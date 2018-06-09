«Он через многое прошел»: Трамп помилует Мохаммеда Али

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность посмертного помилования знаменитого американского боксера Мохаммеда Али, который был осужден за уклонение от военной службы.
Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции перед поездкой на саммит G7 в Канаде.
«Я очень серьезно рассматриваю вопрос помилования. Спортсмены часто сталкивались с злоупотреблениями, с несправедливостью.
Я думаю о том, кого вы очень хорошо знаете. Он через многое прошел. Тогда он не был очень популярным, но память о нем очень популярна сейчас», — заявил Трамп.
Знаменитый боксер оказался участвовать в войне во Вьетнаме в 1967 года из-за своих убеждений и ссылаясь на то, что он мусульманин.
Спортсмен был обвинен в уклонении от службы и приговорен к пяти годам тюрьмы. Он подал на апелляцию и вышел на свободу. Наказание было отменено Верховным судом в июне 1971 года.
В мае 2018 года Трамп посмертно помиловал другого боксера — первого в истории чернокожего чемпиона в тяжелом весе Джека Джонсона.
В 1913 году спортсмена признали виновным в перевозке женщин на территорию другого штата «в аморальных целях». Присяжные приговорили боксера к одному году и одному месяцу тюрьмы. Джонсону удалось сбежать в Канаду, но через семь лет он вернулся и отсидел положенный срок.
3 июня 2018 года исполнилось ровно два года с тех пор, как из жизни ушел Мохаммед Али. Легендарный спортсмен был чемпионом мира в тяжелом весе (1964–1966, 1974–1978), чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета WBC (1974–1978) и Всемирной боксерской организации WBA (1967, 1974–1978, 1978), обладателем золотой медали Олимпийских игр 1960 года в Риме и лучшим спортсменом XX века по версиям многих авторитетных изданий.
Настоящее имя американского боксера — Кассиус Марселлус Клей. Будущая легенда спорта родилась 17 января 1942 года в городе Луисвилл, штат Кентуки в семье домохозяйки и художника вывесок и плакатов.
Юноша начал заниматься боксом в 12 лет, после того как у него украли велосипед, который он купил на заработанные деньги. Расстроенный Клей встретил полицейского и пообещал, что изобьет того, кто совершил кражу, на что страж порядка ответил: «Прежде чем кого-то побить, нужно сначала этому научиться».
Спортсмен принялся усердно тренироваться, вел здоровый образ жизни и в 1956 году выиграл первый в карьере турнир «Золотые перчатки».
Любительскую карьеру Клея венчали Олимпийские игры — 1960 в Риме. В финале американец встречался с опытным поляком Збигневым Петшиковским и одержал победу единогласным решением судей.
В родном городе торжественно встречали юного чемпиона. Однако однажды он зашел в ресторан, где не обслуживали темнокожих. Клея попросили уйти, боксер указал на золотую медаль и заявил о том, что он олимпийский чемпион, но в ответ снова услышал отказ.
Спортсмен был настолько расстроен, что выбросил медаль в реку. Копию боксеру вручили через много десятков лет — потребовалось особое решение Международного олимпийского комитета.
Однако существует и другая теория, согласно которой спортсмен выдумал историю про ресторан, а медаль просто-напросто потерял.
Почти сразу после Олимпиады началась профессиональная карьера боксера, побеждая раз за разом он добился звания абсолютного чемпиона мира в 1964-м году в результате боя с соотечественником Сонни Листоном, победив техническим нокаутом в седьмом раунде.
В том же году Клей принял ислам и изменил имя на Мохаммеда Али.
Пошатнула позиции спортсмена война во Вьетнаме. Он прекрасно прошел все физические тесты, но на интеллектуальных заданиях с треском провалился.
Согласно некоторым источникам Али не мог решить простую задачу с условием: «Сколько часов работает человек с шести утра до трех часов дня, если у него есть час на обед?». Позднее боксер с иронией заявлял: «Я говорил, что я величайший, а не что я умнейший».
Однако его все равно могли забрать в армию — не на военную службу, а для работы в тылу, на складах. Боксер не мог согласиться на это, поскольку по религиозным причинам не принимал войну. За отказ служить родине его лишили всех завоеванных титулов и отстранили от спорта.
Спортсмен больше не мог зарабатывать боксом. Али нашел выход в творчестве.
Боксер он исполнил роль в бродвейском мюзикле Big Time White Buck, а затем снялся в документальном фильме A/K/A Cassius Clay. Немало доходов боксер получил и благодаря рекламе, продав права на использование своего имени компании быстрого питания.
После отмены запрета в 1971 году Али вернулся на ринг и продолжил свою величайшую карьеру, которая завершилась только десять лет спустя.
Знаменитый спортсмен ушел из жизни в возрасте 74-х лет после долгой борьбы с болезнью Паркинсона, постепенно ослабляющей организм и ограничивающей работу мышц.
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