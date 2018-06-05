Курсы валют$ 61.96 (-0.182) 72.92 (+0.105)
Москва: +12°C
Внимание:
российская дача убивает
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (сборные)
19:00
РоссияТурция
1:1
закончен
Теннис / «Ролан Гаррос». 1/4 финала
17:00
Слоан Стивенс (США) — Дарья Касаткина (Россия)
6:3, 6:1
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
21:45
БельгияЕгипет
не начался
Теннис / «Ролан Гаррос». 1/4 финала
15:00
Гарбинье Мугуруса (Испания) — Мария Шарапова (Россия)
online
НХЛ / плей-офф
03:00
Вегас Голден НайтсВашингтон Кэпиталз
не начался
Теннис
Ролан Гаррос Уимблдон US Open Australian Open
Шарапова уступает Мугурусе на «Ролан Гаррос». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» Мугуруса — Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова встречается с испанкой Гарбинье Мугурусой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Видео дня
«Березовский — это кто?»
Книга Петра Авена «Время Березовского» стала одним из самых заметных событий на... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
15:45

Четко и без вопросов действует испанка. 5:1 в ее пользу в первом сете.

15:45

Шарапова продолжает борьбу за гейм — 40:30.

15:44

И еще одна блестящая подача Гарбинье — 40:15.

15:44

Не справляется с чужой подачей Маша — 30:15.

15:43

С третьего раза все же добирается испанка до укороченного, да еще и везет ей после касания сетки — 15:15.

15:42

И еще один изящный укороченный, к которому Мугуруса оказалась не готова — 0:15.

15:40

Что ж, ура. Первый победный гейм Шараповой, но общий счет, разумеется, не в ее пользу — 1:4.

15:40

Откровенно разозлилась Шарапова, в этом гейме пока без серьезной борьбы — 40:0.

15:39

Что называется развела соперницу по углам Мария — 30:0.

15:38

А вот теперь удался укороченный Маше — 15:0.

15:37

Попыталась Маша выдать укороченный, но мяч полетел в сетку. Уже 4:0 в пользу Мугурусы.

15:37

Гарбинье вновь вырвалась вперед — 40:30.

15:36

Собралась Шарапова! Здорово отвечает на мощные удары Мугурусы — 30:30.

15:35

Вот и у Шараповой прошла острая контратака, классный удар в угол — 30:15.

15:35

Еще один плотный розыгрыш в пользу испанки — 30:0.

15:34

А вот с подачей Мугурусы Мария пока не справляется — 15:0.

15:32

Вновь испанка в скорости превосходит Шарапову, второй брейк на ее счету — 3:0.

15:31

Невовремя совершает двойную ошибку Мария — меньше.

15:30

Как же здорово защищается Мугуруса! После долгого розыгрыша очень удачно испанка попала в угол площадки, и Маша уже не спаслась — ровно.

15:29

Загоняла Шарапова испанку — больше. Надо выигрывать этот гейм.

15:28

Быстро отыгрывается Шарапова — опять 40:40.

15:28

Еще один брейк-поинт Мугурусы — глубокий прием, и Маша не может толком ответить.

15:27

Никто не сдается, еще один выход Гарбинье к сетке — и 40:40. Чрезвычайно упорный гейм.

15:26

Больше на подаче Марии. Забила она соперницу мощными смэшами.

15:26

Отличный выход к сетке в исполнении Мугурусы — вновь ровно.

15:25

Рискнула Мария и удивила соперницу — испанка ошиблась на приеме. Больше.

15:25

Но не сдается россиянка, продолжается борьба в третьем гейме — 40:40.

15:24

Шикарный прием Мугурусы! Меньше на подаче Шараповой.

15:24

Вынужденная ошибка испанки — мяч летит в аут, 40:40.

15:23

И еще один брейк-поинт у Мугурусы — 30:40.

15:22

Неудачная попытка Шараповой отправить мяч по линии — 30:30.

15:22

Сложно Гарбинье справляться с подачей Маши — 30:15.

15:21

Мощная подача Марии — 15:15.

15:21

Первый затяжной розыгрыш в матче, и вновь Шарапова опаздывает к мячу — 0:15.

15:20

Уверенно выигрывает этот гейм Мугуруса — 2:0 в ее пользу.

15:19

Быстрее двигается Мугуруса, и Шарапова вновь не успевает удобно приложиться к мячу — 40:30.

15:18

Не сумела принять подачу Мария — по 30-ти.

15:18

Много ошибаются девушки. Теперь двойная у испанки — 15:30.

15:17

Отыгрывается Мугуруса — 15:15.

15:16

Совсем неудачно исполнила подачу Шарапова — сразу же брейк зарабатывает Мугуруса, причем без какой-либо собственной активности. 0:1.

15:17

Агрессивно сыграла россиянка на чужой подаче — 0:15.

15:15

Третий брейк-поинт испанки — тяжелый первый гейм для Шараповой.

15:14

Вырвала Мария победу в двух розыгрышах подряд. Два брейк-поинта отыграны — 40:40.

15:13

Никак не может подать Шарапова, вновь двойная — 15:40.

15:12

Двойная ошибка Марии — 15:30.

15:12

Слишком сильный удар Шараповой в район задней линии — 15:15.

15:11

Первый мяч за Шараповой на ее подаче — 15:0.

15:11

МАТЧ СТАРТУЕТ!

15:09

Теннисистки ранее встречались трижды: Рим-2013, «Ролан Гаррос», Монреаль-2014. Во всех случаях побеждала россиянка. Будем надеяться, серия продолжится.

15:05

Выходят на корт спортсменки. Через пять минут все начнется.

14:58

В другом четвертьфинале у женщин сегодня сразятся Симона Халеп и Анжелика Кербер, а у мужчин Рафаэль Надаль встретится с Диего Шварцманом, а Марин Чилич — с Хуан-Мартином дель Потро.

14:55

На двоих спортсменки имеют аж три победы на «Ролан Гаррос». Шарапова выигрывала французский чемпионат в 2012 и 2014 годах, Мугуруса — в 2016-м. В некотором смысле этот матч можно назвать скрытым финалом — обе теннисистки считаются фаворитами нынешнего турнира.

14:46

Шарапова в свою очередь одержала трудную победу над Рихел Хогенкамп из Голландии — 6:1, 4:6, 6:3, затем справилась с хорваткой Донной Векич — 7:5, 6:4 и вынесла чешку Каролину Плишкову — 6:2, 6:1. Серена Уильямс, с которой Маша должна была встретиться в 1/8 финала, снялась с турнира из-за травмы прямо перед матчем.

14:44

Испанка в первом круге обыграла нашу Светлану Кузнецову — 7:6, 6:2, затем легко расправилась с француженкой Фиона Ферро — 6:4, 6:3, не оставила шансов австралийке Саманте Стосур — 6:0, 6:2, а в 1/8 финале Леся Цуренко отказалась от борьбы при счете 2:0 в пользу Мугурусы в первом сете.

14:30

Матч Шараповой и Мугурусы должен стартовать уже через полчаса. Самое время рассказать, как спортсменки добирались до этой стадии.

10:05

Встреча начнется ориентировочно в 15:00 мск.

10:00

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция четвертьфинального матча «Ролан Гаррос», в котором встречаются Гарбинье Мугуруса (Испания) и Мария Шарапова (Россия).