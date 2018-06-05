Шарапова уступает Мугурусе на «Ролан Гаррос». LIVE

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Четко и без вопросов действует испанка. 5:1 в ее пользу в первом сете.
Шарапова продолжает борьбу за гейм — 40:30.
И еще одна блестящая подача Гарбинье — 40:15.
Не справляется с чужой подачей Маша — 30:15.
С третьего раза все же добирается испанка до укороченного, да еще и везет ей после касания сетки — 15:15.
И еще один изящный укороченный, к которому Мугуруса оказалась не готова — 0:15.
Что ж, ура. Первый победный гейм Шараповой, но общий счет, разумеется, не в ее пользу — 1:4.
Откровенно разозлилась Шарапова, в этом гейме пока без серьезной борьбы — 40:0.
Что называется развела соперницу по углам Мария — 30:0.
А вот теперь удался укороченный Маше — 15:0.
Попыталась Маша выдать укороченный, но мяч полетел в сетку. Уже 4:0 в пользу Мугурусы.
Гарбинье вновь вырвалась вперед — 40:30.
Собралась Шарапова! Здорово отвечает на мощные удары Мугурусы — 30:30.
Вот и у Шараповой прошла острая контратака, классный удар в угол — 30:15.
Еще один плотный розыгрыш в пользу испанки — 30:0.
А вот с подачей Мугурусы Мария пока не справляется — 15:0.
Вновь испанка в скорости превосходит Шарапову, второй брейк на ее счету — 3:0.
Невовремя совершает двойную ошибку Мария — меньше.
Как же здорово защищается Мугуруса! После долгого розыгрыша очень удачно испанка попала в угол площадки, и Маша уже не спаслась — ровно.
Загоняла Шарапова испанку — больше. Надо выигрывать этот гейм.
Быстро отыгрывается Шарапова — опять 40:40.
Еще один брейк-поинт Мугурусы — глубокий прием, и Маша не может толком ответить.
Никто не сдается, еще один выход Гарбинье к сетке — и 40:40. Чрезвычайно упорный гейм.
Больше на подаче Марии. Забила она соперницу мощными смэшами.
Отличный выход к сетке в исполнении Мугурусы — вновь ровно.
Рискнула Мария и удивила соперницу — испанка ошиблась на приеме. Больше.
Но не сдается россиянка, продолжается борьба в третьем гейме — 40:40.
Шикарный прием Мугурусы! Меньше на подаче Шараповой.
Вынужденная ошибка испанки — мяч летит в аут, 40:40.
И еще один брейк-поинт у Мугурусы — 30:40.
Неудачная попытка Шараповой отправить мяч по линии — 30:30.
Сложно Гарбинье справляться с подачей Маши — 30:15.
Мощная подача Марии — 15:15.
Первый затяжной розыгрыш в матче, и вновь Шарапова опаздывает к мячу — 0:15.
Уверенно выигрывает этот гейм Мугуруса — 2:0 в ее пользу.
Быстрее двигается Мугуруса, и Шарапова вновь не успевает удобно приложиться к мячу — 40:30.
Не сумела принять подачу Мария — по 30-ти.
Много ошибаются девушки. Теперь двойная у испанки — 15:30.
Отыгрывается Мугуруса — 15:15.
Совсем неудачно исполнила подачу Шарапова — сразу же брейк зарабатывает Мугуруса, причем без какой-либо собственной активности. 0:1.
Агрессивно сыграла россиянка на чужой подаче — 0:15.
Третий брейк-поинт испанки — тяжелый первый гейм для Шараповой.
Вырвала Мария победу в двух розыгрышах подряд. Два брейк-поинта отыграны — 40:40.
Никак не может подать Шарапова, вновь двойная — 15:40.
Двойная ошибка Марии — 15:30.
Слишком сильный удар Шараповой в район задней линии — 15:15.
Первый мяч за Шараповой на ее подаче — 15:0.
МАТЧ СТАРТУЕТ!
Теннисистки ранее встречались трижды: Рим-2013, «Ролан Гаррос», Монреаль-2014. Во всех случаях побеждала россиянка. Будем надеяться, серия продолжится.
Выходят на корт спортсменки. Через пять минут все начнется.
В другом четвертьфинале у женщин сегодня сразятся Симона Халеп и Анжелика Кербер, а у мужчин Рафаэль Надаль встретится с Диего Шварцманом, а Марин Чилич — с Хуан-Мартином дель Потро.
На двоих спортсменки имеют аж три победы на «Ролан Гаррос». Шарапова выигрывала французский чемпионат в 2012 и 2014 годах, Мугуруса — в 2016-м. В некотором смысле этот матч можно назвать скрытым финалом — обе теннисистки считаются фаворитами нынешнего турнира.
Шарапова в свою очередь одержала трудную победу над Рихел Хогенкамп из Голландии — 6:1, 4:6, 6:3, затем справилась с хорваткой Донной Векич — 7:5, 6:4 и вынесла чешку Каролину Плишкову — 6:2, 6:1. Серена Уильямс, с которой Маша должна была встретиться в 1/8 финала, снялась с турнира из-за травмы прямо перед матчем.
Испанка в первом круге обыграла нашу Светлану Кузнецову — 7:6, 6:2, затем легко расправилась с француженкой Фиона Ферро — 6:4, 6:3, не оставила шансов австралийке Саманте Стосур — 6:0, 6:2, а в 1/8 финале Леся Цуренко отказалась от борьбы при счете 2:0 в пользу Мугурусы в первом сете.
Матч Шараповой и Мугурусы должен стартовать уже через полчаса. Самое время рассказать, как спортсменки добирались до этой стадии.
Встреча начнется ориентировочно в 15:00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция четвертьфинального матча «Ролан Гаррос», в котором встречаются Гарбинье Мугуруса (Испания) и Мария Шарапова (Россия).