако после посещения бейсбольного матча почетных приглашений не стало меньше. Как уже говорилось выше, президент США Дональд Трамп заявил, что будет рад увидеть Овечкина и всю команду обладателей Кубка Стэнли в Белом доме.

«Думаю, «Вашингтон» к нам придет. Вы знаете мое отношение: если они хотят быть здесь — а это самое замечательное место на земле — то я здесь. Если они не хотят, мне они не нужны», — цитировал Трампа NBC Sports.

«Кэпс» пока не дали официального ответа на приглашение (а некоторые отдельные игроки даже заявили, что точно не посетят Белый дом), однако

встреча с одним из Трампов все-таки произошла: хоккеисты случайно пересеклись с дочерью президента Иванкой Трамп в одном из ресторанов Вашингтона.

Хранитель Кубка Стэнли Филипп Притчард выложил фотографию, на которой Овечкин (конечно же, с трофеем в руках) позирует рядом с Иванкой и несколькими одноклубниками.

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