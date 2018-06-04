Овечкин и Кузнецов идут за Кубком Стэнли

Овечкин как Криштиану

Этот сезон совершенно особенный для Александра Овечкина. Два последних сезона обернулись для его команды уже привычными, но очень обидными поражениями от «Питтсбург Пингвинз» во втором раунде.

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Обидными они были в первую очередь потому, что оба раза «Вашингтон» по игре ни в чем не уступал своему самому принципиальному сопернику. Все решали нюансы: победный опыт, уверенность в себе, игра спецбригад, везение, принимавшие на себя ключевые броски Овечкина черенки клюшек голкиперов «Пенс» Мэтта Мюррея и Марк-Андре Флери…

Здесь надо сразу оговориться, что «Питтсбург» свои Кубки Стэнли завоевывал по делу, но в данном случае повествование не о команде Сидни Кросби и Евгения Малкина. Если смотреть на все с позиции «Кэпс», то их ощущение несправедливости вполне понятно.

Однако важно было понимать и еще одну вещь: просто быть сильной (возможно, самой сильной по составу) командой недостаточно. Парни Барри Троца играли по накатанной в свой хоккей, стараясь показывать его лучшие образцы и… по-прежнему, как при Брюсе Будро, не могли пройти второй раунд…

Капитан, которому пошел 33-й год, это прекрасно понимал, и потому Ови изменил летом свой подход. По сути, примером для неоднозначно лучшего хоккеиста планеты стал неоднозначно лучший футболист мира.

Португалец Криштиану Роналду, погодка Овечкина, чтобы сохранить свое футбольное долголетие, сбросил несколько килограммов мышечной массы. Александр пошел тем же путем и тоже похудел на три килограмма летом.

Изменив подготовку, Овечкин заметно добавил. Капитан «Вашингтона» стал значительно мобильнее на льду, заставив поутихнуть разговоры о том, что он забивает только из «офиса» (левого круга вбрасывания).

Изменения легко проследить статистически: Овечкин выдал свой лучший по результативности чемпионат с сезона-2009/10 – своего последнего на данный момент со 100+ очков.

В этой регулярке на счету Александра 87 (49+38) баллов, причем он увеличил показатели за счет передач, а не результативных бросков (в том числе в большинстве). На счету капитана три шайбы в овертаймах, всего семь победных голов, а еще он стал значительно реже удаляться – только однажды Овечкин зработал меньше 32 штрафных минут, полученных в этом сезоне.

Новая ментальность

Но только плей-офф дает нам ответ о том, насколько и как изменился капитан «Вашингтона». В этом году Овечкин действительно живет Кубком Стэнли, словно он поставил на его выигрыш если не жизнь, то все свое состояние.

На самом деле это в какой-то мере действительно так, ведь совсем не факт, что эти «Кэпиталз» получат подобный шанс на заветный титул еще хотя бы раз – многие звезды команды, включая главную, все-таки неизбежно стареют.

Мало самому гореть идеей, российскому капитану удалось по-настоящему заразить таким же энтузиазмом партнеров. Причем Ови продолжает делать это в каждом матче, и не только раздавая мотивирующие интервью.

Совершенно неподдельные эмоции Александра на льду и на скамейке запасных стали главным хитом текущего плей-офф.

А еще он носится по льду, как никогда в жизни, хитует все, что движется в пределах досягаемости, дорабатывает в оборону, раздает и атакует сам, причем последнее делает до неприличия разнообразно.

Плей-офф-2018 уже рекордный для россиянина по играм (22) и очкам, которых Александр настрелял уже 25 (14+11). На его счету полезность +6, 5+5 в большинстве, две победные шайбы и множество важнейших. Как, например, открывший счет в начале второго периода в третьем поединке гол в падении.

Кузнецов как Джордан

Если «Вашингтон» наконец выиграет свой долгожданный первый в истории клуба Кубок Стэнли, то отобрать у Овечкина «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф) может только один человек.

Речь, конечно же, об одноклубнике, соотечественнике и партнере по звену – Евгении Кузнецове. 92-й номер уже давно примерил на себя роль «фантазиста» в команде, но в этом году он не просто творит на льду магию временами, а тащит на себе команду не хуже капитана.

Кузнецов уже установил клубный рекорд по результативной серии в Кубке Стэнли, набрав очки в одиннадцати встречах подряд (6+10), причем остановила эту серию только травма руки, полученная в первом периоде второго матча серии после силового приема Брэйдена Макнэбба.

Из-за нее Евгений провел в том поединке только пять минут, но затем вышел на лед в третьем поединке, несмотря на повреждение, отдал в нем голевую передачу, забросил сам (исполнив фирменное «летающее» празднование), причем этот гол стал победным.

А очков Кузнецов мог набрать в три раза больше, если бы партнеры (в том числе бросивший в первой смене по пустым воротам в перекладину Овечкин) использовали свои верные шансы, созданные Евгением.

«Майкл Джордан провел свой лучший матч, когда чувствовал себя плохо. Он набрал 53 очка», – ухмыляясь, сказал Кузя после матча журналистам. И в этом весь центральный нападающий первого звена «столичных».

Немного статистики

Кампания «Вегас Голден Найтс», созданного и собранного только прошлым летом, уже стала настоящим сказочным сюжетом для потенциального фильма-блокбастера.

«Золотые рыцари» свежи и очень хороши во всех смыслах, про них можно много чего рассказать, что не оставит равнодушным, и все-таки душещипательных историй про «Вашингтон» куда больше.

И дело здесь далеко не в «эре Овечкина», все куда глобальнее: за свою историю «Кэпиталз» только один раз играли в финале Кубка Стэнли. Это было 20 лет назад, и тогда «столичные» с Петером Бондрой уступили «Детройт Ред Уингз» в четырех матчах без вариантов.

Команды из столицы США в четырех ведущих североамериканских лигах (НХЛ, НБА, НФЛ и МЛБ) не выходили в финал как раз с того самого неудачного финала против русской пятерки «красных крыльев».

Овечкин и Кузнецов стали первой с 2009 года парой форвардов одной команды, в которой каждый забросил не менее 12-ти шайб в плей-офф. У Овечкина сейчас 14 голов, Кузнецов отличился 12 раз, а тогда Сидни Кросби и Евгений Малкин отличились 15 и 14 раз соответственно.

Наконец Барри Троц – суровый наставник «Кэпиталз» – уже 30 лет живет и работает со сломанными шейными позвонками, из-за чего визуально у него отсутствует шея. И, постоянно глотая обезболивающие и все равно морщась от спазмов, Троц из года в год идет к своему первому Кубку Стэнли.

Именно его система игры привела «Кэпс» туда, где клуб еще никогда не был – в двух шагах от трофея.

Возможно, ключевой станет четвертая встреча серии, которая начнется в столице в ночь на 5 июня в 3.00 по московскому времени.

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