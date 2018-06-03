Проблема в груди: Уильямс отказалась играть с Шараповой

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На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Увидимся завтра. 5 июня Мария Шарапова и Дарья Касаткина проведут свои четвертьфиналы. До новых встреч!
Также 36-летняя американка отметила, что продолжит выступать на турнирах.
«Утешает то, что я набираю форму. Это был мой первый «Шлем» после возвращения, я сыграла очень хорошо и при этом чувствую, что дальше буду только прибавлять.
Дальше будут турниры на моих любимых покрытиях, и я надеюсь восстановиться и все их сыграть», — сказала Уильямс.
Для Уильямс этот турнир был первым серьезным после декрета. 1 сентября 2017 года спортсменка родила дочь Алексис. Эксперты отмечают, что американке не следовало играть на два фронта. Выступления в парном разряде отняли у нее много сил.
Уильямс опубликовала пост в инстаграме, где поблагодарила своих болельщиков за поддержку.
Сегодня Дарья Касаткина обыграла вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки. Таким образом, у России впервые с 2016 будут две представительницы в четвертьфинале турнира «Большого шлема».
Что теперь ждет Шарапову дальше? В 1/4 финала Мария сыграет либо с украинкой Лесей Цуренко, либо с чемпионкой «Ролан Гаррос»-2016 испанкой Гарбинье Мугурусой.
Неудачи Серены в Париже начались еще вчера, когда она вместе с сестрой Винус проиграла в матче за выход в четвертьфинал турнира в парном разряде. Американки уступили дуэту Андрея Клепач (Словения)/Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания) со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 0:6. Во время третьей парии у Серены начались проблемы с мышцами. Скорость ее подачи снизилась почти в два раза.
Тем временем, в твиттере «Ролан Гаррос» появилось официальное подтверждение отказа Уильмс. Нам остается только поздравить Марию с выходом в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции!
«Завтра я еще буду в Париже, посоветуюсь врачами, после чего решу, что буду делать дальше», — ответила Уильямс на вопрос о своих планах.
«Мне нравится играть с Марией. Ради таких я вообще занимаюсь теннисом. Конечно, я очень разочарована, но я дала себе слово, что если я не буду готова хотя бы на 50%, то не буду выходить на корт», — призналась Уильямс.
По личным встречам Уильмс опережала Шарапову со счетом 19-2. Причем 18 последних очных встреч завершились победами американки. Для нашей спортсменки это самый неудобный соперник.
«К сожалению, у меня возникли некие проблемы с грудной мышцей. Сейчас я просто не могу вводить мяч в игру. На самом деле, сложно играть, когда ты просто физически не можешь подавать», — объяснила Уильямс свое решение не играть с Марией.
За несколько минут до официального выхода на корт американская теннисистка собрала специальную пресс-конференцию, на которой объяснит журналистами причины отказа от матча с Шараповой.
Вот это новости! Похоже, Уильмс отказывает от сегодняшнего матча. Мы следим за развитием событий.
Встреча начнется после 15.30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на матче 1/8 финала «Ролан Гаррос». Россиянка Мария Шарапова встретится с американкой Сереной Уильямс.