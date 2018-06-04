«Внешность Шараповой не смутила меня»: Серена готовится к битве

Касаткина требует продолжения сета

21-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина стремительно приближается к двум своим главным целям, озвученным в прошлом году, — войти в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и выиграть турнир «Большого шлема».

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В табели о рангах спортсменка уже 14-я, а на одном из четырех «мэйджоров» — Открытом чемпионате Франции — она добралась до 1/8 финала, причем прямо сейчас ведет в нем по сетам (1-0) у второй ракетки мира Каролин Возняцки.

Сделать такой необыкновенный стоп-кадр при счете 1-0 нам удалось из-за раннего наступления романтичных парижских сумерек: Касаткина не доиграла с датчанкой из-за темноты.

Встречу остановили по прошествии 1 часа и 40 минут. За это время посетители центрального корта имени Филиппа Шатрие увидели фантастический камбэк россиянки в первой партии со счета 3:5, когда Возняцки уже подавала на сет, последующую победу Дарьи на тай-брейке, и 20 минут второго сета, в котором каждая из соперниц взяла по три гейма.

К тому моменту уже начало изрядно темнеть, и Возняцки подошла к судье, чтобы попросить о переносе встречи. Поначалу супервайзеры постановили продолжить игру, однако вскоре согласились со спортсменкой и перенесли матч на следующий день. Таким образом, счет застыл на цифрах 7:6 (7:5), 3:3.

Стоит отметить, что в личных встречах Возняцки пока уступает Касаткиной (1-2), несмотря на статус фаворита: в этом году россиянка дважды одержала верх над этой соперницей на покрытии хард, которое датчанка любит больше, чем грунт.

Так что шансы у Дарьи вполне неплохие, учитывая то, как уверенно она играет в своей первой 1/8 финала »Ролан Гаррос» в карьере. Главное, чтобы перенос встречи не сбил россиянку с правильного настроя.

Обидчик Франции Хачанов отправился домой

Карен Хачанов, который в третьем круге «Ролан Гаррос» расстроил миллионы французов, выбив первую ракетку этой страны Люку Пуйе, сам покинул турнир в следующем раунде.

Капризная сетка привела россиянина на третью ракетку мира — немца с русскими корнями Александра Зверева.

Очевидно, что фаворитом этой встречи Хачанов не являлся, однако он выдал, пожалуй, свой лучший матч в сезоне и имел реальные шансы стать победителем противостояния.

Россиянин на характере взял первый сет, сделав брейк в решающий момент партии. Второй сет Хачанов проиграл в упорной борьбе на тай-брейке, когда чаша весов могла качнуться как в одну, так и в другую сторону.

В третьей партии Карен собрался и снова вышел вперед в матче, задавив соперника агрессивными ударами, причем многие из них шли по линии — у россиянина просто стальные нервы.

В следующем сете теннисист мог все решать: долгое время соперники обменивались взятыми геймами, сохраняя равный счет, при этом у Хачанова появлялось немало шансов выйти вперед, но он упускал их один за другим.

Такие неудачи в конце концов подкосили отечественного теннисиста, и Карен позволил Звереву забрать партию. Дальше все было предсказуемо: немец вдохновился внезапным успехом и задавил соперника в пятом сете, одержав итоговую победу — 4:6, 7:6, 2:6, 6:3, 6:3.

В любом случае второе появление Хачанова в 1/8 финала «Ролан Гаррос» можно считать успешным: он показал гораздо более зрелую игру, чем в прошлом году, когда довольно быстро уступил Энди Маррею в трех сетах — 3:6, 4:6, 4:6.

Что же касается 20-летнего Зверева, то он впервые в своей карьере пробил потолок 1/8 и попал в четвертьфинал «мэйджора».

Станет ли это серьезным шагом к тому, чтобы избавиться от негласной репутации неудачника «Большого шлема»? Узнаем уже в матче следующего раунда, в котором немец встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Шарапова и Уильямс — дерби экс-первых ракеток мира

Несмотря на все перипетии вокруг матча Касаткиной и Возняцки и натужного выхода Зверева в следующий раунд, самой главной новостью «Ролан Гаррос» на данный момент является, безусловно, встреча Марии Шараповой и Серены Уильямс. В последний раз эти теннисистки стояли по разные стороны корта в январе 2016 года на Открытом чемпионате Австралии.

Тогда россиянка проиграла свой извечной сопернице в 19-й раз, начиная с 2004 года, и вскоре сдала положительную пробу на мельдоний, что выбило ее из тенниса до весны 2017 года.

Когда Шарапова вернулась и начала постепенно набирать форму, исчезла уже Серена, но по более приятным причинам: она вышла замуж и родила ребенка. В данный момент американка занимает только 453-е место в рейтинге WTА и до недавнего времени выступала на турнирах просто катастрофически, постоянно жалуясь на сложности с возвращением прежних кондиций.

Перед «Ролан Гаррос» Уильямс специально пропустила несколько грунтовых турниров, чтобы поберечь силы и целенаправленно подготовиться к парижскому «мэйджору». Можно сказать, что пока такая тактика себя полностью оправдывает: Серена выбила из турнира Кристину Плишкову (72), Эшли Барти (19) и Юлию Гергес (11).

Шарапова же подходила к Открытому чемпионату Франции постепенно, улучшая свои выступления от турнира к турниру.

В Мадриде она дошла до 1/4 финала, в Риме — до 1/2, а на «Ролан Гаррос» уже расправилась с шестым номером мирового рейтинга Каролиной Плишковой и 21-летней перспективной хорваткой Донной Векич.

Обе экс-первые ракетки мира к очной встрече набрали неплохие кондиции, так что зрителей ожидает очень упорный матч.

Перед встречей Серена подогрела интерес к игре еще больше, ответив на несколько провокационных вопросов о Шараповой и, в частности, обвинив ее в выдумывании фактов в автобиографии.

Встречались и довольно забавные вопросы: например, один из журналистов поинтересовался мнением Уильямс о словах Дональда Трампа, который предположил, что модельная внешность Шараповой смутила американку и сбила ее с толку,

когда та проиграла 17-летней россиянке в финале Уимблдона-2004.

«Честно говоря, у меня нет мыслей по этому поводу. Не могу сказать, что меня когда-либо кто-то смущал. Вот и все», — цитирует Уильямс Washington Post.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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