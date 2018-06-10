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Финал «Ролан Гаррос». Тим борется с Надалем. LIVE

Онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» Надаль — Тим

В финальном матче «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде встречаются испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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17:09

5:4. Испанец выиграл гейм на своей подаче. Очередь за австрийцем.

17:06

40:15. Свою подачу испанец отдавать не планирует. Очень мощно вводит мяч в игру Надаль и почти не ошибается.

17:03

4:4. Без особых проблем берет свою подачу австриец. Нас ждет развязка первого сета.

17:00

30:0. Очень сильно начал гейм на своей подаче Доминик Тим.

16:58

4:3. Рискованно сыграл на приеме Доминик, но в корт не попал.

16:55

30:15. Мощно зарядил с форхенда по линии Надаль.

16:53

3:3. Срывает Надаль прием и позволяет сопернику сравнять счет. Уже почти 40 минут играют спортсмены.

16:50

Ровно в четвертый раз. Тим играет активнее, но и ошибается больше своего соперника.

16:47

Больше. Загонял Тим Надаля и испанец зарядил в сетку.

16:44

Ровно по второй раз. Борьба завязалась подача. Рискует отпустить соперника Тим.

16:42

40:30 ведет на своей подаче австриец. Здорово разложил мяч по углам корта Тим.

16:40

3:2. Вернул себе лидерство Надаль.

16:38

40:15. Надаль уверенно играет на своей подаче. Видно, что добавляет испанец.

16:36

2:2. Все-таки берет Тим героически свою подачу. Отлично! Будет у нас борьба в этом матче.

16:33

Ровно во второй раз. Надаль вроде перехватил инициативу в гейме, но тут же ошибся на приему после не самого быстрого ввода мяча от Тима.

16:30

40:40. Настоящая заруба началась на подаче Доминика.

16:27

2:1. Под аплодисменты изумленной французской публики берет гейм на подаче соперника австриец.

16:25

15:40. Ого! Разогрелся Тим и заработал двойной брейк-поинт. Испытывает проблемы на своей подаче Надаль.

16:23

15:15. Сначала Тим героически выгрыз первое очко на подаче соперника, а затем сорвал прием. Обидно.

16:21

2:0. Сразу же делает брейк Надаль. Волнуется его соперник.

16:18

0:30. Еще ни одного мяча не взял австриец. Просто съедает его Рафа в начале матча.

16:16

1:0. Берет свою подачу испанец без видимых проблем.

16:15

40:0. Очень легко повел Надаль на своей подаче.

16:14

Начали!

16:12

Буквально через пару минут начнется первый розыгрыш. Кто сегодня победит?

16:10

Спортсмены уже на корте. До начала поединка несколько минут.

16:00

Здравствуйте, уважаемые читатели! Испанец Рафа Надаль встречается с австрийцем Домиником Тимом в финале «Ролан Гаррос». Мы начинаем онлайн-трансляцию поединка.