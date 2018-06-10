Финал «Ролан Гаррос». Тим борется с Надалем. LIVE

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5:4. Испанец выиграл гейм на своей подаче. Очередь за австрийцем.
40:15. Свою подачу испанец отдавать не планирует. Очень мощно вводит мяч в игру Надаль и почти не ошибается.
4:4. Без особых проблем берет свою подачу австриец. Нас ждет развязка первого сета.
30:0. Очень сильно начал гейм на своей подаче Доминик Тим.
4:3. Рискованно сыграл на приеме Доминик, но в корт не попал.
30:15. Мощно зарядил с форхенда по линии Надаль.
3:3. Срывает Надаль прием и позволяет сопернику сравнять счет. Уже почти 40 минут играют спортсмены.
Ровно в четвертый раз. Тим играет активнее, но и ошибается больше своего соперника.
Больше. Загонял Тим Надаля и испанец зарядил в сетку.
Ровно по второй раз. Борьба завязалась подача. Рискует отпустить соперника Тим.
40:30 ведет на своей подаче австриец. Здорово разложил мяч по углам корта Тим.
3:2. Вернул себе лидерство Надаль.
40:15. Надаль уверенно играет на своей подаче. Видно, что добавляет испанец.
2:2. Все-таки берет Тим героически свою подачу. Отлично! Будет у нас борьба в этом матче.
Ровно во второй раз. Надаль вроде перехватил инициативу в гейме, но тут же ошибся на приему после не самого быстрого ввода мяча от Тима.
40:40. Настоящая заруба началась на подаче Доминика.
2:1. Под аплодисменты изумленной французской публики берет гейм на подаче соперника австриец.
15:40. Ого! Разогрелся Тим и заработал двойной брейк-поинт. Испытывает проблемы на своей подаче Надаль.
15:15. Сначала Тим героически выгрыз первое очко на подаче соперника, а затем сорвал прием. Обидно.
2:0. Сразу же делает брейк Надаль. Волнуется его соперник.
0:30. Еще ни одного мяча не взял австриец. Просто съедает его Рафа в начале матча.
1:0. Берет свою подачу испанец без видимых проблем.
40:0. Очень легко повел Надаль на своей подаче.
Начали!
Буквально через пару минут начнется первый розыгрыш. Кто сегодня победит?
Спортсмены уже на корте. До начала поединка несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Испанец Рафа Надаль встречается с австрийцем Домиником Тимом в финале «Ролан Гаррос». Мы начинаем онлайн-трансляцию поединка.