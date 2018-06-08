«Говорил, что мы не будем отстоем»: Овечкин празднует победу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги и получил трофей «Конн Смайт».

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Это звание Ови заслужил тем, что стал лучшим снайпером Кубка Стэнли с 15 шайбами, одну их которых он забросил в решающем матче серии против «Вегас Голден Найтс».

Эта встреча завершилась победой «Вашингтона» (4:3), и со счетом 4-1 столичный клуб победил в финальной серии плей-офф НХЛ, впервые в своей истории завоевав Кубок Стэнли. Для этого «столичным» понадобилось целых 43 сезона.

Лично Овечкин шел к этому достижению 13 лет и на последних секундах встречи уже еле сдерживал себя от того, чтобы не выскочить на лед.

Когда прозвучала финальная сирена, россиянин одним махом перелетел через барьер и понесся к команде, которая уже стремительно сбивалась в одну радостную кучу-малу.

Вскоре на льду уже смешались кони, люди — в общем все, кто имел хоть какое-то отношение к «Вашингтону».

«Это просто незабываемо. У меня нет слов. Я счастлив за всю команду, за город Вашингтон. На протяжении всех этих 13 лет, что я играю в НХЛ, я верил, что могу выиграть Кубок Стэнли, —

признавался чуть позже Овечкин в эфире NBC. — Я же сказал на старте нынешнего сезона, что мы не будем отстоем в этом году (знаменитая фраза нападающего, которую даже наносили на футболки для фанатов. — «Газета.Ru»). И вот — мы завоевали Кубок Стэнли. Это единственное, что сейчас важно».

Александр Великий стал первым российским капитаном клуба НХЛ, которому удалось привести свою команду к победе в плей-офф.

Ранее только двум представителям Европы покорялось это достижение — шведу Никласу Лидстрему, который завоевал Кубок Стэнли с «Детройт Ред Уингз» в 2008 году, и словаку Здено Харе, ставшему победителем плей-офф с «Бостон Брюинз» в 2011-м.

«Каково это — привести коллектив к победе? Да мы просто сделали это! Не важно, как и что для этого потребовалось. Взгляните на улыбки наших болельщиков и ребят из команды. Я запомню этот момент на всю жизнь, — делился эмоциями Овечкин в интервью Sportsnet. — В последние минуты встречи я молился.

Вспоминал ушедших в иной мир близких, прося у них помощи. И у нас все получилось! Не могу представить, что сейчас происходит в Вашингтоне.

Наши болельщики просто сходят с ума. Ребята, мы это сделали! Возьмите пиво, возьмите что-нибудь еще и начинайте праздновать! Мы чемпионы! Это «Вашингтон Кэпиталз», детка!»

На церемонии вручения заветного кубка Овечкин буквально секунду позировал для фото, а затем начал что есть сил трясти трофей и, наконец, со звериным рыком поднял его над головой. В этом праздновании можно было увидеть все 13 лет ожидания.

Вклад Александра Великого в эту победу «Вашингтона» сложно переоценить. Достаточно сказать, что россиянин является первым обладателем Кубка Стэнли за 37 лет, которому удалось стать лучшим снайпером не только в плей-офф, но и в регулярном чемпионате (там россиянин забросил 49 шайб). Просто потрясающие голеадорские показатели.

Однако на этом радостные известия для Овечкина не закончились. По информации клубного журналиста «Вашингтона» Изабелль Хуршудян,

его жена Анастасия сообщила, что ждет ребенка, так что вскоре нападающий завоюет еще один первый в своей жизни «трофей» — правда, на этот раз в личной жизни.

Еще один российский лидер «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, в отличие от своего соотечественника, был не очень эмоционален в празднованиях.

«После финальной сирены я ожидал каких-то сумасшедших эмоций, но почувствовал опустошение. Я мечтал о Кубке Стэнли, хотел показать его друзьям и семье. Это невероятно, но в первые минуты после победы просто невозможно ничего говорить.

Что касается моей успешной игры в плей-офф, то очень нетрудно хорошо действовать, когда вся пятерка играет в хоккей. Когда все делятся шайбой и играют друг на друга, а не поступают эгоистично, то не так трудно создавать хорошие моменты. Что касается Овечкина, то для него эта победа — особенный момент, очень эмоциональный», — цитирует Кузнецова Washington Post.

Такое спокойствие кажется тем удивительнее, что россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав сумасшедшие 32 очка. Он забросил 12 шайб и сделал 20 голевых передач, причем одну из них — в решающем матче.

Евгений является лишь третьим российским хоккеистом, которому удалось превзойти всех соперников по бомбардирским показателям в Кубке Стэнли. Ранее подобное удавалось только Сергею Федорову в 1995 году, а также Евгению Малкину — в 2009-м и 2017-м.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц даже затруднился при ответе на вопрос, кому из двух россиян — Овечкину или Кузнецову — стоило отдать звание самого ценного игрока плей-офф.

«Кузнецов сыграл просто фантастически. Он взял на себя роль лидера в определенный момент. Он и Овечкин были нашими локомотивами. Если бы вы спросили меня, кто должен был взять «Конн Смайт», то я бы подумал: «Парень, это будет очень трудный выбор».

Наверное, Кузя заслужил это. Вероятно, пришлось бы разбить приз пополам, потому что для меня они оба хороши»,

— цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

Что касается соперника «Вашингтона», то он достойно принял свое поражение. Так, один из лидеров «Вегаса» вратарь Марк-Андре Флери пожал Овечкину руку и поздравил с победой, а главный тренер «рыцарей» Жерар Галлан признал, что «столичные» заслужили трофей.

«Конечно, сейчас я расстроен. Мы очень старались, мы приложили много усилий, но победить нам не удалось. «Вашингтон» играл отлично. Они заслужили Кубок Стэнли», — подытожил специалист.

А предыдущий обладатель трофея «Питтсбург Пингвинз» в своем официальном твиттере попрощался с кубком:

«После 726 дней в статусе обладателя Кубка Стэнли пришло время передать эстафету. Поздравляем «Вашингтон» с заслуженной победой».

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