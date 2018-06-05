«Вы не патриоты»: почему спортсмены игнорируют Трампа

Президент США Дональд Трамп 5 июня вновь оказался в центре спортивного скандала. На этот раз эксцентричному политику не угодили новоиспеченные обладатели Супербоула — игроки «Филадельфии Иглз», которые в финале турнира 5 февраля 2018 года одолели «Нью-Инглэнд Пэтриотс» со счетом 41:33.

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Больше половины игроков команды сразу по окончании сезона объявили о своем твердом намерении отказаться от посещения Белого дома в честь празднования чемпионства. Хотя ранее главный тренер «Филадельфии» утверждал, что его коллектив в полном составе примет участие в торжественном мероприятии.

«Филадельфия Иглз» была приглашена в Белый дом. К сожалению, только небольшое число игроков решило прийти, поэтому мы отменяем визит. Находиться в раздевалке во время исполнения нашего национального гимна — это неуважение к нашей стране, так же как и вставание на колено. Извините», — прокомментировал в своем твиттере Трамп сложившуюся ситуацию.

The Philadelphia Eagles Football Team was invited to the White House. Unfortunately, only a small number of players decided to come, and we canceled the event. Staying in the Locker Room for the playing of our National Anthem is as disrespectful to our country as kneeling. Sorry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июня 2018 г.

Это не первое подобное заявление президента США в отношении спортсменов. Другой громкий скандал в американском профессиональном спорте разгорелся еще в прошлом году, когда квотербек «Сан-Франциско» Колин Каперник своей акцией протеста попытался привлечь внимание общественности к полицейскому произволу в отношении афроамериканцев.

Во время исполнения гимна страны перед началом одного из матчей Национальной футбольной лиги Каперник демонстративно остался сидеть на скамейке запасных. Сам игрок объяснил свое поведение следующим образом:

«Я не собираюсь делать вид, будто горжусь флагом страны, в которой ущемляют чернокожих и других цветных. Это важнее, чем футбол. На улицах валяются трупы, а кое-кому все сходит с рук»

, — сказал он.

Позднее акцию протеста стали поддерживать и многие другие игроки НФЛ. Со временем изменился и формат протеста — игроки стали садиться на одно колено или поднимать одну руку вверх. Тогда же Трамп призвал всех любителей американского футбола к бойкоту матчей.

Однако на призыв президента мало кто откликнулся. Все старания американского лидера прекратить игнорирование гимна и проявить уважением к флагу, традициям и истории США не увенчались успехом — ни у болельщиков, ни тем более у игроков.

При этом Трамп заявляет, что не имеет ничего против спортсменов любых рас. Одним из примеров своей толерантности он называет реабилитацию первого темнокожего чемпиона мира по боксу Джека Артура Джонсона. Последний был осужден в начале XX века за перевозку женщины из одного штата в другой в неких «аморальных целях».

«Сталлоне рассказал мне историю о чемпионе мира по боксу Джонсоне. Ему пришлось преодолеть много тяжелых испытаний и познать горе, жизнь его была сложна и противоречива. Другие не замечали этого долгие годы, но теперь это случилось: я полностью реабилитирую Джонсона!» — написал Трамп у себя в твиттере.

По данным телевизионных компаний США, рейтинг НФЛ падает последние два года во многом из-за напряженных отношений с президентом, однако американский футбол по-прежнему остается одним из самых популярных и прибыльных видов спорта в стране.

К тому же позицию Каперника в этом споре поддержали не только известные спортсмены, но и различные общественные деятели. Так, например, певец Стиви Уандер во время одного из своих концертов в Нью-Йорке встал на колени, отметив, что делает это во благо Америки.

А баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри заявил, что спортсмены используют все возможности, чтобы привлечь внимание к имеющимся проблемам в отношении людей разных цветов и национальностей. После этого выпада Белый дом отозвал приглашение баскетбольной команде на торжественный ужин в честь празднования победы в финале НБА 2017 года.

«Приглашение в Белый дом — это огромная честь для команды-чемпиона. Стивен Карри сомневается, поэтому приглашение отозвано», — написал Трамп.

Судя по реакции игроков и болельщиков клуба «Филадельфия Иглз», итоговое решение администрации Трампа никого не расстроило. Однако нельзя не отметить, что президент, всегда подчеркивавший свою любовь к спорту, пользуется все меньшей популярностью в спортивных кругах.

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