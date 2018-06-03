Шанс для Месси и бразильский реванш: все фавориты ЧМ-2018

В финальной части чемпионата мира по футболу — 2018 примут участие 32 сборные. Турнир скоротечный, произойти здесь может всякое. Болельщики, букмекеры и специалисты дают разные прогнозы на исход мундиаля. И только эти пять сборных в роли главных претендентов на победу называют почти все.

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Бразилия. Отыграться после домашнего позора

Они всегда фавориты. Если родиной футбола принято считать Англию, то родиной футбольной души можно смело называть Бразилию. Именно в этой стране игра с мячом возведена в роль национальной религии, а сборная является самой титулованной на планете.

На счету бразильских футболистов пять побед на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002). Кроме того, это единственная команда, участвовавшая во всех мундиалях.

На домашнем чемпионате в 2014 году бразильцы потерпели свое самое позорное поражение в истории. В полуфинале «пентакампеоны» были раздавлены сборной Германии. Встреча завершилась со счетом 1:7 — неслыханный разгром для 1/2 финала. Местные болельщики вряд могут вспомнить тот унизительный матч без содрогания.

В этом цикле бразильцы полны решимости взять реванш. Желто-зеленые уничтожили всех соперников по южноамериканскому отбору и быстрее всех в мире вышли на мундиаль, не считая автоматически получившей путевку России. Бразильцы могли бронировать гостиницу и паковать чемоданы еще с марта 2017 года.

Как и всегда, нынешний состав «пентакампионов» отличается обилием звездных игроков. Здесь и чемпионы Англии в составе «Манчестер Сити»: вратарь Эдерсон, защитник Данило, хавбек Фернандиньо и форвард Габриэл Жезус. Полузащитники Паулиньо и Филипе Коутиньо выступают за «Барселону», защитник Марсело и хавбек Каземиро — за мадридский «Реал».

Но главная звезда нынешнего состава — Неймар. Форвард «ПСЖ» 3 июня вышел на поле после долгого отсутствия.

Перенесший операцию из-за трещины пятой плюсневой кости игрок в последний раз играл 25 февраля. Произошедшее в матче со сборной Хорватии возвращение получилось удачным – вышедший на замену игрок поразил ворота соперника, а его команда победила со счетом 2:0.

На чемпионате мира соперниками бразильцев по группе станут сборные Швейцарии, Коста-Рики и Сербии, которые, скорее всего, будут бороться между собой за второе место в квартете.

Германия. Защитить титул и догнать Бразилию

Сумасшедшие качество игры и стабильность результатов — сборная Германии редко не добивается успехов на крупных турнирах. На четырех последних чемпионатах мира бундесманшафт непременно выигрывала медали. На мундиале-2014 в Бразилии награды были золотыми.

Германия стала лучшей командой квалификации чемпионата мира во всех зонах. Десять побед в десяти матчах. Больше стопроцентного результат не добивался никто.

Прежде всего, Германия мощна как команда. Лучшим доказательством этого факта является то, что у бундестим в десяти отборочных матчах мячи забивали 18 разных футболистов. Это что-то за гранью фантастики.

В рамках подготовки к чемпионату мира, сборная Германии выиграла Кубок конфедерации — 2017. Главный тренер Йоахим Лёв отправил в Россию дублирующий состав, однако и молодые футболисты сумели завоевать золотые медали. Это говорит о том, что в стране просто запредельное количество игроков высокого уровня.

Сборная Германии становилась чемпионом мира четыре раза – в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах. Золото российского мундиаля поможет немцам догнать бразильцев в сборе за звание самой титулованной команды мира.

Дружина Лёва на российских полях сыграет в одной группе с Мексикой, Швецией и Кореей.

Франция. Золотое поколение

На сегодняшний день это чуть ли не самая звездная команда планеты.

В нынешнем составе «трехцветных» присутствуют четыре футболиста «ПСЖ», три игрока из «Барселоны», по два из «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед», есть в команде и по представителю «Ювентуса», «Реала» и «Арсенала».

Главной звездой «трехцветных» является нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн. 27-летний форвард привел свою команду к финалу Лиги чемпионов в 2016 году и победе в Лиге Европы в 2018-м.

Вместе с Гризманном на предстоящем мировом первенстве планирует зажечь и Килиан Мбаппе. 19-летний нападающий в прошлом сезоне буквально втащил «Монако» в полуфинал Лиги чемпионов, а в этом прекрасно адаптировался в стане сильнейшей команды Франции — «ПСЖ».

Килиан отличается от большинства молодых звезд своей скромностью. Нападающий даже говорил о том, что сборная Франции не является фаворитом чемпионата мира.

Слова Мбаппе опровергает мощная атака «трехцветных», которую представляют Оливье Жиру из «Челси», Антони Марсьяль из «МЮ», Усман Дембеле из «Барселоны» и восходящая звезда марсельского «Олимпика» Флориан Товен.

Центр поля французов выглядит просто устрашающе. Тут и Н'Голо Канте («Челси»), и Поль Погба («Манчестер Юнайтед») и Блез Матюиди из «Ювентуса».

Основу французской обороны составляют Самюэль Умтити и Рафаэль Варан из «Барселоны», опытный игрок «Арсенала» Лоран Косельни, Рафаэль Варан из «Реала» и футболист «Монако» Джибриль Сидибе.

Место во французских воротах застолблено за представителем «Тоттэнхема» Уго Льорисом, который также выполняет функции капитана команды.

В отборочном турнире сборная Франции обошла Швецию и Голландию, оставив последних без чемпионата мира. Не помешали «трехцветным» занять первое место с четырехочковым отрывом даже ничейные результаты с Белоруссией и Люксембургом.

В России сборная Франции сыграет в одной группе с Данией, Перу и Австралией.

Испания. Сборная из лучших клубов мира

14 из 15-ти последних еврокубков выиграли испанские клубы. Не считать национальную команду этой страны фаворитом чемпионата мира — просто преступление.

На рубеже первого и второго десятилетий XXI века испанские футболисты были лучшими на планете. «Красная фурия» выигрывала три крупных турнира подряд — два чемпионата Европы (2008, 2012) и один мундиаль (2010).

На предыдущем планетарном форуме испанцы провалились, вылетев на стадии группового этапа. На этот раз «красная фурия» вряд ли повторит ту ошибку. Коллектив попал в один квартет с Португалией, Ираном и Марокко. Эту группу сразу же окрестили самой предсказуемой на турнире.

Нынешняя сборная Испании почти полностью состоит из представителей ведущих клубов страны — «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». Среди немногочисленных легионеров голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, защитники «Челси» и «Арсенала» Сесар Аспиликуэта и Начо Монреаль, а также игроки средней линии — «баварец» Тьяго Алкантара и Давид Сильва из «Манчестер Сити».

Крепкий испанский состав, закаленный победами на европейских полях, наверняка станет одной из главных ударных сил предстоящего чемпионата мира. Особые опасения вызывает то, что в 1/8 финала с большой долей вероятности соперниками «фурии» станут футболисты сборной России.

Аргентина. Момент истины для Месси

Четыре года назад эта команда остановилась в шаге от мечты — сборная Аргентины выиграла серебро чемпионата мира, проиграв Германии в дополнительное время (0:1).

На этом мундиале ведомая Лионелем Месси команда планирует сделать последний шаг к третьему золоту в истории страны.

Два года назад главный конкурент форварда «Барселоны» в споре за звание лучшего игрока мира португалец Криштиану Роналду добился со своей сборной победы на чемпионате Европы. Теперь настал черед Месси.

Во время следующего чемпионата мира аргентинскому лидеру будет уже 34 года. Удержать форму на столь высоком уровне в этом возрасте невероятно сложно. Поэтому, здесь вполне применимо правило «сейчас или никогда».

Кроме Месси ударной силой сборной Аргентины станут форварды «Ювенутса» Гонсало Игуаин и Паоло Дибала, а также хавбек «ПСЖ» Анхель Ди Мария.

Сборная Аргентины попала в одну группу к командам Исландии, Хорватии и Нигерии. Такой набор соперников выглядит более опасным, чем у других фаворитов чемпионата мира.

Кто еще?

Среди тех, кто может вмешаться в борьбу за золотые медали, значатся национальные команды Бельгии, Англии, Уругвая и Португалии. Однако стоит признать, что партнеры по сборной у Роналду все же слабее, чем у Месси. Вряд ли действующим чемпионам Европы удастся повторить свое французское чудо двухлетней давности.

Достаточно сбалансированными коллективами с большим числом игроков хорошего европейского уровня являются национальные команды Колумбии и Хорватии. Эти сборные тоже могут навести шороху на чемпионате мира.

Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня матчем Россия — Саудовская Аравия. Обладатель золотых медалей мундиаля будет определен 15 июля на московском стадионе «Лужники».

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