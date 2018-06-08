Огромный забор и гора приставок: что хотят сборные на ЧМ

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
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18:00 Россия—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.37 X-4.5 П2-10
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-7 X-3.75 П1-1.55
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.3 X-3.1 П2-3.35
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П2-4.25 X-3.45 П1-1.9
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1-1.22 X-6.5 П2-12
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.1 X-3.25 П1-2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П2-4.3 X-3.25 П1-1.95
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.43 X-4.4 П2-8
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1-1.37 X-4.9 П2-8.5
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-2.05 X-3.2 П2-3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.15 X-7.3 П2-22
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П2-9.8 X-4.7 П1-1.35
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1-1.68 X-3.55 П2-5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1-2.3 X-3.15 П2-3.3
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.05 X-3.3 П2-3.8
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.6 X-3.8 П2-6
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1-1.21 X-6.3 П2-15
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П2-19 X-6.55 П1-1.18
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1-1.7 X-3.6 П2-5.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-1.41 X-4.6 П2-8
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-1.22 X-6 П2-13.2
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П2-2.95 X-3.1 П1-2.55
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1-1.28 X-5.35 П2-11.05
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П2-4.75 X-3.35 П1-1.83
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.42 X-4.5 П2-8
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.18 X-6.5 П2-19
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-3.35 X-3.2 П1-2.25
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П2-3.1 X-3.2 П1-2.4
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П2-2.35 X-3.2 П1-3.15
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-5.35 X-3.6 П1-1.7
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-10 X-4.85 П1-1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1-1.35 X-4.9 П2-9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П2-5.75 X-3.75 П1-1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П2-3.4 X-3.4 П1-2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П2-12 X-5.5 П1-1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-2.4 X-3.25 П2-3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П2-8.9 X-4.9 П1-1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.87 X-3.45 П2-4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-4.2 X-3.45 П1-1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П2-3.85 X-3.4 П1-2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П2-2.9 X-3.2 П1-2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.35 X-3.25 П1-2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1 - B2 - C1 - D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1 - F2 - G1 - H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1 - E2 - H1 - G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1 - A2 - D1 - C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Winner Quarter-final 1 - Winner Quarter-final 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Winner Quarter-final 3 - Winner Quarter-final 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Loser Semi-final 1 - Loser Semi-final 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Winner Semi-final 1 - Winner Semi-final 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
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Саудовская АравияС. Аравия
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0
0
3
ЕгипетЕгипет
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–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
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0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
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0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
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0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
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0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
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0
0
0
0
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0
2
ИсландияИсландия
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0
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0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
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0
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0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
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0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
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0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
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0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
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0
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0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Winner Quarter-final 3
Winner Quarter-final 4
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Winner Quarter-final 1
Winner Quarter-final 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Winner Semi-final 1
Winner Semi-final 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Loser Semi-final 1
Loser Semi-final 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
Огромный забор и гора приставок: что хотят сборные на ЧМ

В каких условиях будут жить команды чемпионата мира — 2018

Подготовка к чемпионату мира — 2018 находится на финальной стадии. Некоторые сборные уже прибыли в Россию, приезд других ожидается в самое ближайшее время. Однако базы, где команды будут жить и тренироваться, уже готовы принимать звездных гостей. «Газета.Ru» изучила, какие условия потребовали участники мундиаля у организаторов.

Сборная Англии по футболу оказалась одной из самых капризных национальных команд предстоящего мундиаля. Для подопечных Гарета Саутгейта была зарезервирована база в Ленинградской области. Жить англичане будут в Репино, а тренироваться на стадионе «Спартак» в Зеленогорске. Для проживания британцы выбрали один из самых дорогих отелей Курортного района, где минимальная стоимость за ночь составляет €100 тыс. И оно того стоит: апартаменты включают в себя услуги спа, бассейнов, большого тренажерного зала, шикарных ресторанов и даже паровых бань. А рядом лес и тишина.

Однако боязливость британских болельщиков передалась и национальной команде, так что Футбольная ассоциация Англии (FA) потребовала огородить базу, на которой будут тренироваться игроки трех львов, огромным шестиметровым забором.

Похоже, в сборной опасаются, что любые детали жизни сборной попадут в поле зрения любопытных глаз.

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Англичане прибудут на место только 12 июня, но район проживания команды уже закрыт для посещений и патрулируется полицейскими.

Финалисты прошлого чемпионата мира аргентинцы предпочли не уезжать далеко от столицы, где они проведут стартовый матч против Хорватии, и арендовали базу в подмосковных Бронницах. Игроки будут тренироваться на площадке СДЮСШОР им. А. Сыроежкина. Интересно, что накануне своего прибытия в Россию Аргентина завезла на базу три тонны продуктов собственного производства: говядину, свинину, вареную сгущенку, мате и другое. Район, в котором будет проживать сборная Аргентины, достаточно красивый и живописный: нападающий и капитан Лионель Месси, который отпразднует свое 31-летие в Подмосковье, должен быть доволен.

Действующие чемпионы Европы португальцы во главе с Фернанду Сантушем, как и аргентинцы, остановятся недалеко от Москвы. База «Сатурн», на которой будут проживать и тренироваться футболисты, расположена в подмосковном Кратове. Несмотря на наличие нескольких полей, португальцы попросили изменить некоторые детали. В частности, команде не понравился цвет стен в номерах, которые они попросили перекрасить, а также они обратились с просьбой поставить во все апартаменты пробковую мебель и игровые приставки с возможностью играть с друг другом по сети.

На территории находится даже собственный пруд, в котором Криштиану Роналду и компания смогут порыбачить.

Один из главных фаворитов мундиаля уже прибыл в Россию. 7 июня игроки и тренерский штаб испанской сборной прилетели в Краснодар, где и будут жить по ходу группового этапа чемпионата мира — 2018. В солнечном краю подопечные Хулена Лопетеги расположатся на одной из красивейших и технологичных футбольных мест России — ими зарезервирована база академии «Краснодара». Стадион одноименной команды включает в себя 26 полей с естественным газоном, бассейны, сауны, столовую и многое другое. Зимой испанцы «инспектировали» свое будущее жилище и остались в восторге от увиденного.

«Все, что мы видим — это высший класс, мировой уровень. Школа, коттеджи, прекрасные поля. Нам бы очень хотелось пробыть здесь как можно больше времени», — приводит слова спортивного директора федерации футбола Испании Фендандо Йерро «Комсомольская правда».

Примечательно, что качество некоторых продуктов российского производства испанскую команду не устроило, так что они привезут традиционные для себя хамон и пармезан с родины, однако большинство продовольствия «красная фурия» будет закупать на месте.

Команда Йоахима Лёва — сборная Германии, которой предстоит защищать титул чемпионов мира, нашла себе пристанище на базе московского ЦСКА. Жить и тренироваться немецкая сборная будет в Ватутинках. Генеральный менеджер «орлов» Оливер Бирхофф объяснил этот выбор практичными особенностями базы.

«Базирование в Москве гарантирует нам не самые длительные по дистанции перемещения до тренировочного поля, аэропорта и стадиона «Лужники», на котором мы все надеемся сыграть три раза», — приводит его слова Немецкий футбольный союз (DFB).

В жизнь любящих стабильность армейцев, к слову, приезд немецкой сборной обернулся рядом хлопот.

Команда, привыкавшая проводить тренировочные сборы перед началом сезона у себя дома, была вынуждена искать себе новое место за пределами России.

Теплолюбивые бразильцы решили подойти к выбору базы с учетом своих климатических особенной. Принять гостей из Бразилии предстоит солнечному Сочи. Проживать «пентакампеоны» будут в отеле, расположенном практически на берегу Черного моря. На стадион «Юг-Спорт», где команда будет проводить свои тренировки, от апартаментов можно дойти всего за пять минут. Координатор сборной Бразилии Бруно Гаспар, заметил, что расстояние до стадионов в Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге, где они проведут матчи группового этапа, не испугало команду.

«В Сочи фантастическая атмосфера. Очень хорошая погода и великолепные отель и тренировочное поле. Нас не интересует расстояние, это не самое важное», — цитирует Гаспара «Спорт-Экспресс».

Самой непривередливой сборной оказались хозяева прошлого чемпионата Европы – 2016 — команда Франции, выбор которой пал на Подмосковье.

Квартироваться французы будут в городе Истра. Связано это решение с удобным расположением города от аэропорта Шереметьево и близостью от Москвы (60 км). К тому же, в сборной убедились, что Истра является тихим и спокойным местом, где команде ничто не помешает без проблем готовиться к матчам.

«Многие команды потребовали себе особых условий во время чемпионата мира. Сборная Франции не стала просить ни высоких заборов, ни льда для криопроцедур. Французы хотят только тишины и возможности тренироваться на хорошем футбольном поле. То и другое они нашли в Истринском районе Подмосковья», — сказано в видео, которое выпустил Российский футбольный союз (РФС).

Предстоящий чемпионат мира станет для России первым, на котором она выступит в качестве организатора турнира. Стартует мундиаль менее чем через неделю — 14 июня, а завершится 15 июля.

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