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Теннис / «Ролан Гаррос». 1/8 финала
15:30
Мария Шарапова (Россия) — Серена Уильямс (США)
Отказ Уильямс
закончен
Теннис
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Проблема в груди: Уильямс отказалась играть с Шараповой

Онлайн матча Мария Шарапова — Серена Уильямс на «Ролан Гаррос»

Американка Серена Уильямс из-за проблем с мышцей груди отказалась от матча с россиянкой Марией Шараповой в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису и снялась в турнира. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию событий.
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17:20

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Увидимся завтра. 5 июня Мария Шарапова и Дарья Касаткина проведут свои четвертьфиналы. До новых встреч!

17:15

Также 36-летняя американка отметила, что продолжит выступать на турнирах.

«Утешает то, что я набираю форму. Это был мой первый «Шлем» после возвращения, я сыграла очень хорошо и при этом чувствую, что дальше буду только прибавлять.

Дальше будут турниры на моих любимых покрытиях, и я надеюсь восстановиться и все их сыграть», — сказала Уильямс.

17:10

Для Уильямс этот турнир был первым серьезным после декрета. 1 сентября 2017 года спортсменка родила дочь Алексис. Эксперты отмечают, что американке не следовало играть на два фронта. Выступления в парном разряде отняли у нее много сил.

17:05

Уильямс опубликовала пост в инстаграме, где поблагодарила своих болельщиков за поддержку.

17:00

Сегодня Дарья Касаткина обыграла вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки. Таким образом, у России впервые с 2016 будут две представительницы в четвертьфинале турнира «Большого шлема».

16:57

Что теперь ждет Шарапову дальше? В 1/4 финала Мария сыграет либо с украинкой Лесей Цуренко, либо с чемпионкой «Ролан Гаррос»-2016 испанкой Гарбинье Мугурусой.

16:53

Неудачи Серены в Париже начались еще вчера, когда она вместе с сестрой Винус проиграла в матче за выход в четвертьфинал турнира в парном разряде. Американки уступили дуэту Андрея Клепач (Словения)/Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания) со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 0:6. Во время третьей парии у Серены начались проблемы с мышцами. Скорость ее подачи снизилась почти в два раза.

16:50

Тем временем, в твиттере «Ролан Гаррос» появилось официальное подтверждение отказа Уильмс. Нам остается только поздравить Марию с выходом в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции!

16:48

«Завтра я еще буду в Париже, посоветуюсь врачами, после чего решу, что буду делать дальше», — ответила Уильямс на вопрос о своих планах.

16:45

«Мне нравится играть с Марией. Ради таких я вообще занимаюсь теннисом. Конечно, я очень разочарована, но я дала себе слово, что если я не буду готова хотя бы на 50%, то не буду выходить на корт», — призналась Уильямс.

16:43

По личным встречам Уильмс опережала Шарапову со счетом 19-2. Причем 18 последних очных встреч завершились победами американки. Для нашей спортсменки это самый неудобный соперник.

16:40

«К сожалению, у меня возникли некие проблемы с грудной мышцей. Сейчас я просто не могу вводить мяч в игру. На самом деле, сложно играть, когда ты просто физически не можешь подавать», — объяснила Уильямс свое решение не играть с Марией.

16:35

За несколько минут до официального выхода на корт американская теннисистка собрала специальную пресс-конференцию, на которой объяснит журналистами причины отказа от матча с Шараповой.

16:30

Вот это новости! Похоже, Уильмс отказывает от сегодняшнего матча. Мы следим за развитием событий.

10:05

Встреча начнется после 15.30 по московскому времени.

10:00

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на матче 1/8 финала «Ролан Гаррос». Россиянка Мария Шарапова встретится с американкой Сереной Уильямс.