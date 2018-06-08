Огромный забор и гора приставок: что хотят сборные на ЧМ

Сборная Англии по футболу оказалась одной из самых капризных национальных команд предстоящего мундиаля. Для подопечных Гарета Саутгейта была зарезервирована база в Ленинградской области. Жить англичане будут в Репино, а тренироваться на стадионе «Спартак» в Зеленогорске. Для проживания британцы выбрали один из самых дорогих отелей Курортного района, где минимальная стоимость за ночь составляет €100 тыс. И оно того стоит: апартаменты включают в себя услуги спа, бассейнов, большого тренажерного зала, шикарных ресторанов и даже паровых бань. А рядом лес и тишина.

Однако боязливость британских болельщиков передалась и национальной команде, так что Футбольная ассоциация Англии (FA) потребовала огородить базу, на которой будут тренироваться игроки трех львов, огромным шестиметровым забором.

Похоже, в сборной опасаются, что любые детали жизни сборной попадут в поле зрения любопытных глаз.

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Англичане прибудут на место только 12 июня, но район проживания команды уже закрыт для посещений и патрулируется полицейскими.

Финалисты прошлого чемпионата мира аргентинцы предпочли не уезжать далеко от столицы, где они проведут стартовый матч против Хорватии, и арендовали базу в подмосковных Бронницах. Игроки будут тренироваться на площадке СДЮСШОР им. А. Сыроежкина. Интересно, что накануне своего прибытия в Россию Аргентина завезла на базу три тонны продуктов собственного производства: говядину, свинину, вареную сгущенку, мате и другое. Район, в котором будет проживать сборная Аргентины, достаточно красивый и живописный: нападающий и капитан Лионель Месси, который отпразднует свое 31-летие в Подмосковье, должен быть доволен.

Действующие чемпионы Европы португальцы во главе с Фернанду Сантушем, как и аргентинцы, остановятся недалеко от Москвы. База «Сатурн», на которой будут проживать и тренироваться футболисты, расположена в подмосковном Кратове. Несмотря на наличие нескольких полей, португальцы попросили изменить некоторые детали. В частности, команде не понравился цвет стен в номерах, которые они попросили перекрасить, а также они обратились с просьбой поставить во все апартаменты пробковую мебель и игровые приставки с возможностью играть с друг другом по сети.

На территории находится даже собственный пруд, в котором Криштиану Роналду и компания смогут порыбачить.

Один из главных фаворитов мундиаля уже прибыл в Россию. 7 июня игроки и тренерский штаб испанской сборной прилетели в Краснодар, где и будут жить по ходу группового этапа чемпионата мира — 2018. В солнечном краю подопечные Хулена Лопетеги расположатся на одной из красивейших и технологичных футбольных мест России — ими зарезервирована база академии «Краснодара». Стадион одноименной команды включает в себя 26 полей с естественным газоном, бассейны, сауны, столовую и многое другое. Зимой испанцы «инспектировали» свое будущее жилище и остались в восторге от увиденного.

«Все, что мы видим — это высший класс, мировой уровень. Школа, коттеджи, прекрасные поля. Нам бы очень хотелось пробыть здесь как можно больше времени», — приводит слова спортивного директора федерации футбола Испании Фендандо Йерро «Комсомольская правда».

Примечательно, что качество некоторых продуктов российского производства испанскую команду не устроило, так что они привезут традиционные для себя хамон и пармезан с родины, однако большинство продовольствия «красная фурия» будет закупать на месте.

Команда Йоахима Лёва — сборная Германии, которой предстоит защищать титул чемпионов мира, нашла себе пристанище на базе московского ЦСКА. Жить и тренироваться немецкая сборная будет в Ватутинках. Генеральный менеджер «орлов» Оливер Бирхофф объяснил этот выбор практичными особенностями базы.

«Базирование в Москве гарантирует нам не самые длительные по дистанции перемещения до тренировочного поля, аэропорта и стадиона «Лужники», на котором мы все надеемся сыграть три раза», — приводит его слова Немецкий футбольный союз (DFB).

В жизнь любящих стабильность армейцев, к слову, приезд немецкой сборной обернулся рядом хлопот.

Команда, привыкавшая проводить тренировочные сборы перед началом сезона у себя дома, была вынуждена искать себе новое место за пределами России.

Теплолюбивые бразильцы решили подойти к выбору базы с учетом своих климатических особенной. Принять гостей из Бразилии предстоит солнечному Сочи. Проживать «пентакампеоны» будут в отеле, расположенном практически на берегу Черного моря. На стадион «Юг-Спорт», где команда будет проводить свои тренировки, от апартаментов можно дойти всего за пять минут. Координатор сборной Бразилии Бруно Гаспар, заметил, что расстояние до стадионов в Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге, где они проведут матчи группового этапа, не испугало команду.

«В Сочи фантастическая атмосфера. Очень хорошая погода и великолепные отель и тренировочное поле. Нас не интересует расстояние, это не самое важное», — цитирует Гаспара «Спорт-Экспресс».

Самой непривередливой сборной оказались хозяева прошлого чемпионата Европы – 2016 — команда Франции, выбор которой пал на Подмосковье.

Квартироваться французы будут в городе Истра. Связано это решение с удобным расположением города от аэропорта Шереметьево и близостью от Москвы (60 км). К тому же, в сборной убедились, что Истра является тихим и спокойным местом, где команде ничто не помешает без проблем готовиться к матчам.

«Многие команды потребовали себе особых условий во время чемпионата мира. Сборная Франции не стала просить ни высоких заборов, ни льда для криопроцедур. Французы хотят только тишины и возможности тренироваться на хорошем футбольном поле. То и другое они нашли в Истринском районе Подмосковья», — сказано в видео, которое выпустил Российский футбольный союз (РФС).

Предстоящий чемпионат мира станет для России первым, на котором она выступит в качестве организатора турнира. Стартует мундиаль менее чем через неделю — 14 июня, а завершится 15 июля.

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