«Была имитация настоящей игры, нас поддерживали»

До стартового матча чемпионата мира по футболу — 2018, в котором сборная России сыграет с Саудовской Аравией, остается всего четыре дня.

На фоне нарастающего ажиотажа отечественная команда устроила открытую тренировку для болельщиков — и на нее пришли около восьми тысяч человек.

Такое количество зрителей удивило как самих футболистов, так и сотрудников стадиона московского ЦСКА «ВЭБ-Арена», где проходило занятие. Даже несмотря на тот факт, что билеты распространялись бесплатно.

Подопечные Станислава Черчесова не подвели фанатов и вышли на газон в полном составе.

Во время пробежки игроки приближались к трибуне со зрителями и хлопали им, встречая ответные аплодисменты. Даже не верилось, что про этих игроков шутит вся страна в стиле «Голы — не про нашу сборную».

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Оживление удвоилось, когда футболисты начали играть двусторонний матч.

Накал страстей несколько спал, только когда команда ушла заниматься растяжкой на противоположную от зрителей кромку поля.

По окончании занятия игроки подошли к фанатам и принялись раздавать автографы. Подписи получили не все желающие, их было слишком много, и в какой-то момент футболисты прекратили импровизированную автограф-сессию и направились в раздевалку.

Некоторые из юных поклонников, кому не досталось внимания, прорвались сквозь оцепление стюардов и настигли своих кумиров, чтобы сделать совместное фото. Те не отказали, но нарушителей правопорядка потом выносили на вытянутых руках сотрудники стадиона.

Печальной новостью занятия стало то, что полузащитник сборной Юрий Жирков покинул тренировку досрочно, даже не приняв участие в «двухсторонке».

Судя по всему, игрок все еще страдает от ушиба стопы, хотя в Российском футбольном союзе (РФС) заверили, что ничего серьезного с Жирковым не случилось.

После окончания открытой тренировки своими впечатлениями поделился полузащитник Алексей Миранчук.

«Не сказал бы, что чувствовал какую-то повышенную ответственность перед юной аудиторией. Просто было приятно увидеть всех ребят.

Была такая атмосфера и имитация настоящей игры — люди нас поддерживали. Концентрация была повыше, чем на обычной тренировке. Это даже полезнее, —

приводит слова игрока официальный сайт РФС. — Дети сегодня скандировали наши фамилии, и, наверное, все бегали и думали: «Где моя, где моя?» Открытые тренировки — очень хорошие мероприятия. Футболисты только за, чтобы они проходили».

Также Миранчук пошутил по поводу выбежавших на поле детей: «У них была неплохая скорость. Надо заявлять кого-нибудь в сборную!»

Напоследок полузащитник ответил на пару серьезных вопросов о Саудовской Аравии, с которой России предстоит играть в первом туре группового этапа мундиаля.

«Аравийцы оказали сопротивление немцам, проиграв всего 1:2? Ну, все ведь приехали на чемпионат мира, и здесь уже нет слабых команд. Все дают бой, умеют обороняться. С каждым будет сложно играть, и надо серьезно готовиться.

Но сборная России пока еще не разбирала игру Саудовской Аравии. На днях начнем непосредственную подготовку».

Также на вопросы журналистов ответил полузащитник Далер Кузяев, рассказавший о своем удивлении большому количеству фанатов.

«Я не ожидал, что столько народу придет на открытую тренировку. Хорошо, что организуют подобные мероприятия. Это придает эмоций и сил. Это большой плюс для нас.

Как исправлять игровые проблемы в полузащите? Потихонечку справляемся, работаем над этим компонентом. И не только над этой зоной, но и в обороне, нападении, над всеми компонентами игры», — подчеркнул игрок «Зенита».

На вопрос об оптимистичных ожиданиях детей, которые хотят встречи России с Бразилией в финале, Кузяев ответил уклончиво:

«Будет очень сложно, так как у России нет опыта выступлений на таких больших турнирах. Для начала нужно выйти из группы, а уже потом решать глобальные задачи».

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