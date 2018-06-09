«Он через многое прошел»: Трамп помилует Мохаммеда Али

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность посмертного помилования знаменитого американского боксера Мохаммеда Али, который был осужден за уклонение от военной службы.

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Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции перед поездкой на саммит G7 в Канаде.

«Я очень серьезно рассматриваю вопрос помилования. Спортсмены часто сталкивались с злоупотреблениями, с несправедливостью.

Я думаю о том, кого вы очень хорошо знаете. Он через многое прошел. Тогда он не был очень популярным, но память о нем очень популярна сейчас», — заявил Трамп.

Знаменитый боксер оказался участвовать в войне во Вьетнаме в 1967 года из-за своих убеждений и ссылаясь на то, что он мусульманин.

Спортсмен был обвинен в уклонении от службы и приговорен к пяти годам тюрьмы. Он подал на апелляцию и вышел на свободу. Наказание было отменено Верховным судом в июне 1971 года.

В мае 2018 года Трамп посмертно помиловал другого боксера — первого в истории чернокожего чемпиона в тяжелом весе Джека Джонсона.

В 1913 году спортсмена признали виновным в перевозке женщин на территорию другого штата «в аморальных целях». Присяжные приговорили боксера к одному году и одному месяцу тюрьмы. Джонсону удалось сбежать в Канаду, но через семь лет он вернулся и отсидел положенный срок.

3 июня 2018 года исполнилось ровно два года с тех пор, как из жизни ушел Мохаммед Али. Легендарный спортсмен был чемпионом мира в тяжелом весе (1964–1966, 1974–1978), чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета WBC (1974–1978) и Всемирной боксерской организации WBA (1967, 1974–1978, 1978), обладателем золотой медали Олимпийских игр 1960 года в Риме и лучшим спортсменом XX века по версиям многих авторитетных изданий.

Настоящее имя американского боксера — Кассиус Марселлус Клей. Будущая легенда спорта родилась 17 января 1942 года в городе Луисвилл, штат Кентуки в семье домохозяйки и художника вывесок и плакатов.

Юноша начал заниматься боксом в 12 лет, после того как у него украли велосипед, который он купил на заработанные деньги. Расстроенный Клей встретил полицейского и пообещал, что изобьет того, кто совершил кражу, на что страж порядка ответил: «Прежде чем кого-то побить, нужно сначала этому научиться».

Спортсмен принялся усердно тренироваться, вел здоровый образ жизни и в 1956 году выиграл первый в карьере турнир «Золотые перчатки».

Любительскую карьеру Клея венчали Олимпийские игры — 1960 в Риме. В финале американец встречался с опытным поляком Збигневым Петшиковским и одержал победу единогласным решением судей.

В родном городе торжественно встречали юного чемпиона. Однако однажды он зашел в ресторан, где не обслуживали темнокожих. Клея попросили уйти, боксер указал на золотую медаль и заявил о том, что он олимпийский чемпион, но в ответ снова услышал отказ.

Спортсмен был настолько расстроен, что выбросил медаль в реку. Копию боксеру вручили через много десятков лет — потребовалось особое решение Международного олимпийского комитета.

Однако существует и другая теория, согласно которой спортсмен выдумал историю про ресторан, а медаль просто-напросто потерял.

Почти сразу после Олимпиады началась профессиональная карьера боксера, побеждая раз за разом он добился звания абсолютного чемпиона мира в 1964-м году в результате боя с соотечественником Сонни Листоном, победив техническим нокаутом в седьмом раунде.

В том же году Клей принял ислам и изменил имя на Мохаммеда Али.

Пошатнула позиции спортсмена война во Вьетнаме. Он прекрасно прошел все физические тесты, но на интеллектуальных заданиях с треском провалился.

Согласно некоторым источникам Али не мог решить простую задачу с условием: «Сколько часов работает человек с шести утра до трех часов дня, если у него есть час на обед?». Позднее боксер с иронией заявлял: «Я говорил, что я величайший, а не что я умнейший».

Однако его все равно могли забрать в армию — не на военную службу, а для работы в тылу, на складах. Боксер не мог согласиться на это, поскольку по религиозным причинам не принимал войну. За отказ служить родине его лишили всех завоеванных титулов и отстранили от спорта.

Спортсмен больше не мог зарабатывать боксом. Али нашел выход в творчестве.

Боксер он исполнил роль в бродвейском мюзикле Big Time White Buck, а затем снялся в документальном фильме A/K/A Cassius Clay. Немало доходов боксер получил и благодаря рекламе, продав права на использование своего имени компании быстрого питания.

После отмены запрета в 1971 году Али вернулся на ринг и продолжил свою величайшую карьеру, которая завершилась только десять лет спустя.

Знаменитый спортсмен ушел из жизни в возрасте 74-х лет после долгой борьбы с болезнью Паркинсона, постепенно ослабляющей организм и ограничивающей работу мышц.

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