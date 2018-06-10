«Была имитация настоящей игры, нас поддерживали»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
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18:00 Россия—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.42 X-4.4 П2-8.5
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-7 X-3.75 П1-1.55
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.3 X-3.1 П2-3.35
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П2-4.25 X-3.45 П1-1.9
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1-1.22 X-6.5 П2-12
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.1 X-3.25 П1-2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П2-4.3 X-3.25 П1-1.95
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.43 X-4.4 П2-8
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1-1.37 X-4.9 П2-8.5
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-2.05 X-3.2 П2-3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.15 X-7.3 П2-22
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П2-9.8 X-4.7 П1-1.35
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1-1.68 X-3.55 П2-5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1-2.3 X-3.15 П2-3.3
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.05 X-3.3 П2-3.8
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.6 X-3.8 П2-6
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1-1.21 X-6.3 П2-15
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П2-19 X-6.55 П1-1.18
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1-1.7 X-3.6 П2-5.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-1.41 X-4.6 П2-8
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-1.22 X-6 П2-13.2
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П2-3 X-3.1 П1-2.5
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1-1.28 X-5.35 П2-11.05
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П2-4.75 X-3.35 П1-1.83
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.42 X-4.5 П2-8
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.18 X-6.5 П2-19
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-3.35 X-3.2 П1-2.25
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П2-3.1 X-3.2 П1-2.4
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П2-2.3 X-3.2 П1-3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-5.35 X-3.6 П1-1.7
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-10 X-4.85 П1-1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1-1.35 X-4.9 П2-9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П2-5.75 X-3.75 П1-1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П2-3.4 X-3.4 П1-2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П2-12 X-5.5 П1-1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-2.4 X-3.25 П2-3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П2-8.9 X-4.9 П1-1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.87 X-3.45 П2-4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-4.2 X-3.45 П1-1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П2-3.85 X-3.4 П1-2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П2-2.9 X-3.2 П1-2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.35 X-3.25 П1-2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1 - B2 - C1 - D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1 - F2 - G1 - H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1 - E2 - H1 - G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1 - A2 - D1 - C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Winner Quarter-final 1 - Winner Quarter-final 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Winner Quarter-final 3 - Winner Quarter-final 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Loser Semi-final 1 - Loser Semi-final 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Winner Semi-final 1 - Winner Semi-final 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
Саудовская АравияС. Аравия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ЕгипетЕгипет
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Winner Quarter-final 1
Winner Quarter-final 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Winner Quarter-final 3
Winner Quarter-final 4
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Winner Semi-final 1
Winner Semi-final 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Loser Semi-final 1
Loser Semi-final 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
«Была имитация настоящей игры, нас поддерживали»

Как сборная России провела открытую тренировку перед ЧМ-2018

Сборная России по футболу провела открытую тренировку для болельщиков в преддверии матча открытия чемпионата мира — 2018. Занятие посетили около восьми тысяч человек. На протяжении всего мероприятия фанаты скандировали имена игроков, а под конец несколько юных болельщиков в обход правил выбежали на поле, чтобы сделать фото.

До стартового матча чемпионата мира по футболу — 2018, в котором сборная России сыграет с Саудовской Аравией, остается всего четыре дня.

На фоне нарастающего ажиотажа отечественная команда устроила открытую тренировку для болельщиков — и на нее пришли около восьми тысяч человек.

Такое количество зрителей удивило как самих футболистов, так и сотрудников стадиона московского ЦСКА «ВЭБ-Арена», где проходило занятие. Даже несмотря на тот факт, что билеты распространялись бесплатно.

Подопечные Станислава Черчесова не подвели фанатов и вышли на газон в полном составе.

Во время пробежки игроки приближались к трибуне со зрителями и хлопали им, встречая ответные аплодисменты. Даже не верилось, что про этих игроков шутит вся страна в стиле «Голы — не про нашу сборную».

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Оживление удвоилось, когда футболисты начали играть двусторонний матч.

Накал страстей несколько спал, только когда команда ушла заниматься растяжкой на противоположную от зрителей кромку поля.

По окончании занятия игроки подошли к фанатам и принялись раздавать автографы. Подписи получили не все желающие, их было слишком много, и в какой-то момент футболисты прекратили импровизированную автограф-сессию и направились в раздевалку.

Некоторые из юных поклонников, кому не досталось внимания, прорвались сквозь оцепление стюардов и настигли своих кумиров, чтобы сделать совместное фото. Те не отказали, но нарушителей правопорядка потом выносили на вытянутых руках сотрудники стадиона.

Печальной новостью занятия стало то, что полузащитник сборной Юрий Жирков покинул тренировку досрочно, даже не приняв участие в «двухсторонке».

Судя по всему, игрок все еще страдает от ушиба стопы, хотя в Российском футбольном союзе (РФС) заверили, что ничего серьезного с Жирковым не случилось.

После окончания открытой тренировки своими впечатлениями поделился полузащитник Алексей Миранчук.

«Не сказал бы, что чувствовал какую-то повышенную ответственность перед юной аудиторией. Просто было приятно увидеть всех ребят.

Была такая атмосфера и имитация настоящей игры — люди нас поддерживали. Концентрация была повыше, чем на обычной тренировке. Это даже полезнее, —

приводит слова игрока официальный сайт РФС. — Дети сегодня скандировали наши фамилии, и, наверное, все бегали и думали: «Где моя, где моя?» Открытые тренировки — очень хорошие мероприятия. Футболисты только за, чтобы они проходили».

Также Миранчук пошутил по поводу выбежавших на поле детей: «У них была неплохая скорость. Надо заявлять кого-нибудь в сборную!»

Напоследок полузащитник ответил на пару серьезных вопросов о Саудовской Аравии, с которой России предстоит играть в первом туре группового этапа мундиаля.

«Аравийцы оказали сопротивление немцам, проиграв всего 1:2? Ну, все ведь приехали на чемпионат мира, и здесь уже нет слабых команд. Все дают бой, умеют обороняться. С каждым будет сложно играть, и надо серьезно готовиться.

Но сборная России пока еще не разбирала игру Саудовской Аравии. На днях начнем непосредственную подготовку».

Также на вопросы журналистов ответил полузащитник Далер Кузяев, рассказавший о своем удивлении большому количеству фанатов.

«Я не ожидал, что столько народу придет на открытую тренировку. Хорошо, что организуют подобные мероприятия. Это придает эмоций и сил. Это большой плюс для нас.

Как исправлять игровые проблемы в полузащите? Потихонечку справляемся, работаем над этим компонентом. И не только над этой зоной, но и в обороне, нападении, над всеми компонентами игры», — подчеркнул игрок «Зенита».

На вопрос об оптимистичных ожиданиях детей, которые хотят встречи России с Бразилией в финале, Кузяев ответил уклончиво:

«Будет очень сложно, так как у России нет опыта выступлений на таких больших турнирах. Для начала нужно выйти из группы, а уже потом решать глобальные задачи».

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