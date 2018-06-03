Проблема в груди: Уильямс отказалась играть с Шараповой

Также 36-летняя американка отметила, что продолжит выступать на турнирах.

«Утешает то, что я набираю форму. Это был мой первый «Шлем» после возвращения, я сыграла очень хорошо и при этом чувствую, что дальше буду только прибавлять.

Дальше будут турниры на моих любимых покрытиях, и я надеюсь восстановиться и все их сыграть», — сказала Уильямс.