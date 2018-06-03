Приходите осенью: российскому биатлону отказано в правах

3 июня в Австрии состоялось заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), на котором решалась судьба Союза биатлонистов России (СБР). В результате слушаний IBU отказался восстанавливать российскую организацию в статусе. Решение о возвращении прав СБР будет рассмотрено на конгрессе IBU, который пройдет в хорватском Порече с 5 по 9 сентября.

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«Исполком IBU обсудил ситуацию с Союзом биатлонистов России, признав избрание нового правления СБР. Исполком IBU с уважением относится к усилиям и новой структуре СБР. Однако решение о полном восстановлении СБР было передано на рассмотрение конгресса IBU 2018 года», — говорится в пресс-релизе IBU.

Данную ситуацию прокомментировал новоизбранный президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, который отказался принимать участие в заседании исполкома.

«Теоретически мы можем выдвигать свои кандидатуры на выборах в IBU, даже не имея голоса, и мы будем это делать. В противном случае мы лишимся вообще всех шансов.

Вопрос в другом — примут эту заявку, будут ли ее рассматривать. Я надеюсь, мы будем работать на позитиве, чтобы в сентябре восстановление все-таки произошло, да и до 7 июня времени хоть и немного, но есть», — цитирует главу СБР ТАСС.

История данной ситуации берет свое начало с декабря 2017 года, когда IBU принял решение ограничить российскую организацию в правах из-за обвинений в адрес спортсменов из России, которые были наказаны за нарушение антидопинговых правил.

В результате россиянам было запрещено выдвигать своих кандидатов на должность в руководстве IBU, а также Россия была лишена права голоса на конгрессе Международного союза.

7 июня истекает срок, когда кандидаты могут подать свои заявки. Несмотря на то, что IBU перенес заседание по поводу восстановления СБР в правах, Россия все равно подала заявку на выборы.

«Не все потеряно, в любом случае. Худшее, что может произойти, мы потеряем должность первого вице-президента IBU, которую занимает Виктор Майгуров.

Этот пост был за нами испокон веков, его занимали Александр Тихонов, Сергей Кущенко. Это будет большая потеря в плане имиджа, но это не повлияет на нашу работу на турнирах.

Да, мы потеряем рычаги в организации, но на данный момент наш биатлон переживает не самые лучшие времена», — подчеркнул Драчев.

При этом глава СБР заявил, что ситуация с выборами в IBU не является главной для России. По его словам, важнейшим фактором на данный момент считается количество биатлонистов, которые могут быть вызваны в состав национальной сборной.

«Важно, чтобы наша сборная не была ущемлена в количественном составе», — заключил Драчев.

Майгуров же, который помимо должности в IBU также занимает пост члена правления Союзом биатлонистов России, выразил обеспокоенность решением Международного союза перенести заседание.

«К сожалению, нам не удалось этот вопрос решить с первой попытки»,

— приводит слова Майгурова «РИА Новости».

Первый вице-президент IBU сообщил, что в исполкоме до сих пор уверены в том, что Россия имеет большие проблемы с антидопинговой системой.

«Дело в том, что не все члены IBU считают, что допинговая история в отношении России закончена, и, соответственно, не исключают ситуации, что могут быть названы еще какие-то имена. Но все надеются, что до конгресса IBU ситуация прояснится», — сказал он.

Именно ситуация с допингом, по словам Майгурова, явилась причиной, по которой Международный союз биатлонистов не восстановил российскую организацию в правах сегодня.

Для решения в пользу СБР на конгрессе необходимо получить большинство положительных голосов.

«Как только статус СБР будет восстановлен, мы подадим заявки на те или иные позиции в IBU уже на предстоящем конгрессе», — заявил член правления СБР.

Для полного восстановления членства СБР в IBU российская сторона должна оказывать абсолютное содействие международной организации в ходе проверки данных, которые предоставило WADA, а российские биатлонисты с 1 января не должны нарушать антидопинговые правила.

Кроме того, обязательным условием было восстановление Олимпийского комитета России (ОКР). 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил ОКР в правах.

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