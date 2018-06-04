«Стаховский отличался русофобией еще в 2014 году»

Украинский теннисист Сергей Стаховский извинился за слова в адрес «русскоязычных», о желании задушить которых он рассказал ранее в интервью.

«Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль»,

— написал Стаховский в твиттере.

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Напомним, что ранее спортсмен рассказал о появившемся у него в 2014 году предубеждении к гражданам России, включая спортсменов. Также украинец заявил, что хочет задушить человека, когда слышит русскую речь. Интересно, что рассказал он это, давая интервью на русском языке.

«У меня еще сразу есть предубеждение к русскоязычным — это так. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил. Шутка», —поведал Стаховский.

Естественно, столь резкая шутка осталась непонятой теннисным миром России. Первым комментарием отметился вице-президент федерации тенниса страны Евгений Кафельников, который сейчас находится в Париже, где в паре с Маратом Сафиным примет участие в ветеранском турнире »Ролан Гаррос».

«Насколько я знаю, у него даже у ребенка российский паспорт. Это же о чем-то говорит? Скорее всего, эти слова — неудачная шутка.

У меня до сих пор есть много украинских друзей. И я, честно говоря, поинтересуюсь у них, что они на этот счет думают. Как реагировать? Маразм крепчает, да», —сказал Кафельников.

Известный отечественный тренер Эдуард Давыденко, отец знаменитого в прошлом теннисиста Николая Давыденко, высказался еще резче, отметив, что для Стаховского подобные заявления – обычное дело.

«Мы не очень хорошо общаемся со Стаховским. Он такой русофобией отличился еще в 2014 году, причем это еще до присоединения Крыма было, — отметил Давыденко старший.

— А потом началась вся эта ситуация в Киеве, и он уже тогда с собой книги Бандеры возил. Так что у него уже тогда немножко с головой не все в порядке было».

«Принципиально ли мне обыгрывать россиян? Когда ты выходишь на корт, ты об этом не думаешь. Хотя в 2014 году, когда только все начиналось (события, которые привели к присоединению Крыма к России. — «Газета.Ru»), у меня на подсознательном уровне что-то срабатывало, я думаю», — рассказал Стаховский в том же интервью.

Напомним, что сейчас 32-летний украинский теннисист является 127-й ракеткой мира, и в 2018 году он уступил в первом круге квалификации Australian Open малоизвестному немцу Маттиасу Бахингеру.

В основную сетку турниров АТР в текущем сезоне Стаховский пробился только однажды, когда в Марселе обыграл в квалификации того же Бахингера, затем во втором квалификационном раунде уступил словаку Норберту Гомбосу, но прошел в 1/16 финала как «лаки лузер».

Впрочем, там Стаховский в двух партиях уступил люксембуржцу Жилю Мюллеру, входящему в топ-30, — 5:7, 3:6.

На счету Стаховского за его профессиональную карьеру четыре выигранных одиночных, три парных титула и $4,5 млн заработанных призовых. Лучшим достижением украинца по итогам года является 46 место в рейтинге АТР, на котором он закончил сезон-2010.

Интересно, что Стаховский семь лет назад женился на гражданке России по имени Анфиса, а в 2014 и 2015 годах у них родились дочь Таисия и сын Никифор соответственно.

Реагируя на высказывание украинского теннисиста, российские СМИ связались с комментатором Дмитрием Губерниевым, известным своей патриотической риторикой.

«А я-то тут причем? Я не комментирую высказывания идиотов»,

— коротко ответил корреспонденту Nation News Губерниев.

За свою карьеру Стаховский неоднократно встречался с российскими теннисистами, но имеет не самые приятные цифры в личном балансе поединков.

Так, в четырех встречах с Николаем Давыденко Стаховский одержал только одну победу. По разу выиграл и проиграл он в дуэлях с Маратом Сафиным, причем обе состоялись на турнире в Санкт-Петербурге – в 2008 и 2009 годах.

Чаще всего Стаховский встречался с Михаилом Южным, но из шести матчей сумел победить лишь в одном в 2010 году в Дохе, после чего уступил сопернику четырежды кряду. С молодыми теннисистами новой российской волны, как Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев, заметно сдавший в последние годы украинец не играл.

Самым известным выигранным матчем украинца остается поединок 1/32 финала на «Уимблдоне» в 2003 году, в котором он одолел самого швейцарца Роджероа Федерера — 6:7 (5-7), 7:6 (7-5), 7:5, 7:6 (7-5).

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