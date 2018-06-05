«Результат матча с Турцией важен именно для болельщиков»

— Чего ждете от сегодняшнего матча сборной России против Турции?

Евгений Бушманов: Я жду более качественной игры, чем в поединке против национальной команды Австрии (0:1 — «Газета.Ru»).

Реклама

Дмитрий Хомуха: Жду положительного результата. Хотелось бы, чтобы команда одержала победу. Это станет хорошим эмоциональным зарядом перед чемпионатом мира по футболу.

— Что скажете про команду-соперника, которой руководит экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу?

Е.Б.: Ничего особенного про команду Турции сказать не могу. Это нормальный соперник, европейская сборная.

Для наших игроков сейчас не так важен уровень оппонента или его похожесть на Саудовскую Аравию.

В первую очередь важно показать качественную игру. А соперник для этого у нас нормальный.

Д.Х.: Согласно договоренности, которая была с командой Турции, это ответный матч товарищеского противостояния сборных. Первую игру мы провели на выезде, а теперь должны принимать Турцию здесь. Поэтому, выбор соперника был невелик.

— Сборная России проиграла три матча подряд. Насколько важно прервать эту серию в игре с Турцией? Или все же результат товарищеских матчей имеет второстепенное значение?

Е.Б.: Результат важен всегда и в любой игре. Однако я согласен с тем, что в товарищеских матчах счет не на первом плане. Для нас важнее всего качество игры. А результат важен будет уже на чемпионате мира.

Однако результат матча с Турцией очень важен для болельщиков. Потому что в последнее время на нашу команду оказывается большое давление. И с этой точки зрения победа очень важна.

С чем связано такое давление? Возможно с тем, что этот чемпионат мира домашний.

Д.Х.: Результаты таких матчей имеют значение только с точки зрения психологии. И никаких турнирных задач в них не стояло. Игры нужны были для того, чтобы проверить кандидатов в сборную России и наиграть состав.

— Как относитесь к итоговой заявке сборной России? Согласны со списком 23-х игроков?

Е.Б.: Если не считать тех, кто выбыл из-за травм, то, наверное, данный состав оптимален. Эти игроки хорошо себя проявили в последнее время.

Д.Х.: Тренерский штаб анализирует ситуацию и находится внутри команды. И мы очень многого не знаем из того, что там происходит. Насколько удачен этот состав, покажет сам чемпионат мира. Оценивать нынешние решения Черчесова мне не позволяет корпоративная этика. Поэтому критиковать команду я не буду.

— В состав не попали и очень сильного из-за этого переживали сразу два натурализованных игрока — Константин Рауш и Роман Нойштедтер. Есть ли этом какая-то закономерность?

Е.Б.: То, что они переживали — это нормально. Игроки всегда тяжело относятся к непопаданию на чемпионат мира. Тем более на домашний мундиаль.

Закономерности никакой нет. Тренер просто смотрит на текущее состояние игроков, кто больше подходит для команды на данный момент, того и оставляют.

Д.Х.: Как нам объяснили, у Рауша были определенные проблемы со здоровьем, а Нойштедтер не показал должного уровня в матчах за национальную команду. Поэтому, большой разницы между ними и другими кандидатами я не увидел.

— Станислав Черчесов перед матчем заявил, что точно будет работать со сборной России после чемпионата мира. Как относитесь к такой уверенности специалиста? Не считаете ли ее чрезмерной?

Е.Б.: Я думаю, что это был посыл в первую очередь для команды.

Черчесов хотел показать игроками, что все идет своим чередом, так, как запланировал тренерский штаб. Важно, чтобы футболисты понимали, что тренер спокоен и знает, что делает.

Д.Х.: Только чемпионат мира покажет, останется Черчесов работать или нет. В случае неудачного результата вопрос с ним будет решен. Контракт специалиста заканчивается и его продление напрямую зависит от выступления команды. Какой результат я считают неудачным? Невыход из группы.

Критика сборной России связана прежде всего с тем, что нынешний чемпионат мира проходит в России. Тренерский штаб должен быть готов к тому, что после неудачных результатов будет критика.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».