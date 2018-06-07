Звезды на ЧМ-2018: модели, Голливуд и Наталья Орейро

Музыка и футбол

Чемпионат мира по футболу — традиционная благодатная пора для музыкальных концертов. Россия в этом смысле и так привлекательная и благодатная почва для различных зарубежных групп и исполнителей.

Грядущий мундиаль только увеличивает для мировых звезд музыки привлекательность гастролей в самой большой стране мира.

Собственно, «звездопад» уже начался, когда в конце мая в рамках проекта Hollywood Vampires Москву посетили Элис Купер, Джо Перри, Оззи Осборн, Энрике Иглесиас и даже Джонни Депп, а кроме того 50-летие группы отметили в столице Deep Purple.

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Во время самого чемпионата мира в России выступят такие команды, как Franz Ferdinand и Guns'n'Roses, причем последние дадут в июле концерт на уже освободившейся к тому моменту от матчей турнира «Открытие Арене».

А вот российской группе Чичерина Международная федерация футбола (ФИФА) выступать во время турнира запретила, хотя изначально именно она и пригласила рок-исполнительницу сопроводить мундиаль своим творчеством.

Причиной стали песни Чичериной, посвященные войне в Донбассе, что для ФИФА оказалось неприемлемым.

Парад моделей

Чемпионат мира по футболу традиционно привлекает на трибуны жен и подруг футболистов, среди которых много медийных личностей. Например, жена центрального защитника сборной Испании Шакира, которая наверняка будет болеть не только за «красную фурию», но и за свою родную Колумбию.

Наверняка не пропустит такое событие и известная футбольная болельщица Рианна. Американская суперзвезда поп-музыки является поклонницей сразу двух сборных — Германии и Бразилии, так что отсутствие родной сборной США ее вряд ли смутит.

Не пропускают мировые форумы и топ-модели Жизель Бюндхен и Хайди Клум, в свое время выступавшие в роли послов домашних чемпионатов планеты. Впрочем, в Россию прилетят не только бразильянка и немка — мундиали всегда становятся своеобразным парадом для моделей со всей Земли.

Звезды вне игры

Конечно, не обойдется чемпионат мира и без футбольных звезд, которые не задействованы в футболе сборных или не попали на чемпионат мира со своими командами.

Так, уже обещал прилететь в Россию экстравагнтный швед Златан Ибрагимович, ушедший из национальной команды после чемпионата Европы-2016 и перешедший этой зимой из английского «Манчестер Юнайтед» в американский «Лос-Анджелес Гэлакси».

Пока неизвестно, в каком качестве Златан будет находиться в России. Сам он окутывает свой приезд налетом тайны и недосказанности, но можно предположить, что речь идет не о статусе исключительно болельщика «Тре крунур».

Зато все куда понятнее с португальским тренером «МЮ» и едва ли не самым медийным наставником планеты Жозе Моуринью.

Он еще несколько месяцев назад подписал контракт с российским телеканалом и будет во время мундиаля работать на нем в качестве телеэксперта.

Как всегда, Особенный своим решением заставил судачить о нем весь футбольный мир, который с увелечением гадает, сколько же португалец заработает за месяц? В прессе фигурируют цифра в $1 млн, хотя никакой официальной информации на этот счет нет.

Никуда без кино

Само собой, не останется в стороне и еще одна глобальная мировая индустрия - кинематограф. Многие актеры являются страстными футбольными болельщиками и не могут позволить себе пропустить такое событие, а кое-кто задействован в нем еще и по линии ФИФА.

Например, американец Уилл Смит, являющийся еще и рэпером, исполнит гимн турнира вместе со своим соотечественником Никки Джэмом и албанской певицей Эрой Истрефи.

В преддверии турнира Смит уже вовсю фотографируется с футбольными звездами, как например бразилец Роналдиньо, который тоже посетит Москву.

И, безусловно, не может российский чемпионат мира обойтись без безумно популярной у нас аргентинской актрисы и певицы Натальи Орейро, которая сама не раз признавалась в любви к России и многократно приезжала сюда с концертами.

Орейро не только собирается прилететь на чемпионат мира и посетить футбольные матчи, но и записала специальную песню, посвященную мундиалю, в которой поет на испанском, английском и даже русском языках.

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