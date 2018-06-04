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«Это позор! Уильямс испугалась проиграть Шараповой»

Лучший тренера России по теннису раскритиковал Уильямс

Обладатель звания лучшего тренера России по теннису Виктор Янчук в интервью «Газете.Ru» резко раскритиковал американку Серену Уильямс за решение сняться с Открытого чемпионата Франции, а также оценил шансы россиянок Марии Шараповой и Дарьи Касаткиной в четвертьфинальных матчах «Ролан Гаррос».

— Какие эмоции у вас вызвало решение американки Серены Уильямс сняться с «Ролан Гаррос» перед самым началом матча с Марией Шараповой?

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— Выступлю не только как тренер, но и как гражданин. Это позор! Очевидно, что в основе лежит опасение проигрыша и связанные с ним неприятные эмоции и резонанс.

Конкретной травмы у Серены нет. Все было в порядке. Однако как только появилась угроза проигрыша, американка раз, и в кусты!

Глядя на Уильямс, можно сказать, что наступают черные времена в женском теннисе,

с точки зрения дисциплины и порядка. Если у нее болят мышцы, то что она делала на протяжении первых трех кругов?

— Почему американка решила отказываться от матча буквально за несколько минут до начала? Видите ли вы в этом какой-то злой умысел?

— Вряд ли. Видимо, данное решение далось американке нелегко.

Вообще, насколько я знаю, даже наш президент отправился в Париж во многом для того, чтобы посмотреть именно этот матч. Я имею в виду Шамиля Тарпищева (глава Федерации тенниса России — «Газета.Ru»).

В мире нашлось немало людей, которые хотели бы посмотреть этот матч, а она видите ли снялась. Ну так проиграй в честной борьбе! Покажи, что можешь! Ведь ты записалась, ты в сетке! А Серена прошла три круга и заняла место другой спортсменки в матче с Шараповой.

— Как думаете, если бы соперницей Уильямс была не Шарапова, американка бы приняла такое же решение?

— Думаю, что нет. Вышла бы и сыграла.

— Как оцените шансы Марии в матче 1/4 финала с третьей ракеткой мира Гарбинье Мугурусой?

— Шансы примерно равные. Спортсменки примерно одного уровня, хотя у Шараповой есть некоторое преимущество. У нашей теннисистки мощнее удар слева, иногда неплохо идет подача.

Последний матч показал, что Мария находится в прекрасной форме. Если наша спортсменка не будет бороться сама с собой внутри, обойдется без большого числа невынужденных ошибок, то у нее будут хорошие шансы достойно сыграть с Мугурусой.

— У России впервые за два года сыграют две теннисистки в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Ожидали успеха Дарьи Касаткиной в матче со второй ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки?

— В этом году Дарья добралась до финала на турнире в американском Индиан-Уэллсе, где проиграла японке Наоми Осаке. Эти соревнования очень крутые, а выход в решающую стадию — показатель высокого уровня спортсмена.

Россиянка сделала заявку на то, чтобы бороться за высокие места на абсолютно всех турнирах и со всеми соперницами.

Для нее не осталось недосягаемых высот. 21-летняя Касаткина больше не девочка для битья.

О ее игре положительно отзывались многие профессиональные теннисисты. С ней уже считались, а теперь будут считаться еще больше. Она реально играет. И ее победа над Возняцки была достойной. Вторая ракетка мира ничего не смогла противопоставить Дарье.

У Касаткиной прослеживалось хорошее понимание игры и внезапные острые атаки. Пусть они были нечастыми, но зато всегда по делу. И это принесло россиянке успех.

— Будет ли Дарья фаворитом матча за выход в полуфинал против американки Слоан Стивенс?

— Шансы соперниц 50 на 50. Однако я думаю, что наша спортсменка более стабильна, хорошо удерживает мяч и может иногда остро «взрывать» игру сильными ударами. У Касаткиной есть шанс. Она — очень интересный игрок, который просто так проиграть не может. Ждем интересный поединок. Но предугадать результат трудно.

Матч Дарьи Касаткиной против американки Слоан Стивенс пройдет 5 июня. Примерное начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Мария Шарапова проведет поединок против испанки Гарбинье Мугурусы на следующий день. Спортсменки должны выйти на корт около 12.00 по Москве. «Газета.Ru» проведет текстовые онлайн-трансляции обеих встреч.

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